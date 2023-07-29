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Блинкен считает, что Шойгу в КНДР договаривался о поставках вооружений - РИА Новости, 29.07.2023
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16:39 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/vooruzhenie-1887082002.html
Блинкен считает, что Шойгу в КНДР договаривался о поставках вооружений
Блинкен считает, что Шойгу в КНДР договаривался о поставках вооружений - РИА Новости, 29.07.2023
Блинкен считает, что Шойгу в КНДР договаривался о поставках вооружений
Госсекретарь США Энтони Блинкен думает, что одной из целей поездки российской делегации во главе с министром обороны Сергеем Шойгу в КНДР было обеспечение... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T16:39
2023-07-29T16:39
в мире
россия
украина
иран
энтони блинкен
сергей шойгу
хосейн амир абдоллахиан
евросоюз
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ТОКИО, 29 июл – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен думает, что одной из целей поездки российской делегации во главе с министром обороны Сергеем Шойгу в КНДР было обеспечение поставок вооружений для продолжения военных действий на Украине. "Что касается сообщений относительно главы министерства обороны России и Северной Кореи, я сильно сомневаюсь, что он там был на отдыхе. Итак, что же мы видим? Мы видим, что Россия отчаянно пытается заручиться поддержкой по оружию везде, где только можно найти... Мы видим это в Северной Корее, как и в Иране, который предоставил России множество беспилотников...", - сказал он в ходе пресс-конференции, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать визит российской делегации в КНДР и информацию в ряде зарубежных СМИ, что якобы одной из целей поездки было обеспечение поставок вооружений. Страны Запада утверждают, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения не раз опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявлял, что Тегеран поставлял РФ беспилотники, но за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине. Ранее на этой неделе в официальном журнале ЕС был опубликован новый санкционный режим против Ирана, предусматривающий запрет на сотрудничество в области производства беспилотников. Иран в ответ также расширил свои санкции против Евросоюза. КНДР также не раз опровергала заявления западных СМИ и чиновников о якобы поставках России вооружений. Представитель северокорейского МИД заявлял, что КНДР никогда не имела никаких оружейных сделок с РФ, а любое сообщение СМИ об этом является "абсурднейшим слухом". Глава департамента МИД КНДР по делам США Квон Чжон Гын также отмечал, что США "глупо" пытались оправдать поставки своих вооружений Украине, распространяя "беспочвенную версию" о якобы оружейных сделках между КНДР и РФ. Как ранее заявлял в интервью РИА Новости посол России в Пхеньяне Александр Мацегора, речи о поставках Пхеньяном боеприпасов РФ не идет, КНДР находится фактически в предвоенной обстановке, арсеналы нужны им самим. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230729/vooruzhenie-1887075904.html
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в мире, россия, украина, иран, энтони блинкен, сергей шойгу, хосейн амир абдоллахиан, евросоюз, нато
В мире, Россия, Украина, Иран, Энтони Блинкен, Сергей Шойгу, Хосейн Амир Абдоллахиан, Евросоюз, НАТО
Блинкен считает, что Шойгу в КНДР договаривался о поставках вооружений

Блинкен считает, что одной из целей поездки Шойгу в КНДР было обеспечение поставок оружия

© AP PhotoГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© AP Photo
Госсекретарь США Энтони Блинкен . Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 29 июл – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен думает, что одной из целей поездки российской делегации во главе с министром обороны Сергеем Шойгу в КНДР было обеспечение поставок вооружений для продолжения военных действий на Украине.
"Что касается сообщений относительно главы министерства обороны России и Северной Кореи, я сильно сомневаюсь, что он там был на отдыхе. Итак, что же мы видим? Мы видим, что Россия отчаянно пытается заручиться поддержкой по оружию везде, где только можно найти... Мы видим это в Северной Корее, как и в Иране, который предоставил России множество беспилотников...", - сказал он в ходе пресс-конференции, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать визит российской делегации в КНДР и информацию в ряде зарубежных СМИ, что якобы одной из целей поездки было обеспечение поставок вооружений.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
В США серьезно относятся к заверениям Китая по вопросам поставок оружия
15:48
Страны Запада утверждают, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения не раз опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявлял, что Тегеран поставлял РФ беспилотники, но за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине.
Ранее на этой неделе в официальном журнале ЕС был опубликован новый санкционный режим против Ирана, предусматривающий запрет на сотрудничество в области производства беспилотников. Иран в ответ также расширил свои санкции против Евросоюза.
КНДР также не раз опровергала заявления западных СМИ и чиновников о якобы поставках России вооружений. Представитель северокорейского МИД заявлял, что КНДР никогда не имела никаких оружейных сделок с РФ, а любое сообщение СМИ об этом является "абсурднейшим слухом". Глава департамента МИД КНДР по делам США Квон Чжон Гын также отмечал, что США "глупо" пытались оправдать поставки своих вооружений Украине, распространяя "беспочвенную версию" о якобы оружейных сделках между КНДР и РФ. Как ранее заявлял в интервью РИА Новости посол России в Пхеньяне Александр Мацегора, речи о поставках Пхеньяном боеприпасов РФ не идет, КНДР находится фактически в предвоенной обстановке, арсеналы нужны им самим.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
Блинкен будет председателем заседания Совбеза ООН по теме борьбы с голодом
Вчера, 22:46
 
В миреРоссияУкраинаИранЭнтони БлинкенСергей ШойгуХосейн Амир АбдоллахианЕвросоюзНАТО
 
 
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