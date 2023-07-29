https://ria.ru/20230729/uragan-1887124852.html

Во время урагана в Марий Эл погибли люди

Во время урагана в Марий Эл погибли люди - РИА Новости, 29.07.2023

Во время урагана в Марий Эл погибли люди

Несколько человек погибли в результате урагана в Марий Эл, ещё несколько пострадали, сообщил глава республики Юрий Зайцев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T23:11

2023-07-29T23:11

2023-07-29T23:11

юрий зайцев (политик)

республика марий эл

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Несколько человек погибли в результате урагана в Марий Эл, ещё несколько пострадали, сообщил глава республики Юрий Зайцев в своем Telegram-канале. "Чрезвычайную ситуацию, произошедшую из-за урагана в республике, держу на личном контроле. У нас есть пострадавшие и погибшие. Выражаю глубокое соболезнование семьям погибших", - написал Зайцев.Он не уточнил число жертв урагана и обстоятельства трагедии. "Все службы работают. По всей республике идут восстановительные работы. Пострадавшим оказывается помощь", - сообщил глава Марий Эл.

https://ria.ru/20230729/derevya-1887114549.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

юрий зайцев (политик), республика марий эл, происшествия