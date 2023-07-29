https://ria.ru/20230729/uragan-1887124852.html
Во время урагана в Марий Эл погибли люди
Во время урагана в Марий Эл погибли люди - РИА Новости, 29.07.2023
Во время урагана в Марий Эл погибли люди
Несколько человек погибли в результате урагана в Марий Эл, ещё несколько пострадали, сообщил глава республики Юрий Зайцев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T23:11
2023-07-29T23:11
2023-07-29T23:11
юрий зайцев (политик)
республика марий эл
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Несколько человек погибли в результате урагана в Марий Эл, ещё несколько пострадали, сообщил глава республики Юрий Зайцев в своем Telegram-канале. "Чрезвычайную ситуацию, произошедшую из-за урагана в республике, держу на личном контроле. У нас есть пострадавшие и погибшие. Выражаю глубокое соболезнование семьям погибших", - написал Зайцев.Он не уточнил число жертв урагана и обстоятельства трагедии. "Все службы работают. По всей республике идут восстановительные работы. Пострадавшим оказывается помощь", - сообщил глава Марий Эл.
https://ria.ru/20230729/derevya-1887114549.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий зайцев (политик), республика марий эл, происшествия
Юрий Зайцев (политик), Республика Марий Эл, Происшествия
Во время урагана в Марий Эл погибли люди
Глава Марий Эл Зайцев: во время урагана в республике погибли несколько человек