https://ria.ru/20230729/uragan-1887114016.html

В Ульяновске городские службы устраняют последствия урагана

В Ульяновске городские службы устраняют последствия урагана - РИА Новости, 29.07.2023

В Ульяновске городские службы устраняют последствия урагана

Городские службы Ульяновска борются с последствием урагана, создан оперативный штаб по устранению последствий непогоды, сообщается в телеграм-канале губернатора РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T21:05

2023-07-29T21:05

2023-07-29T21:05

происшествия

ульяновск

алексей русских

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

димитровград

жкх

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САМАРА, 29 июл – РИА Новости. Городские службы Ульяновска борются с последствием урагана, создан оперативный штаб по устранению последствий непогоды, сообщается в телеграм-канале губернатора региона Алексея Русских. "Создан оперативный штаб. Восемь бригад спасателей работают… освобождают от упавших деревьев и веток автодороги, подъезды и подходы к соцобъектам, дворы. "Водоканал" восстанавливает водоснабжение в Кротовке и Заволжье. Девять рабочих бригад "УльГЭС" выехали на восстановление линий электропередач. На Оренбургской спасатели убрали с проезжей части два больших дерева, освободив проезд", - говорится в сообщении главы региона. По информации губернатора, оказывается помощь муниципалитетам по устранению последствий непогоды. "В муниципалитетах сформированы оперштабы и аварийные бригады. Ведется восстановление линий электропередач, систем водоснабжения, уборка поваленных деревьев и веток. В ряде муниципалитетов с домов сорвало кровлю. По последним полученным сводкам, среди пострадавших территорий Ульяновск, Димитровград, Новоульяновск, Цильнинский, Ульяновский, Мелекесский, Сенгилеевский, Старомайнский, Чердаклинский, Вешкаймский, Тереньгульский районы. Напряженная ситуация возле села Еделево в Кузоватовском районе", - сообщается в телеграмм-канале Русских. Дополнительно информируют, что горят лесные насаждения, площадь устанавливается. На месте работают сотрудники МЧС и министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и вся необходимая техника.

https://ria.ru/20230729/veter-1887108535.html

https://ria.ru/20230729/liven-1887087859.html

ульяновск

димитровград

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происшествия, ульяновск, алексей русских, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), димитровград, жкх