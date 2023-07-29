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В Ульяновске городские службы устраняют последствия урагана - РИА Новости, 29.07.2023
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21:05 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/uragan-1887114016.html
В Ульяновске городские службы устраняют последствия урагана
В Ульяновске городские службы устраняют последствия урагана - РИА Новости, 29.07.2023
В Ульяновске городские службы устраняют последствия урагана
Городские службы Ульяновска борются с последствием урагана, создан оперативный штаб по устранению последствий непогоды, сообщается в телеграм-канале губернатора РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T21:05
2023-07-29T21:05
происшествия
ульяновск
алексей русских
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
димитровград
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САМАРА, 29 июл – РИА Новости. Городские службы Ульяновска борются с последствием урагана, создан оперативный штаб по устранению последствий непогоды, сообщается в телеграм-канале губернатора региона Алексея Русских. "Создан оперативный штаб. Восемь бригад спасателей работают… освобождают от упавших деревьев и веток автодороги, подъезды и подходы к соцобъектам, дворы. "Водоканал" восстанавливает водоснабжение в Кротовке и Заволжье. Девять рабочих бригад "УльГЭС" выехали на восстановление линий электропередач. На Оренбургской спасатели убрали с проезжей части два больших дерева, освободив проезд", - говорится в сообщении главы региона. По информации губернатора, оказывается помощь муниципалитетам по устранению последствий непогоды. "В муниципалитетах сформированы оперштабы и аварийные бригады. Ведется восстановление линий электропередач, систем водоснабжения, уборка поваленных деревьев и веток. В ряде муниципалитетов с домов сорвало кровлю. По последним полученным сводкам, среди пострадавших территорий Ульяновск, Димитровград, Новоульяновск, Цильнинский, Ульяновский, Мелекесский, Сенгилеевский, Старомайнский, Чердаклинский, Вешкаймский, Тереньгульский районы. Напряженная ситуация возле села Еделево в Кузоватовском районе", - сообщается в телеграмм-канале Русских. Дополнительно информируют, что горят лесные насаждения, площадь устанавливается. На месте работают сотрудники МЧС и министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и вся необходимая техника.
https://ria.ru/20230729/veter-1887108535.html
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происшествия, ульяновск, алексей русских, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), димитровград, жкх
Происшествия, Ульяновск, Алексей Русских, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Димитровград, ЖКХ
В Ульяновске городские службы устраняют последствия урагана

Городские службы Ульяновска борются с последствием урагана

© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС России по Курской области | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ устраняют последствия урагана
Сотрудники МЧС РФ устраняют последствия урагана - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС России по Курской области
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Сотрудники МЧС РФ устраняют последствия урагана. Архивное фото
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САМАРА, 29 июл – РИА Новости. Городские службы Ульяновска борются с последствием урагана, создан оперативный штаб по устранению последствий непогоды, сообщается в телеграм-канале губернатора региона Алексея Русских.
«
"Создан оперативный штаб. Восемь бригад спасателей работают… освобождают от упавших деревьев и веток автодороги, подъезды и подходы к соцобъектам, дворы. "Водоканал" восстанавливает водоснабжение в Кротовке и Заволжье. Девять рабочих бригад "УльГЭС" выехали на восстановление линий электропередач. На Оренбургской спасатели убрали с проезжей части два больших дерева, освободив проезд", - говорится в сообщении главы региона.
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По информации губернатора, оказывается помощь муниципалитетам по устранению последствий непогоды. "В муниципалитетах сформированы оперштабы и аварийные бригады. Ведется восстановление линий электропередач, систем водоснабжения, уборка поваленных деревьев и веток. В ряде муниципалитетов с домов сорвало кровлю. По последним полученным сводкам, среди пострадавших территорий Ульяновск, Димитровград, Новоульяновск, Цильнинский, Ульяновский, Мелекесский, Сенгилеевский, Старомайнский, Чердаклинский, Вешкаймский, Тереньгульский районы. Напряженная ситуация возле села Еделево в Кузоватовском районе", - сообщается в телеграмм-канале Русских.
Дополнительно информируют, что горят лесные насаждения, площадь устанавливается. На месте работают сотрудники МЧС и министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и вся необходимая техника.
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ПроисшествияУльяновскАлексей РусскихМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ДимитровградЖКХ
 
 
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