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Одобрила Нуланд: в США раскрыли преступление, на которое пошла Украина - РИА Новости, 29.07.2023
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22:25 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/ukraina-1887119156.html
Одобрила Нуланд: в США раскрыли преступление, на которое пошла Украина
Одобрила Нуланд: в США раскрыли преступление, на которое пошла Украина - РИА Новости, 29.07.2023
Одобрила Нуланд: в США раскрыли преступление, на которое пошла Украина
Украинцы разрушили Каховскую дамбу по распоряжению американского руководства, написал в Twitter экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T22:25
2023-07-29T22:25
политика
россия
украина
сша
виктория нуланд
министерство обороны сша
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Украинцы разрушили Каховскую дамбу по распоряжению американского руководства, написал в Twitter экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.&quot;Уничтожение Каховской ГЭС, &lt;...&gt; скорее всего, было одобрено США. &lt;…&gt; Консенсус заключается в том, что это сделали украинцы, и мне сказали, что на самом деле это решение было утверждено (заместителем государственного секретаря Соединенных Штатов. — Прим. ред.) Викторией Нуланд&quot;, — уточнил офицер.В ночь на 6 июня рухнула верхняя часть Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал станцию, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. Как уточнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, одна из целей подрыва дамбы — лишить Крым воды.
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политика, россия, украина, сша, виктория нуланд, министерство обороны сша
Политика, Россия, Украина, США, Виктория Нуланд, Министерство обороны США
Одобрила Нуланд: в США раскрыли преступление, на которое пошла Украина

Экс-советник Пентагона Макгрегор: разрушение Каховской дамбы произошло по инициативе США

© AP Photo / Manuel Balce CenetaЗаместитель госсекретаря Виктория Нуланд выступает перед началом слушаний в Комитете по международным отношениям Сената США в Вашингтоне
Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд выступает перед началом слушаний в Комитете по международным отношениям Сената США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд выступает перед началом слушаний в Комитете по международным отношениям Сената США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Украинцы разрушили Каховскую дамбу по распоряжению американского руководства, написал в Twitter экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«

"Уничтожение Каховской ГЭС, <...> скорее всего, было одобрено США. <…> Консенсус заключается в том, что это сделали украинцы, и мне сказали, что на самом деле это решение было утверждено (заместителем государственного секретаря Соединенных Штатов. — Прим. ред.) Викторией Нуланд", — уточнил офицер.

В ночь на 6 июня рухнула верхняя часть Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал станцию, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. Как уточнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, одна из целей подрыва дамбы — лишить Крым воды.
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