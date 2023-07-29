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ВС России нанесли удар по пункту управления ВСУ в Днепропетровске - РИА Новости, 29.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:17 29.07.2023 (обновлено: 15:30 29.07.2023)
https://ria.ru/20230729/udar-1887061938.html
ВС России нанесли удар по пункту управления ВСУ в Днепропетровске
ВС России нанесли удар по пункту управления ВСУ в Днепропетровске - РИА Новости, 29.07.2023
ВС России нанесли удар по пункту управления ВСУ в Днепропетровске
Российские военные уничтожили пункт управления ВСУ в Днепропетровске, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T14:17
2023-07-29T15:30
специальная военная операция на украине
россия
днепропетровск
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
сергей шойгу
владимир путин
нато
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Российские военные уничтожили пункт управления ВСУ в Днепропетровске, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."Вечером 28 июля Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием по пункту управления ВСУ в городе Днепропетровск. Назначенный объект поражен. Цель удара достигнута", — уточнили в ведомстве.За минувшие сутки Киев пытался наступать на нескольких участках фронта. Подразделения 36-й общевойсковой армии и ВДВ отразили две атаки противника в районе Старомайорского и Урожайного в ДНР.ВСУ потеряли в боях на Южнодонецком и Запорожском направлениях до 135 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицу Д-20.Российские бойцы отбили пять украинских атак возле Белогоровки, Авдеевки, Первомайского и Красногоровки на Донецком направлении. Потери противника за сутки составили:Разведке удалось своевременно вскрыть выдвижение штурмовых отрядов 42-й и 43-й механизированных бригад ВСУ в районе Райгородка в ЛНР и Серебрянского лесничества. По противнику нанесли упреждающий удар.В итоге Киев потерял на Краснолиманском направлении до 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Акация" и гаубицу Д-20.Украинское контрнаступление началось 4-5 июня на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях. Командование ВСУ бросило в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечали президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, украинские войска не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.
https://ria.ru/20230728/tank-1886822069.html
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россия, днепропетровск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, сергей шойгу, владимир путин, нато, воздушно-десантные войска россии, киев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепропетровск, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Сергей Шойгу, Владимир Путин, НАТО, Воздушно-десантные войска России, Киев
ВС России нанесли удар по пункту управления ВСУ в Днепропетровске

Минобороны: российские военные нанесли удар по пункту управления ВСУ в Днепропетровске

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в кабине управления ОТРК "Искандер"
Военнослужащий в кабине управления ОТРК Искандер - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
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Военнослужащий в кабине управления ОТРК "Искандер". Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Российские военные уничтожили пункт управления ВСУ в Днепропетровске, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.
«
"Вечером 28 июля Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием по пункту управления ВСУ в городе Днепропетровск. Назначенный объект поражен. Цель удара достигнута", — уточнили в ведомстве.
За минувшие сутки Киев пытался наступать на нескольких участках фронта. Подразделения 36-й общевойсковой армии и ВДВ отразили две атаки противника в районе Старомайорского и Урожайного в ДНР.
ВСУ потеряли в боях на Южнодонецком и Запорожском направлениях до 135 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицу Д-20.
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  • свыше 120 военных;
  • три боевые бронированные машины;
  • два автомобиля и гаубица "Мста-Б".
Разведке удалось своевременно вскрыть выдвижение штурмовых отрядов 42-й и 43-й механизированных бригад ВСУ в районе Райгородка в ЛНР и Серебрянского лесничества. По противнику нанесли упреждающий удар.
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Украинское контрнаступление началось 4-5 июня на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях. Командование ВСУ бросило в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечали президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, украинские войска не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДнепропетровскВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФСергей ШойгуВладимир ПутинНАТОВоздушно-десантные войска РоссииКиев
 
 
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