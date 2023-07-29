ВС России нанесли удар по пункту управления ВСУ в Днепропетровске
Минобороны: российские военные нанесли удар по пункту управления ВСУ в Днепропетровске
Военнослужащий в кабине управления ОТРК "Искандер". Архивное фото
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Российские военные уничтожили пункт управления ВСУ в Днепропетровске, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.
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"Вечером 28 июля Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием по пункту управления ВСУ в городе Днепропетровск. Назначенный объект поражен. Цель удара достигнута", — уточнили в ведомстве.
За минувшие сутки Киев пытался наступать на нескольких участках фронта. Подразделения 36-й общевойсковой армии и ВДВ отразили две атаки противника в районе Старомайорского и Урожайного в ДНР.
ВСУ потеряли в боях на Южнодонецком и Запорожском направлениях до 135 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицу Д-20.
Российские бойцы отбили пять украинских атак возле Белогоровки, Авдеевки, Первомайского и Красногоровки на Донецком направлении. Потери противника за сутки составили:
- свыше 120 военных;
- три боевые бронированные машины;
- два автомобиля и гаубица "Мста-Б".
Разведке удалось своевременно вскрыть выдвижение штурмовых отрядов 42-й и 43-й механизированных бригад ВСУ в районе Райгородка в ЛНР и Серебрянского лесничества. По противнику нанесли упреждающий удар.
В итоге Киев потерял на Краснолиманском направлении до 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Акация" и гаубицу Д-20.
Украинское контрнаступление началось 4-5 июня на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях. Командование ВСУ бросило в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечали президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, украинские войска не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.