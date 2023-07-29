https://ria.ru/20230729/udar-1887061938.html

ВС России нанесли удар по пункту управления ВСУ в Днепропетровске

ВС России нанесли удар по пункту управления ВСУ в Днепропетровске - РИА Новости, 29.07.2023

ВС России нанесли удар по пункту управления ВСУ в Днепропетровске

Российские военные уничтожили пункт управления ВСУ в Днепропетровске, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T14:17

2023-07-29T14:17

2023-07-29T15:30

специальная военная операция на украине

россия

днепропетровск

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

сергей шойгу

владимир путин

нато

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Российские военные уничтожили пункт управления ВСУ в Днепропетровске, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."Вечером 28 июля Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием по пункту управления ВСУ в городе Днепропетровск. Назначенный объект поражен. Цель удара достигнута", — уточнили в ведомстве.За минувшие сутки Киев пытался наступать на нескольких участках фронта. Подразделения 36-й общевойсковой армии и ВДВ отразили две атаки противника в районе Старомайорского и Урожайного в ДНР.ВСУ потеряли в боях на Южнодонецком и Запорожском направлениях до 135 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицу Д-20.Российские бойцы отбили пять украинских атак возле Белогоровки, Авдеевки, Первомайского и Красногоровки на Донецком направлении. Потери противника за сутки составили:Разведке удалось своевременно вскрыть выдвижение штурмовых отрядов 42-й и 43-й механизированных бригад ВСУ в районе Райгородка в ЛНР и Серебрянского лесничества. По противнику нанесли упреждающий удар.В итоге Киев потерял на Краснолиманском направлении до 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Акация" и гаубицу Д-20.Украинское контрнаступление началось 4-5 июня на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях. Командование ВСУ бросило в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечали президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, украинские войска не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.

https://ria.ru/20230728/tank-1886822069.html

https://ria.ru/20230728/obstanovka-1886438416.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, днепропетровск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, сергей шойгу, владимир путин, нато, воздушно-десантные войска россии, киев