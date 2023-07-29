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Страны Африки выразили желание купить российские бронеавтомобили "Тигр" - РИА Новости, 29.07.2023
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03:20 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/tigr-1887016451.html
Страны Африки выразили желание купить российские бронеавтомобили "Тигр"
Страны Африки выразили желание купить российские бронеавтомобили "Тигр" - РИА Новости, 29.07.2023
Страны Африки выразили желание купить российские бронеавтомобили "Тигр"
Страны Африки хотят закупить российские бронеавтомобили "Тигр", их турне по ряду стран континента прошло успешно, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T03:20
2023-07-29T03:20
африка
россия
танзания
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Страны Африки хотят закупить российские бронеавтомобили "Тигр", их турне по ряду стран континента прошло успешно, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России. Доля стран Африки в портфеле оружейных заказов "Росборонэкспорта" составляет около 20%. В 2021 году Россия организовало турне по продвижению российских бронеавтомобилей "Тигр" в Африку, в ходе которого эти машины были презентованы президентам Танзании, Уганды и Южного Судана. Накануне в Санкт-Петербурге завершился саммит "Россия - Африка". "Касательно так называемого турне по продвижению автомобилей "Тигр", можем сказать, что оно было успешным. Бронеавтомобили получили высокую оценку африканских стран, отмечаем заинтересованность в их приобретении. Следует отметить, что государства региона проявляют интерес и к другим автомобилям большой проходимости", - сказал представитель ФСВТС. По его словам, работа по продвижению российской автомобильной техники в страны Африки проводится в плановом порядке. Российские образцы высоко востребованы в африканском регионе. Хорошие перспективы продвижения и у автомобилей "Ахмат", отметил представитель ФСВТС.
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африка, россия, танзания, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
Африка, Россия, Танзания, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)
Страны Африки выразили желание купить российские бронеавтомобили "Тигр"

ФСВТС: страны Африки хотят закупить российские бронеавтомобили "Тигр"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБронеавтомобили "Тигр" армии России
Бронеавтомобили Тигр армии России - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Бронеавтомобили "Тигр" армии России. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Страны Африки хотят закупить российские бронеавтомобили "Тигр", их турне по ряду стран континента прошло успешно, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.
Доля стран Африки в портфеле оружейных заказов "Росборонэкспорта" составляет около 20%. В 2021 году Россия организовало турне по продвижению российских бронеавтомобилей "Тигр" в Африку, в ходе которого эти машины были презентованы президентам Танзании, Уганды и Южного Судана. Накануне в Санкт-Петербурге завершился саммит "Россия - Африка".
"Касательно так называемого турне по продвижению автомобилей "Тигр", можем сказать, что оно было успешным. Бронеавтомобили получили высокую оценку африканских стран, отмечаем заинтересованность в их приобретении. Следует отметить, что государства региона проявляют интерес и к другим автомобилям большой проходимости", - сказал представитель ФСВТС.
По его словам, работа по продвижению российской автомобильной техники в страны Африки проводится в плановом порядке. Российские образцы высоко востребованы в африканском регионе. Хорошие перспективы продвижения и у автомобилей "Ахмат", отметил представитель ФСВТС.
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