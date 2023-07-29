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Одного из пострадавших во время взрыва в Таганроге выписали из больницы
Одного из пострадавших во время взрыва в Таганроге выписали из больницы - РИА Новости, 29.07.2023
Одного из пострадавших во время взрыва в Таганроге выписали из больницы
Одного из пострадавших во время взрыва в Таганроге выписали из больницы, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram-канале. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T10:30
2023-07-29T10:30
2023-07-29T10:55
происшествия
таганрог
ростовская область
россия
василий голубев
взрыв в таганроге
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Одного из пострадавших во время взрыва в Таганроге выписали из больницы, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram-канале."Информация по Таганрогу на сейчас: всего в медучреждения обратились 16 человек. Из них десять были госпитализированы, в том числе в состоянии средней тяжести — девять, а также один — тяжелый, который находится в послеоперационной палате. Утром один человек выписан", — написал глава региона. Все пострадавшие получат выплаты, подчеркнул Голубев.Накануне Минобороны рассказало, что ВСУ нанесли удар по жилой инфраструктуре Таганрога модифицированной ракетой комплекса С-200. Российские системы ПВО перехватили ее, а обломки упали на территории города. Губернатор Ростовской области уточнил, что эпицентром случившегося стала зона рядом с кафе "Чехов сад" и художественным музеем.Кроме того, Киев пытался атаковать регион еще одной переоборудованной в ударный вариант ракетой комплекса С-200. Противовоздушная оборона также сбила ее, обломки ракеты упали в безлюдной местности. Глава администрации Азова Владимир Ращупкин подчеркнул, что взрывы были за пределами города.В Минобороны назвали произошедшее терактом. В Таганроге в районе взрыва ввели режим ЧС.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Пострадавшие на месте взрыва в Таганроге
В Таганроге взорвалась украинская ракета С-200. На месте падения пятиметровая воронка, есть пострадавшие.
2023-07-29T10:30
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PT0M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Одного из пострадавших во время взрыва в Таганроге выписали из больницы
Губернатор Голубев: одного из пострадавших после взрыва в Таганроге выписали из больницы