https://ria.ru/20230729/taganrog-1887037009.html

Одного из пострадавших во время взрыва в Таганроге выписали из больницы

Одного из пострадавших во время взрыва в Таганроге выписали из больницы - РИА Новости, 29.07.2023

Одного из пострадавших во время взрыва в Таганроге выписали из больницы

Одного из пострадавших во время взрыва в Таганроге выписали из больницы, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram-канале. РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T10:30

2023-07-29T10:30

2023-07-29T10:55

происшествия

таганрог

ростовская область

россия

василий голубев

взрыв в таганроге

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Одного из пострадавших во время взрыва в Таганроге выписали из больницы, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram-канале."Информация по Таганрогу на сейчас: всего в медучреждения обратились 16 человек. Из них десять были госпитализированы, в том числе в состоянии средней тяжести — девять, а также один — тяжелый, который находится в послеоперационной палате. Утром один человек выписан", — написал глава региона. Все пострадавшие получат выплаты, подчеркнул Голубев.Накануне Минобороны рассказало, что ВСУ нанесли удар по жилой инфраструктуре Таганрога модифицированной ракетой комплекса С-200. Российские системы ПВО перехватили ее, а обломки упали на территории города. Губернатор Ростовской области уточнил, что эпицентром случившегося стала зона рядом с кафе "Чехов сад" и художественным музеем.Кроме того, Киев пытался атаковать регион еще одной переоборудованной в ударный вариант ракетой комплекса С-200. Противовоздушная оборона также сбила ее, обломки ракеты упали в безлюдной местности. Глава администрации Азова Владимир Ращупкин подчеркнул, что взрывы были за пределами города.В Минобороны назвали произошедшее терактом. В Таганроге в районе взрыва ввели режим ЧС.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пострадавшие на месте взрыва в Таганроге В Таганроге взорвалась украинская ракета С-200. На месте падения пятиметровая воронка, есть пострадавшие. 2023-07-29T10:30 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, таганрог, ростовская область, россия, василий голубев, взрыв в таганроге, вооруженные силы украины, киев