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Одного из пострадавших во время взрыва в Таганроге выписали из больницы - РИА Новости, 29.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:30 29.07.2023 (обновлено: 10:55 29.07.2023)
https://ria.ru/20230729/taganrog-1887037009.html
Одного из пострадавших во время взрыва в Таганроге выписали из больницы
Одного из пострадавших во время взрыва в Таганроге выписали из больницы - РИА Новости, 29.07.2023
Одного из пострадавших во время взрыва в Таганроге выписали из больницы
Одного из пострадавших во время взрыва в Таганроге выписали из больницы, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram-канале. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T10:30
2023-07-29T10:55
происшествия
таганрог
ростовская область
россия
василий голубев
взрыв в таганроге
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Одного из пострадавших во время взрыва в Таганроге выписали из больницы, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram-канале."Информация по Таганрогу на сейчас: всего в медучреждения обратились 16 человек. Из них десять были госпитализированы, в том числе в состоянии средней тяжести — девять, а также один — тяжелый, который находится в послеоперационной палате. Утром один человек выписан", — написал глава региона. Все пострадавшие получат выплаты, подчеркнул Голубев.Накануне Минобороны рассказало, что ВСУ нанесли удар по жилой инфраструктуре Таганрога модифицированной ракетой комплекса С-200. Российские системы ПВО перехватили ее, а обломки упали на территории города. Губернатор Ростовской области уточнил, что эпицентром случившегося стала зона рядом с кафе "Чехов сад" и художественным музеем.Кроме того, Киев пытался атаковать регион еще одной переоборудованной в ударный вариант ракетой комплекса С-200. Противовоздушная оборона также сбила ее, обломки ракеты упали в безлюдной местности. Глава администрации Азова Владимир Ращупкин подчеркнул, что взрывы были за пределами города.В Минобороны назвали произошедшее терактом. В Таганроге в районе взрыва ввели режим ЧС.
таганрог
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россия
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Пострадавшие на месте взрыва в Таганроге
В Таганроге взорвалась украинская ракета С-200. На месте падения пятиметровая воронка, есть пострадавшие.
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происшествия, таганрог, ростовская область, россия, василий голубев, взрыв в таганроге, вооруженные силы украины, киев
Происшествия, Таганрог, Ростовская область, Россия, Василий Голубев, Взрыв в Таганроге, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Киев
Одного из пострадавших во время взрыва в Таганроге выписали из больницы

Губернатор Голубев: одного из пострадавших после взрыва в Таганроге выписали из больницы

© Фото : Пресс-служба губернатора Ростовской областиНа месте взрыва в Таганроге
На месте взрыва в Таганроге - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© Фото : Пресс-служба губернатора Ростовской области
На месте взрыва в Таганроге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Одного из пострадавших во время взрыва в Таганроге выписали из больницы, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram-канале.
«
"Информация по Таганрогу на сейчас: всего в медучреждения обратились 16 человек. Из них десять были госпитализированы, в том числе в состоянии средней тяжести — девять, а также один — тяжелый, который находится в послеоперационной палате. Утром один человек выписан", — написал глава региона.
Все пострадавшие получат выплаты, подчеркнул Голубев.
Накануне Минобороны рассказало, что ВСУ нанесли удар по жилой инфраструктуре Таганрога модифицированной ракетой комплекса С-200. Российские системы ПВО перехватили ее, а обломки упали на территории города. Губернатор Ростовской области уточнил, что эпицентром случившегося стала зона рядом с кафе "Чехов сад" и художественным музеем.
Кроме того, Киев пытался атаковать регион еще одной переоборудованной в ударный вариант ракетой комплекса С-200. Противовоздушная оборона также сбила ее, обломки ракеты упали в безлюдной местности. Глава администрации Азова Владимир Ращупкин подчеркнул, что взрывы были за пределами города.
В Минобороны назвали произошедшее терактом. В Таганроге в районе взрыва ввели режим ЧС.
Взрыв в Таганроге
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Украинские войска выпустили по Таганрогу ракету комплекса С-200, переоборудованную в ударный вариант, сообщили в Минобороны.

Сотрудники полиции и скорой помощи неподалеку от места взрыва в Таганроге

Украинские войска выпустили по Таганрогу ракету комплекса С-200, переоборудованную в ударный вариант, сообщили в Минобороны.

© РИА Новости
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1 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Российские средства ПВО перехватили ее в воздухе.

Фрагмент переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 ВСУ на одной из улиц Таганрога

Российские средства ПВО перехватили ее в воздухе.

© РИА Новости
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2 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Обломки упали на территории города.

Выбитые в результате взрыва стекла в окнах жилого дома на одной из улиц Таганрога

Обломки упали на территории города.

© РИА Новости
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3 из 10
© Фото : Пресс-служба губернатора Ростовской области

Эпицентр пришелся на территорию художественного музея.

На месте взрыва в Таганроге

Эпицентр пришелся на территорию художественного музея.

© Фото : Пресс-служба губернатора Ростовской области
4 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

На месте происшествия работают 60 спасателей и 17 единиц техники.

Фрагмент переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 ВСУ на одной из улиц Таганрога

На месте происшествия работают 60 спасателей и 17 единиц техники.

© РИА Новости
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5 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

По последним данным, в результате ЧП пострадали 14 человек.

Фрагмент переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 ВСУ на одной из улиц Таганрога

По последним данным, в результате ЧП пострадали 14 человек.

© РИА Новости
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6 из 10
© Фото : пресс-служба губернатора Ростовской области

Девять из них госпитализировали.

На месте взрыва в Таганроге

Девять из них госпитализировали.

© Фото : пресс-служба губернатора Ростовской области
7 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Повреждения получили машины и многоквартирный дом.

Женщина в окне жилого дома на одной из улиц Таганрога, стекла которого выбило после взрыва

Повреждения получили машины и многоквартирный дом.

© РИА Новости
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8 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В соседних зданиях выбиты стекла.

Выбитые в результате взрыва стекла в окнах жилого дома на одной из улиц Таганрога

В соседних зданиях выбиты стекла.

© РИА Новости
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9 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Мэр города сообщил, что в районе происшествия введут режим чрезвычайной ситуации.

Фрагмент переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 ВСУ на одной из улиц Таганрога

Мэр города сообщил, что в районе происшествия введут режим чрезвычайной ситуации.

© РИА Новости
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10 из 10

Украинские войска выпустили по Таганрогу ракету комплекса С-200, переоборудованную в ударный вариант, сообщили в Минобороны.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Российские средства ПВО перехватили ее в воздухе.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Обломки упали на территории города.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Эпицентр пришелся на территорию художественного музея.

© Фото : Пресс-служба губернатора Ростовской области
4 из 10

На месте происшествия работают 60 спасателей и 17 единиц техники.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

По последним данным, в результате ЧП пострадали 14 человек.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Девять из них госпитализировали.

© Фото : пресс-служба губернатора Ростовской области
7 из 10

Повреждения получили машины и многоквартирный дом.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

В соседних зданиях выбиты стекла.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Мэр города сообщил, что в районе происшествия введут режим чрезвычайной ситуации.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияТаганрогРостовская областьРоссияВасилий ГолубевВзрыв в ТаганрогеВооруженные силы УкраиныКиев
 
 
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