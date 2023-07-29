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Экипаж российского танка уничтожил семь украинских бронемашин за один бой
Экипаж российского танка уничтожил семь украинских бронемашин за один бой - РИА Новости, 29.07.2023
Экипаж российского танка уничтожил семь украинских бронемашин за один бой
Экипаж российского танка в одном бою уничтожил семь единиц бронетехники ВСУ на Запорожском направлении, рассказал РИА Новости командир подразделения. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T16:46
2023-07-29T16:46
2023-07-29T17:29
специальная военная операция на украине
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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости. Экипаж российского танка в одном бою уничтожил семь единиц бронетехники ВСУ на Запорожском направлении, рассказал РИА Новости командир подразделения."Средства воздушной разведки обнаружили выдвижение колонны бронетехники противника в сторону наших позиций. В данном районе находилась наша машина, экипаж был направлен в район наката и принял бой", — рассказал собеседник агентства.Командир подразделения отметил, что экипаж танка уничтожил семь единиц техники ВСУ, еще несколько удалось поразить противотанковыми управляемыми ракетами и артиллерией. При этом российская бронемашина вышла из боя без серьезных повреждений.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard — впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
https://ria.ru/20230723/vundervaffe-1885493575.html
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Кадры удара по колонне бронетехники противника на Запорожском направлении
Экипаж российского танка смог остановить целую колонну бронетехники противника на Запорожском направлении, поразив при поддержке артиллерии семь украинских бронемашин и вернувшись из боя без значительных повреждений
2023-07-29T16:46
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РИА Новости
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технологии, россия, киев, сша, владимир путин, сергей шойгу, энтони блинкен, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, Киев, США, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Энтони Блинкен, НАТО, Вооруженные силы Украины
Экипаж российского танка уничтожил семь украинских бронемашин за один бой
Командир подразделения: российский танк уничтожил семь единиц техники ВСУ в одном бою