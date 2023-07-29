https://ria.ru/20230729/spetsoperatsiya-1887082640.html

Экипаж российского танка уничтожил семь украинских бронемашин за один бой

Экипаж российского танка уничтожил семь украинских бронемашин за один бой - РИА Новости, 29.07.2023

Экипаж российского танка уничтожил семь украинских бронемашин за один бой

Экипаж российского танка в одном бою уничтожил семь единиц бронетехники ВСУ на Запорожском направлении, рассказал РИА Новости командир подразделения. РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T16:46

2023-07-29T16:46

2023-07-29T17:29

специальная военная операция на украине

технологии

россия

киев

сша

владимир путин

сергей шойгу

энтони блинкен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1d/1887085744_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ee230d353e7836fa992572bcd35dd27d.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости. Экипаж российского танка в одном бою уничтожил семь единиц бронетехники ВСУ на Запорожском направлении, рассказал РИА Новости командир подразделения."Средства воздушной разведки обнаружили выдвижение колонны бронетехники противника в сторону наших позиций. В данном районе находилась наша машина, экипаж был направлен в район наката и принял бой", — рассказал собеседник агентства.Командир подразделения отметил, что экипаж танка уничтожил семь единиц техники ВСУ, еще несколько удалось поразить противотанковыми управляемыми ракетами и артиллерией. При этом российская бронемашина вышла из боя без серьезных повреждений.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard — впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".

https://ria.ru/20230723/vundervaffe-1885493575.html

россия

киев

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры удара по колонне бронетехники противника на Запорожском направлении Экипаж российского танка смог остановить целую колонну бронетехники противника на Запорожском направлении, поразив при поддержке артиллерии семь украинских бронемашин и вернувшись из боя без значительных повреждений 2023-07-29T16:46 true PT2M15S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, россия, киев, сша, владимир путин, сергей шойгу, энтони блинкен, нато, вооруженные силы украины