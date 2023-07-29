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Дожди спровоцировали сход селей в Таджикистане - РИА Новости, 29.07.2023
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08:07 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/seli-1887026111.html
Дожди спровоцировали сход селей в Таджикистане
Дожди спровоцировали сход селей в Таджикистане - РИА Новости, 29.07.2023
Дожди спровоцировали сход селей в Таджикистане
Интенсивные дожди, произошедшие на территории Таджикистана в минувшую пятницу, спровоцировали сход селей, на территории районов Согдийской области на севере... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T08:07
2023-07-29T08:07
таджикистан
согдийская область
в мире
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ДУШАНБЕ, 29 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. Интенсивные дожди, произошедшие на территории Таджикистана в минувшую пятницу, спровоцировали сход селей, на территории районов Согдийской области на севере страны и повышения уровни воды в реке на территории Ляхшского района-восток страны, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС и ГО) Умеда Юсуфи. "Из-за проливных дождей на территории поселка Урметан Согдийской области сошли сели, в результате которого были затоплены и частично повреждены дороги местного значения, вспомогательные объекты и жилые дома. По предварительным данным, сели нанесли урон 63 домохозяйствам, из них - 7 жилым домам, 56 вспомогательным сооружениям и приусадебным участкам", - сообщила она. По ее словам, для определения ущерба и оказания помощи на место выехала рабочая группа КЧС. "В результате повышения температуры воздуха поднялся уровень речки Сугат в Ляхшском района на 250 километре автодороги Душанбе-Вахдат-Ляхш, ставший причиной возникновения селей, перекрывших русло реки Сурхоб на 30 минут. В настоящее время примерно 300-400 метров автотрассы в этом районе закрыто, движение транспортных средств запрещено. Идут восстановительные работы", - сообщила она.
https://ria.ru/20230728/sochi-1886774266.html
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таджикистан, согдийская область, в мире
Таджикистан, Согдийская область, В мире
Дожди спровоцировали сход селей в Таджикистане

Дожди спровоцировали сход селей на севере и востоке Таджикистана

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЛюди переходят дорогу во время дождя
Люди переходят дорогу во время дождя - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Люди переходят дорогу во время дождя. Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 29 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. Интенсивные дожди, произошедшие на территории Таджикистана в минувшую пятницу, спровоцировали сход селей, на территории районов Согдийской области на севере страны и повышения уровни воды в реке на территории Ляхшского района-восток страны, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС и ГО) Умеда Юсуфи.
"Из-за проливных дождей на территории поселка Урметан Согдийской области сошли сели, в результате которого были затоплены и частично повреждены дороги местного значения, вспомогательные объекты и жилые дома. По предварительным данным, сели нанесли урон 63 домохозяйствам, из них - 7 жилым домам, 56 вспомогательным сооружениям и приусадебным участкам", - сообщила она.
По ее словам, для определения ущерба и оказания помощи на место выехала рабочая группа КЧС.
"В результате повышения температуры воздуха поднялся уровень речки Сугат в Ляхшском района на 250 километре автодороги Душанбе-Вахдат-Ляхш, ставший причиной возникновения селей, перекрывших русло реки Сурхоб на 30 минут. В настоящее время примерно 300-400 метров автотрассы в этом районе закрыто, движение транспортных средств запрещено. Идут восстановительные работы", - сообщила она.
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