https://ria.ru/20230729/seli-1887026111.html

Дожди спровоцировали сход селей в Таджикистане

Дожди спровоцировали сход селей в Таджикистане - РИА Новости, 29.07.2023

Дожди спровоцировали сход селей в Таджикистане

Интенсивные дожди, произошедшие на территории Таджикистана в минувшую пятницу, спровоцировали сход селей, на территории районов Согдийской области на севере... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T08:07

2023-07-29T08:07

2023-07-29T08:07

таджикистан

согдийская область

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ДУШАНБЕ, 29 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. Интенсивные дожди, произошедшие на территории Таджикистана в минувшую пятницу, спровоцировали сход селей, на территории районов Согдийской области на севере страны и повышения уровни воды в реке на территории Ляхшского района-восток страны, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС и ГО) Умеда Юсуфи. "Из-за проливных дождей на территории поселка Урметан Согдийской области сошли сели, в результате которого были затоплены и частично повреждены дороги местного значения, вспомогательные объекты и жилые дома. По предварительным данным, сели нанесли урон 63 домохозяйствам, из них - 7 жилым домам, 56 вспомогательным сооружениям и приусадебным участкам", - сообщила она. По ее словам, для определения ущерба и оказания помощи на место выехала рабочая группа КЧС. "В результате повышения температуры воздуха поднялся уровень речки Сугат в Ляхшском района на 250 километре автодороги Душанбе-Вахдат-Ляхш, ставший причиной возникновения селей, перекрывших русло реки Сурхоб на 30 минут. В настоящее время примерно 300-400 метров автотрассы в этом районе закрыто, движение транспортных средств запрещено. Идут восстановительные работы", - сообщила она.

https://ria.ru/20230728/sochi-1886774266.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

таджикистан, согдийская область, в мире