https://ria.ru/20230729/sdelka-1887089664.html

Гвинея призвала Россию вернуться в зерновую сделку

Гвинея призвала Россию вернуться в зерновую сделку - РИА Новости, 29.07.2023

Гвинея призвала Россию вернуться в зерновую сделку

Гвинея призывает Россию попытаться восстановить зерновую сделку, заявил РИА Новости гвинейский министр иностранных дел Морисанда Куйате. РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T17:27

2023-07-29T17:27

2023-07-29T17:27

форум "россия — африка"

экономика

россия

гвинея

санкт-петербург

владимир путин

зерновая сделка

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Гвинея призывает Россию попытаться восстановить зерновую сделку, заявил РИА Новости гвинейский министр иностранных дел Морисанда Куйате."Даже если есть причины для выхода из соглашения, мы попросили... проявить великодушие в попытке рассмотреть другие уступки, на которые можно пойти, чтобы эта локальная проблема на затронула весь мир", - сказал Куйате на полях второго саммита и экономического форума "Россия-Африка". Министр подчеркнул, что, несмотря на приостановку сделки, необходимо признать усилия президента РФ Владимира Путина, поскольку российский лидер заявил о бесплатной поставке зерна в шесть африканских стран. "Я благодарю президента Путина за большое количество разъяснений по зерновой сделке, поскольку некоторые вещи мы не знали. От имени Гвинеи могу сказать, что, даже если некоторые положения соглашения не соблюдались, мы попросили его оказать больше давления, чтобы восстановить сделку", - добавил глава МИД Гвинеи.Россия в июле прекратила свое участие в зерновой сделке. Президент РФ Владимир Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. По его словам, Россия рассмотрит возможность вернуться к зерновой сделке, если будут учтены и реализованы все без исключения принципы ее участия в ней. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходил 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступило информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230728/zerno-1886988770.html

https://ria.ru/20230728/postavki-1886972798.html

россия

гвинея

санкт-петербург

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

форум "россия — африка", экономика, россия, гвинея, санкт-петербург, владимир путин, зерновая сделка