https://ria.ru/20230729/sammit-1887102735.html

Президент Республики Конго рассказал о сложностях на пути на саммит

Президент Республики Конго рассказал о сложностях на пути на саммит - РИА Новости, 29.07.2023

Президент Республики Конго рассказал о сложностях на пути на саммит

Многие пытались помешать успеху саммита "Россия-Африка", даже делегация Республики Конго столкнулась с трудностями при аренде самолета, заявил президент... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T19:25

2023-07-29T19:25

2023-07-29T19:25

республика конго

дубай

санкт-петербург

дени сассу-нгессо

владимир путин

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Многие пытались помешать успеху саммита "Россия-Африка", даже делегация Республики Конго столкнулась с трудностями при аренде самолета, заявил президент африканской страны Дени Сассу-Нгессо в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, трансляцию вел телеканал "Россия-24". "Многие хотели, чтобы этот саммит провалился. Даже мы столкнулись с огромными сложностями, пока ехали сюда", – сказал он.Он уточнил, что арендованный делегацией самолет был застрахован в Дубае, потому что западные страховые компании не были согласны с тем, чтобы самолет летел в Санкт-Петербург. "Нам пришлось даже перенанимать самолет в Дубае. Другие делегации тоже столкнулись со сложностями, в частности, что касается права на пролет над некоторыми странами", - заключил президент республики. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходил 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступило информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230729/afrika-1886995357.html

республика конго

дубай

санкт-петербург

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

республика конго, дубай, санкт-петербург, дени сассу-нгессо, владимир путин, форум "россия — африка"