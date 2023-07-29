https://ria.ru/20230729/sammit-1887102735.html
Президент Республики Конго рассказал о сложностях на пути на саммит
Президент Республики Конго рассказал о сложностях на пути на саммит - РИА Новости, 29.07.2023
Президент Республики Конго рассказал о сложностях на пути на саммит
Многие пытались помешать успеху саммита "Россия-Африка", даже делегация Республики Конго столкнулась с трудностями при аренде самолета, заявил президент... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T19:25
2023-07-29T19:25
2023-07-29T19:25
республика конго
дубай
санкт-петербург
дени сассу-нгессо
владимир путин
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Многие пытались помешать успеху саммита "Россия-Африка", даже делегация Республики Конго столкнулась с трудностями при аренде самолета, заявил президент африканской страны Дени Сассу-Нгессо в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, трансляцию вел телеканал "Россия-24". "Многие хотели, чтобы этот саммит провалился. Даже мы столкнулись с огромными сложностями, пока ехали сюда", – сказал он.Он уточнил, что арендованный делегацией самолет был застрахован в Дубае, потому что западные страховые компании не были согласны с тем, чтобы самолет летел в Санкт-Петербург. "Нам пришлось даже перенанимать самолет в Дубае. Другие делегации тоже столкнулись со сложностями, в частности, что касается права на пролет над некоторыми странами", - заключил президент республики. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходил 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступило информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230729/afrika-1886995357.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика конго, дубай, санкт-петербург, дени сассу-нгессо, владимир путин, форум "россия — африка"
Республика Конго, Дубай, Санкт-Петербург, Дени Сассу-Нгессо, Владимир Путин, Форум "Россия — Африка"
Президент Республики Конго рассказал о сложностях на пути на саммит
Президент Республики Конго: делегации Африки столкнулись со сложностями по пути на саммит