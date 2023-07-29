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Президент Республики Конго рассказал о сложностях на пути на саммит - РИА Новости, 29.07.2023
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19:25 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/sammit-1887102735.html
Президент Республики Конго рассказал о сложностях на пути на саммит
Президент Республики Конго рассказал о сложностях на пути на саммит - РИА Новости, 29.07.2023
Президент Республики Конго рассказал о сложностях на пути на саммит
Многие пытались помешать успеху саммита "Россия-Африка", даже делегация Республики Конго столкнулась с трудностями при аренде самолета, заявил президент... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T19:25
2023-07-29T19:25
республика конго
дубай
санкт-петербург
дени сассу-нгессо
владимир путин
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Многие пытались помешать успеху саммита "Россия-Африка", даже делегация Республики Конго столкнулась с трудностями при аренде самолета, заявил президент африканской страны Дени Сассу-Нгессо в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, трансляцию вел телеканал "Россия-24". "Многие хотели, чтобы этот саммит провалился. Даже мы столкнулись с огромными сложностями, пока ехали сюда", – сказал он.Он уточнил, что арендованный делегацией самолет был застрахован в Дубае, потому что западные страховые компании не были согласны с тем, чтобы самолет летел в Санкт-Петербург. "Нам пришлось даже перенанимать самолет в Дубае. Другие делегации тоже столкнулись со сложностями, в частности, что касается права на пролет над некоторыми странами", - заключил президент республики. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходил 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступило информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230729/afrika-1886995357.html
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республика конго, дубай, санкт-петербург, дени сассу-нгессо, владимир путин, форум "россия — африка"
Республика Конго, Дубай, Санкт-Петербург, Дени Сассу-Нгессо, Владимир Путин, Форум "Россия — Африка"
Президент Республики Конго рассказал о сложностях на пути на саммит

Президент Республики Конго: делегации Африки столкнулись со сложностями по пути на саммит

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо во время встречи
Владимир Путин и президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо во время встречи - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Владимир Путин и президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо во время встречи
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Многие пытались помешать успеху саммита "Россия-Африка", даже делегация Республики Конго столкнулась с трудностями при аренде самолета, заявил президент африканской страны Дени Сассу-Нгессо в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, трансляцию вел телеканал "Россия-24".
«
"Многие хотели, чтобы этот саммит провалился. Даже мы столкнулись с огромными сложностями, пока ехали сюда", – сказал он.
Он уточнил, что арендованный делегацией самолет был застрахован в Дубае, потому что западные страховые компании не были согласны с тем, чтобы самолет летел в Санкт-Петербург.
«
"Нам пришлось даже перенанимать самолет в Дубае. Другие делегации тоже столкнулись со сложностями, в частности, что касается права на пролет над некоторыми странами", - заключил президент республики.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходил 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступило информационным партнером мероприятия.
Баннеры у Исаакиевского собора, приуроченные к II саммиту, экономическому и гуманитарному форуму Россия — Африка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
Больше чем оружие: зачем Африке нужна Россия, а России — Африка
Вчера, 08:00
 
Республика КонгоДубайСанкт-ПетербургДени Сассу-НгессоВладимир ПутинФорум "Россия — Африка"
 
 
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