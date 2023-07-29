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Путин заявил о хороших результатах саммита Россия — Африка - РИА Новости, 29.07.2023
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18:44 29.07.2023 (обновлено: 20:07 29.07.2023)
https://ria.ru/20230729/sammit-1887097735.html
Путин заявил о хороших результатах саммита Россия — Африка
Путин заявил о хороших результатах саммита Россия — Африка - РИА Новости, 29.07.2023
Путин заявил о хороших результатах саммита Россия — Африка
Саммит Россия — Африка прошел на хорошем уровне, заявил Владимир Путин на встрече с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T18:44
2023-07-29T20:07
россия
республика конго
санкт-петербург
дени сассу-нгессо
владимир путин
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл — РИА Новости. Саммит Россия — Африка прошел на хорошем уровне, заявил Владимир Путин на встрече с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.&quot;Мне кажется, он прошел на очень хорошем уровне и с хорошими результатами&quot;, — сказал глава государства.Он поблагодарил Сассу-Нгессо за то, что он решил посетить Санкт-Петербург.Путин также заявил, что накануне провел с представителями африканских стран откровенную и полезную дискуссию по Украине. В частности, обсуждались возможные пути урегулирования ситуации.Кроме того, как отметил глава государства, Россия и Республика Конго плодотворно взаимодействуют в ООН и на других международных площадках."Конго поддерживает большинство российских проектов резолюций, в том числе о борьбе с героизацией нацизма, по неразмещению первыми оружия в космосе, информационной безопасности и так далее", — сказал Путин.Он также подчеркнул, что будет рад видеть Сассу-Нгессо завтра на Главном военно-морском параде.Второй саммит и экономический форум Россия — Африка прошел 27-28 июля. РИА Новости выступило информационным партнером мероприятия.По итогам саммита его участники согласовали основную декларацию, а также несколько тематических документов. Кроме того, они приняли план действий форума на 2023-2026 годы.
https://ria.ru/20230728/sammit-1886995804.html
https://ria.ru/20230729/afrika-1886995357.html
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россия, республика конго, санкт-петербург, дени сассу-нгессо, владимир путин, форум "россия — африка"
Россия, Республика Конго, Санкт-Петербург, Дени Сассу-Нгессо, Владимир Путин, Форум "Россия — Африка"
Путин заявил о хороших результатах саммита Россия — Африка

Путин: саммит Россия — Африка прошел на хорошем уровне и с хорошими результатами

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо во время встречи - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо во время встречи
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл — РИА Новости. Саммит Россия — Африка прошел на хорошем уровне, заявил Владимир Путин на встрече с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.
«

"Мне кажется, он прошел на очень хорошем уровне и с хорошими результатами", — сказал глава государства.

Он поблагодарил Сассу-Нгессо за то, что он решил посетить Санкт-Петербург.
Путин также заявил, что накануне провел с представителями африканских стран откровенную и полезную дискуссию по Украине. В частности, обсуждались возможные пути урегулирования ситуации.
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Кроме того, как отметил глава государства, Россия и Республика Конго плодотворно взаимодействуют в ООН и на других международных площадках.
"Конго поддерживает большинство российских проектов резолюций, в том числе о борьбе с героизацией нацизма, по неразмещению первыми оружия в космосе, информационной безопасности и так далее", — сказал Путин.
Он также подчеркнул, что будет рад видеть Сассу-Нгессо завтра на Главном военно-морском параде.
Второй саммит и экономический форум Россия — Африка прошел 27-28 июля. РИА Новости выступило информационным партнером мероприятия.
По итогам саммита его участники согласовали основную декларацию, а также несколько тематических документов. Кроме того, они приняли план действий форума на 2023-2026 годы.
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РоссияРеспублика КонгоСанкт-ПетербургДени Сассу-НгессоВладимир ПутинФорум "Россия — Африка"
 
 
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