https://ria.ru/20230729/sammit-1887097735.html

Путин заявил о хороших результатах саммита Россия — Африка

Путин заявил о хороших результатах саммита Россия — Африка - РИА Новости, 29.07.2023

Путин заявил о хороших результатах саммита Россия — Африка

Саммит Россия — Африка прошел на хорошем уровне, заявил Владимир Путин на встрече с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T18:44

2023-07-29T18:44

2023-07-29T20:07

россия

республика конго

санкт-петербург

дени сассу-нгессо

владимир путин

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл — РИА Новости. Саммит Россия — Африка прошел на хорошем уровне, заявил Владимир Путин на встрече с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо."Мне кажется, он прошел на очень хорошем уровне и с хорошими результатами", — сказал глава государства.Он поблагодарил Сассу-Нгессо за то, что он решил посетить Санкт-Петербург.Путин также заявил, что накануне провел с представителями африканских стран откровенную и полезную дискуссию по Украине. В частности, обсуждались возможные пути урегулирования ситуации.Кроме того, как отметил глава государства, Россия и Республика Конго плодотворно взаимодействуют в ООН и на других международных площадках."Конго поддерживает большинство российских проектов резолюций, в том числе о борьбе с героизацией нацизма, по неразмещению первыми оружия в космосе, информационной безопасности и так далее", — сказал Путин.Он также подчеркнул, что будет рад видеть Сассу-Нгессо завтра на Главном военно-морском параде.Второй саммит и экономический форум Россия — Африка прошел 27-28 июля. РИА Новости выступило информационным партнером мероприятия.По итогам саммита его участники согласовали основную декларацию, а также несколько тематических документов. Кроме того, они приняли план действий форума на 2023-2026 годы.

https://ria.ru/20230728/sammit-1886995804.html

https://ria.ru/20230729/afrika-1886995357.html

россия

республика конго

санкт-петербург

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, республика конго, санкт-петербург, дени сассу-нгессо, владимир путин, форум "россия — африка"