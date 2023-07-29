https://ria.ru/20230729/remont-1887018425.html
На трассе "Мухтуя" в Якутии впервые проводят капитальный ремонт
На трассе "Мухтуя" в Якутии впервые проводят капитальный ремонт - РИА Новости, 29.07.2023
На трассе "Мухтуя" в Якутии впервые проводят капитальный ремонт
Впервые на трассе "Мухтуя" в Якутии проводят капитальный ремонт, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T04:24
2023-07-29T04:24
2023-07-29T04:24
республика саха (якутия)
айсен николаев
алроса
мирнинский район
якутск
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ЯКУТСК, 29 июл – РИА Новости. Впервые на трассе "Мухтуя" в Якутии проводят капитальный ремонт, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Отмечается, что глава региона Айсен Николаев в эфире телепередачи "Якутия, вперед" рассказал о планах по обновлению региональной автомобильной дороги "Мухтуя". К ухудшению состояния трассы привело отсутствие капитального ремонта, который не проводился там десятилетиями. По дороге, протяженность которой составляет порядка 135 километров, осуществляется наземное сообщение между Ленским и Мирнинским районами. После обильных дождей на проблемных участках образуются пучины, которые затрудняют движение автомобилей. Николаев подчеркнул, что плохое состояние дороги "Мухтуя" представляют серьезную проблему не только жителям, но и крупнейшим компаниям. Капитальный ремонт на дороге "Мухтуя" проводится в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". В первую очередь работы организовываются на проблемных участках. Из 50 километров, которые были запланированы на 2023-2024 годы, 37 километров ремонтируются подрядчиком в лице МУАД АК "Алроса". "Нужна капитальная реконструкция. Она на самом деле сегодня уже проводится. Из 50 километров, которые должны были делаться в 2023-2024 годах, 37 километров будет ремонтировать МУАД АК "Алроса". На мой взгляд, это единственное серьезное дорожное предприятие, которое на данной территории может серьезный объем работы освоить. Большая часть, а именно 25 километров, вводится в этом году, остальное – в следующем", – пояснил глава республики. Региональные власти отметили, что остальные 13 километров из запланированных к ремонту 50 по итогам тендера выиграла компания "Талакан-Строй", но контракт с ней был расторгнут из-за невыполнения обязательств. Николаев заявил, что будет определен новый подрядчик, который сделает реконструкцию в следующем году. В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" с 2019 года приведены в нормативное состояние 787,52 километра региональных дорог. Еще свыше 240 километров дорог регионального значения будет введено в текущем году. Помимо этого, почти 30 километров дорог будет введено в городе Якутске.
https://ria.ru/20230727/gazoprovod-1886604437.html
https://ria.ru/20230711/dorogi-1883627826.html
мирнинский район
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айсен николаев, алроса, мирнинский район, якутск
Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, Алроса, Мирнинский район, Якутск
На трассе "Мухтуя" в Якутии впервые проводят капитальный ремонт
Правительство Якутии сообщило, что на трассе "Мухтуя" впервые проводят капитальный ремонт
ЯКУТСК, 29 июл – РИА Новости. Впервые на трассе "Мухтуя" в Якутии проводят капитальный ремонт, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
Отмечается, что глава региона Айсен Николаев
в эфире телепередачи "Якутия, вперед" рассказал о планах по обновлению региональной автомобильной дороги "Мухтуя". К ухудшению состояния трассы привело отсутствие капитального ремонта, который не проводился там десятилетиями.
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По дороге, протяженность которой составляет порядка 135 километров, осуществляется наземное сообщение между Ленским и Мирнинским районами
. После обильных дождей на проблемных участках образуются пучины, которые затрудняют движение автомобилей. Николаев подчеркнул, что плохое состояние дороги "Мухтуя" представляют серьезную проблему не только жителям, но и крупнейшим компаниям.
Капитальный ремонт на дороге "Мухтуя" проводится в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". В первую очередь работы организовываются на проблемных участках. Из 50 километров, которые были запланированы на 2023-2024 годы, 37 километров ремонтируются подрядчиком в лице МУАД АК "Алроса
".
"Нужна капитальная реконструкция. Она на самом деле сегодня уже проводится. Из 50 километров, которые должны были делаться в 2023-2024 годах, 37 километров будет ремонтировать МУАД АК "Алроса". На мой взгляд, это единственное серьезное дорожное предприятие, которое на данной территории может серьезный объем работы освоить. Большая часть, а именно 25 километров, вводится в этом году, остальное – в следующем", – пояснил глава республики.
Региональные власти отметили, что остальные 13 километров из запланированных к ремонту 50 по итогам тендера выиграла компания "Талакан-Строй", но контракт с ней был расторгнут из-за невыполнения обязательств. Николаев заявил, что будет определен новый подрядчик, который сделает реконструкцию в следующем году.
В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" с 2019 года приведены в нормативное состояние 787,52 километра региональных дорог. Еще свыше 240 километров дорог регионального значения будет введено в текущем году. Помимо этого, почти 30 километров дорог будет введено в городе Якутске
.
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