https://ria.ru/20230729/remont-1887018425.html

На трассе "Мухтуя" в Якутии впервые проводят капитальный ремонт

На трассе "Мухтуя" в Якутии впервые проводят капитальный ремонт - РИА Новости, 29.07.2023

На трассе "Мухтуя" в Якутии впервые проводят капитальный ремонт

Впервые на трассе "Мухтуя" в Якутии проводят капитальный ремонт, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T04:24

2023-07-29T04:24

2023-07-29T04:24

республика саха (якутия)

айсен николаев

алроса

мирнинский район

якутск

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ЯКУТСК, 29 июл – РИА Новости. Впервые на трассе "Мухтуя" в Якутии проводят капитальный ремонт, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Отмечается, что глава региона Айсен Николаев в эфире телепередачи "Якутия, вперед" рассказал о планах по обновлению региональной автомобильной дороги "Мухтуя". К ухудшению состояния трассы привело отсутствие капитального ремонта, который не проводился там десятилетиями. По дороге, протяженность которой составляет порядка 135 километров, осуществляется наземное сообщение между Ленским и Мирнинским районами. После обильных дождей на проблемных участках образуются пучины, которые затрудняют движение автомобилей. Николаев подчеркнул, что плохое состояние дороги "Мухтуя" представляют серьезную проблему не только жителям, но и крупнейшим компаниям. Капитальный ремонт на дороге "Мухтуя" проводится в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". В первую очередь работы организовываются на проблемных участках. Из 50 километров, которые были запланированы на 2023-2024 годы, 37 километров ремонтируются подрядчиком в лице МУАД АК "Алроса". "Нужна капитальная реконструкция. Она на самом деле сегодня уже проводится. Из 50 километров, которые должны были делаться в 2023-2024 годах, 37 километров будет ремонтировать МУАД АК "Алроса". На мой взгляд, это единственное серьезное дорожное предприятие, которое на данной территории может серьезный объем работы освоить. Большая часть, а именно 25 километров, вводится в этом году, остальное – в следующем", – пояснил глава республики. Региональные власти отметили, что остальные 13 километров из запланированных к ремонту 50 по итогам тендера выиграла компания "Талакан-Строй", но контракт с ней был расторгнут из-за невыполнения обязательств. Николаев заявил, что будет определен новый подрядчик, который сделает реконструкцию в следующем году. В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" с 2019 года приведены в нормативное состояние 787,52 километра региональных дорог. Еще свыше 240 километров дорог регионального значения будет введено в текущем году. Помимо этого, почти 30 километров дорог будет введено в городе Якутске.

https://ria.ru/20230727/gazoprovod-1886604437.html

https://ria.ru/20230711/dorogi-1883627826.html

мирнинский район

якутск

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айсен николаев, алроса, мирнинский район, якутск