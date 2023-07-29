https://ria.ru/20230729/pyaterochka-1887112724.html

В Петербурге во всех "Пятерочках" восстановили лицензию на продажу алкоголя

В Петербурге во всех "Пятерочках" восстановили лицензию на продажу алкоголя - РИА Новости, 29.07.2023

В Петербурге во всех "Пятерочках" восстановили лицензию на продажу алкоголя

Лицензия на продажу алкоголя в магазинах "Пятерочка" в Санкт-Петербурге была восстановлена, спиртное вновь доступно для покупки, сообщили РИА Новости в X5... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T20:50

2023-07-29T20:50

2023-07-29T20:50

коммерческая недвижимость

санкт-петербург

пятерочка (сеть магазинов)

x5 retail group

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Лицензия на продажу алкоголя в магазинах "Пятерочка" в Санкт-Петербурге была восстановлена, спиртное вновь доступно для покупки, сообщили РИА Новости в X5 Group, которая управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток", "Чижик". Ранее в четверг представитель компании рассказал агентству, что лицензирующими органами было принято решение о приостановке лицензии на продажу алкоголя в сети в этом городе в связи со случаем трехлетней давности. Тогда в одном из магазинов продали несовершеннолетнему алкоголь, однако, по данным ритейлера, штраф был оплачен еще в 2020 году. "Во всех "Пятерочках" Санкт-Петербурга возобновилась продажа алкоголя, лицензия на его продажу восстановлена", - заявили в компании. X5 Group - один из крупнейших российских ритейлеров. На 30 июня под управлением компании находилось 22 682 магазина. В состав входят магазины "Пятерочка", "Красный Яр", "Слата", супермаркеты "Перекресток", а также дискаунтеры "Чижик".

https://ria.ru/20230713/alkogol-1883901398.html

https://realty.ria.ru/20230718/alkogol-1884783413.html

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коммерческая недвижимость, санкт-петербург, пятерочка (сеть магазинов), x5 retail group