https://ria.ru/20230729/pyaterochka-1887112724.html
В Петербурге во всех "Пятерочках" восстановили лицензию на продажу алкоголя
В Петербурге во всех "Пятерочках" восстановили лицензию на продажу алкоголя - РИА Новости, 29.07.2023
В Петербурге во всех "Пятерочках" восстановили лицензию на продажу алкоголя
Лицензия на продажу алкоголя в магазинах "Пятерочка" в Санкт-Петербурге была восстановлена, спиртное вновь доступно для покупки, сообщили РИА Новости в X5... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T20:50
2023-07-29T20:50
2023-07-29T20:50
коммерческая недвижимость
санкт-петербург
пятерочка (сеть магазинов)
x5 retail group
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Лицензия на продажу алкоголя в магазинах "Пятерочка" в Санкт-Петербурге была восстановлена, спиртное вновь доступно для покупки, сообщили РИА Новости в X5 Group, которая управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток", "Чижик". Ранее в четверг представитель компании рассказал агентству, что лицензирующими органами было принято решение о приостановке лицензии на продажу алкоголя в сети в этом городе в связи со случаем трехлетней давности. Тогда в одном из магазинов продали несовершеннолетнему алкоголь, однако, по данным ритейлера, штраф был оплачен еще в 2020 году. "Во всех "Пятерочках" Санкт-Петербурга возобновилась продажа алкоголя, лицензия на его продажу восстановлена", - заявили в компании. X5 Group - один из крупнейших российских ритейлеров. На 30 июня под управлением компании находилось 22 682 магазина. В состав входят магазины "Пятерочка", "Красный Яр", "Слата", супермаркеты "Перекресток", а также дискаунтеры "Чижик".
https://ria.ru/20230713/alkogol-1883901398.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коммерческая недвижимость, санкт-петербург, пятерочка (сеть магазинов), x5 retail group
Коммерческая недвижимость, Санкт-Петербург, Пятерочка (сеть магазинов), X5 Retail Group
В Петербурге во всех "Пятерочках" восстановили лицензию на продажу алкоголя
В Петербурге во всех магазинах "Пятерочка" восстановили лицензию на продажу алкоголя
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Лицензия на продажу алкоголя в магазинах "Пятерочка" в Санкт-Петербурге была восстановлена, спиртное вновь доступно для покупки, сообщили РИА Новости в X5 Group, которая управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток", "Чижик".
Ранее в четверг представитель компании рассказал агентству, что лицензирующими органами было принято решение о приостановке лицензии на продажу алкоголя в сети в этом городе в связи со случаем трехлетней давности. Тогда в одном из магазинов продали несовершеннолетнему алкоголь, однако, по данным ритейлера, штраф был оплачен еще в 2020 году.
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"Во всех "Пятерочках" Санкт-Петербурга возобновилась продажа алкоголя, лицензия на его продажу восстановлена", - заявили в компании.
X5 Group - один из крупнейших российских ритейлеров. На 30 июня под управлением компании находилось 22 682 магазина. В состав входят магазины "Пятерочка", "Красный Яр", "Слата", супермаркеты "Перекресток", а также дискаунтеры "Чижик".
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