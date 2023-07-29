Путин заявил о готовности России оказывать гуманитарную поддержку Африке
Путин: Россия будет поддерживать и оказывать гуманитарную помощь странам Африки
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время совместного фотографирования с главами делегаций - участниками II Саммита "Россия - Африка"
Владимир Путин во время совместного фотографирования с главами делегаций - участниками II Саммита "Россия - Африка"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Россия готова оказывать гуманитарную поддержку странам Африки, заявил президент РФ Владимир Путин.
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"Конечно, там, где можно, будем поддерживать, и гуманитарную помощь оказывать", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка".
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" прошел 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.