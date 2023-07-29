https://ria.ru/20230729/putin-1887123014.html

Путин заявил о готовности России оказывать гуманитарную поддержку Африке

Путин заявил о готовности России оказывать гуманитарную поддержку Африке - РИА Новости, 29.07.2023

Путин заявил о готовности России оказывать гуманитарную поддержку Африке

Россия готова оказывать гуманитарную поддержку странам Африки, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T23:00

2023-07-29T23:00

2023-07-29T23:34

россия

африка

форум "россия — африка"

владимир путин

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Россия готова оказывать гуманитарную поддержку странам Африки, заявил президент РФ Владимир Путин."Конечно, там, где можно, будем поддерживать, и гуманитарную помощь оказывать", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка".Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" прошел 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.

https://ria.ru/20230729/afrika-1886995357.html

россия

африка

санкт-петербург

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, африка, форум "россия — африка", владимир путин, санкт-петербург