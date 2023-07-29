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Путин заявил о готовности России оказывать гуманитарную поддержку Африке - РИА Новости, 29.07.2023
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23:00 29.07.2023 (обновлено: 23:34 29.07.2023)
https://ria.ru/20230729/putin-1887123014.html
Путин заявил о готовности России оказывать гуманитарную поддержку Африке
Путин заявил о готовности России оказывать гуманитарную поддержку Африке - РИА Новости, 29.07.2023
Путин заявил о готовности России оказывать гуманитарную поддержку Африке
Россия готова оказывать гуманитарную поддержку странам Африки, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T23:00
2023-07-29T23:34
россия
африка
форум "россия — африка"
владимир путин
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Россия готова оказывать гуманитарную поддержку странам Африки, заявил президент РФ Владимир Путин."Конечно, там, где можно, будем поддерживать, и гуманитарную помощь оказывать", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка".Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" прошел 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.
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россия, африка, форум "россия — африка", владимир путин, санкт-петербург
Россия, Африка, Форум "Россия — Африка", Владимир Путин, Санкт-Петербург
Путин заявил о готовности России оказывать гуманитарную поддержку Африке

Путин: Россия будет поддерживать и оказывать гуманитарную помощь странам Африки

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время совместного фотографирования с главами делегаций - участниками II Саммита "Россия - Африка"
Владимир Путин во время совместного фотографирования с главами делегаций - участниками II Саммита Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Владимир Путин во время совместного фотографирования с главами делегаций - участниками II Саммита "Россия - Африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Россия готова оказывать гуманитарную поддержку странам Африки, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Конечно, там, где можно, будем поддерживать, и гуманитарную помощь оказывать", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка".
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" прошел 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.
Баннеры у Исаакиевского собора, приуроченные к II саммиту, экономическому и гуманитарному форуму Россия — Африка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
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