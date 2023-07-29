https://ria.ru/20230729/putin-1887073711.html
Путин заявил о потенциале торгового сотрудничества с Гвинеей-Бисау
Путин заявил о потенциале торгового сотрудничества с Гвинеей-Бисау - РИА Новости, 29.07.2023
Путин заявил о потенциале торгового сотрудничества с Гвинеей-Бисау
Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало заявил, что потенциал торгового сотрудничества стран большой, пока не... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T15:32
2023-07-29T15:32
2023-07-29T15:52
гвинея-бисау
владимир путин
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экономика
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санкт-петербург
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало заявил, что потенциал торгового сотрудничества стран большой, пока не раскрыт, есть, в частности, перспективы взаимодействия в энергетике и добыче полезных ископаемых."У нас потенциал большой, он пока не раскрыт, поговорим о возможных мерах по улучшению показателей товарооборота. Видим перспективы в таких сферах, как геологоразведка, освоение минерально-сырьевой базы, развитие инфраструктуры, энергетика, сельское хозяйство", - сказал Путин, говоря о торгово-экономических и инвестиционных связях двух стран.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходил 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступило информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230729/putin-1887064966.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гвинея-бисау, владимир путин, в мире, экономика, россия, санкт-петербург, форум "россия — африка"
Гвинея-Бисау, Владимир Путин, В мире, Экономика, Россия, Санкт-Петербург, Форум "Россия — Африка"
Путин заявил о потенциале торгового сотрудничества с Гвинеей-Бисау
Путин заявил о потенциале торгового сотрудничества с Гвинеей-Бисау и перспективных сферах
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало заявил, что потенциал торгового сотрудничества стран большой, пока не раскрыт, есть, в частности, перспективы взаимодействия в энергетике и добыче полезных ископаемых.
"У нас потенциал большой, он пока не раскрыт, поговорим о возможных мерах по улучшению показателей товарооборота. Видим перспективы в таких сферах, как геологоразведка, освоение минерально-сырьевой базы, развитие инфраструктуры, энергетика, сельское хозяйство", - сказал Путин, говоря о торгово-экономических и инвестиционных связях двух стран.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходил 27-28 июля в Санкт-Петербурге
. РИА Новости выступило информационным партнером мероприятия.
Путин рассказал о товарообороте с Буркина-Фасо