https://ria.ru/20230729/putin-1887073711.html

Путин заявил о потенциале торгового сотрудничества с Гвинеей-Бисау

Путин заявил о потенциале торгового сотрудничества с Гвинеей-Бисау - РИА Новости, 29.07.2023

Путин заявил о потенциале торгового сотрудничества с Гвинеей-Бисау

Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало заявил, что потенциал торгового сотрудничества стран большой, пока не... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T15:32

2023-07-29T15:32

2023-07-29T15:52

гвинея-бисау

владимир путин

в мире

экономика

россия

санкт-петербург

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало заявил, что потенциал торгового сотрудничества стран большой, пока не раскрыт, есть, в частности, перспективы взаимодействия в энергетике и добыче полезных ископаемых."У нас потенциал большой, он пока не раскрыт, поговорим о возможных мерах по улучшению показателей товарооборота. Видим перспективы в таких сферах, как геологоразведка, освоение минерально-сырьевой базы, развитие инфраструктуры, энергетика, сельское хозяйство", - сказал Путин, говоря о торгово-экономических и инвестиционных связях двух стран.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходил 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступило информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230729/putin-1887064966.html

гвинея-бисау

россия

санкт-петербург

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Дарья Буймова

гвинея-бисау, владимир путин, в мире, экономика, россия, санкт-петербург, форум "россия — африка"