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Путин заявил об увеличении квот стипендий для южноафриканских студентов - РИА Новости, 29.07.2023
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12:23 29.07.2023 (обновлено: 12:36 29.07.2023)
https://ria.ru/20230729/putin-1887048698.html
Путин заявил об увеличении квот стипендий для южноафриканских студентов
Путин заявил об увеличении квот стипендий для южноафриканских студентов - РИА Новости, 29.07.2023
Путин заявил об увеличении квот стипендий для южноафриканских студентов
Квота стипендий для южноафриканских студентов в России в следующем учебном году увеличена втрое, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T12:23
2023-07-29T12:36
россия
владимир путин
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юар
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Квота стипендий для южноафриканских студентов в России в следующем учебном году увеличена втрое, сообщил президент РФ Владимир Путин."На 2023-2024 учебный год квота стипендий для обучения южноафриканских студентов в российских вузах увеличена почти второе, до почти ста мест", - сказал Путин на встрече с президентом ЮАР Сириллом Рамафосой.
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россия, владимир путин, форум "россия — африка", юар, общество
Россия, Владимир Путин, Форум "Россия — Африка", ЮАР, Общество
Путин заявил об увеличении квот стипендий для южноафриканских студентов

Путин: в следующем году квота стипендий для южноафриканских студентов увеличена втрое

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Владимир Путин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Квота стипендий для южноафриканских студентов в России в следующем учебном году увеличена втрое, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"На 2023-2024 учебный год квота стипендий для обучения южноафриканских студентов в российских вузах увеличена почти второе, до почти ста мест", - сказал Путин на встрече с президентом ЮАР Сириллом Рамафосой.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании II Cаммита и форума Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
Россия увеличит набор африканских студентов в педагогические вузы
27 июля, 12:37
 
РоссияВладимир ПутинФорум "Россия — Африка"ЮАРОбщество
 
 
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