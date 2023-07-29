https://ria.ru/20230729/putin-1887048698.html
Путин заявил об увеличении квот стипендий для южноафриканских студентов
Путин заявил об увеличении квот стипендий для южноафриканских студентов - РИА Новости, 29.07.2023
Путин заявил об увеличении квот стипендий для южноафриканских студентов
Квота стипендий для южноафриканских студентов в России в следующем учебном году увеличена втрое, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T12:23
2023-07-29T12:23
2023-07-29T12:36
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Квота стипендий для южноафриканских студентов в России в следующем учебном году увеличена втрое, сообщил президент РФ Владимир Путин."На 2023-2024 учебный год квота стипендий для обучения южноафриканских студентов в российских вузах увеличена почти второе, до почти ста мест", - сказал Путин на встрече с президентом ЮАР Сириллом Рамафосой.
https://ria.ru/20230727/studenty-1886581806.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, форум "россия — африка", юар, общество
Россия, Владимир Путин, Форум "Россия — Африка", ЮАР, Общество
Путин заявил об увеличении квот стипендий для южноафриканских студентов
Путин: в следующем году квота стипендий для южноафриканских студентов увеличена втрое