https://ria.ru/20230729/putin-1887048698.html

Путин заявил об увеличении квот стипендий для южноафриканских студентов

Путин заявил об увеличении квот стипендий для южноафриканских студентов - РИА Новости, 29.07.2023

Путин заявил об увеличении квот стипендий для южноафриканских студентов

Квота стипендий для южноафриканских студентов в России в следующем учебном году увеличена втрое, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T12:23

2023-07-29T12:23

2023-07-29T12:36

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владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Квота стипендий для южноафриканских студентов в России в следующем учебном году увеличена втрое, сообщил президент РФ Владимир Путин."На 2023-2024 учебный год квота стипендий для обучения южноафриканских студентов в российских вузах увеличена почти второе, до почти ста мест", - сказал Путин на встрече с президентом ЮАР Сириллом Рамафосой.

https://ria.ru/20230727/studenty-1886581806.html

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Дарья Буймова

россия, владимир путин, форум "россия — африка", юар, общество