https://ria.ru/20230729/putin-1887048367.html

Путин рассказал о встрече с африканскими лидерами по ситуации на Украине

Путин рассказал о встрече с африканскими лидерами по ситуации на Украине - РИА Новости, 29.07.2023

Путин рассказал о встрече с африканскими лидерами по ситуации на Украине

Президент России Владимир Путин сообщил, что ситуацию на Украине накануне закончили обсуждать около двух часов ночи, работа со странами Африки была... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T12:20

2023-07-29T12:20

2023-07-29T12:34

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что ситуацию на Украине накануне закончили обсуждать около двух часов ночи, работа со странами Африки была продуктивной."Мы вчера довольно поздно закончили, уже это было полвторого, около двух часов ночи по Москве. Но зато мы очень активно и, на мой взгляд, продуктивно поработали. На пользу пошло, мне кажется, и нашим двусторонним отношениям, и нашим отношениям с Африканским континентом в целом, и не в последнюю очередь благодаря Вам, уважаемый господин президент, потому что Вы принимали самое активное участие в подготовке этой встречи", - сказал он на встрече с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

https://ria.ru/20230729/putin-1887009162.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, форум "россия — африка", в мире, владимир путин, сирил рамафоса, россия, африка