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Путин рассказал о встрече с африканскими лидерами по ситуации на Украине - РИА Новости, 29.07.2023
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12:20 29.07.2023 (обновлено: 12:34 29.07.2023)
https://ria.ru/20230729/putin-1887048367.html
Путин рассказал о встрече с африканскими лидерами по ситуации на Украине
Путин рассказал о встрече с африканскими лидерами по ситуации на Украине - РИА Новости, 29.07.2023
Путин рассказал о встрече с африканскими лидерами по ситуации на Украине
Президент России Владимир Путин сообщил, что ситуацию на Украине накануне закончили обсуждать около двух часов ночи, работа со странами Африки была... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T12:20
2023-07-29T12:34
украина
форум "россия — африка"
в мире
владимир путин
сирил рамафоса
россия
африка
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что ситуацию на Украине накануне закончили обсуждать около двух часов ночи, работа со странами Африки была продуктивной."Мы вчера довольно поздно закончили, уже это было полвторого, около двух часов ночи по Москве. Но зато мы очень активно и, на мой взгляд, продуктивно поработали. На пользу пошло, мне кажется, и нашим двусторонним отношениям, и нашим отношениям с Африканским континентом в целом, и не в последнюю очередь благодаря Вам, уважаемый господин президент, потому что Вы принимали самое активное участие в подготовке этой встречи", - сказал он на встрече с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.
https://ria.ru/20230729/putin-1887009162.html
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украина, форум "россия — африка", в мире, владимир путин, сирил рамафоса, россия, африка
Украина, Форум "Россия — Африка", В мире, Владимир Путин, Сирил Рамафоса, Россия, Африка
Путин рассказал о встрече с африканскими лидерами по ситуации на Украине

Путин рассказал, что до ночи обсуждал с африканскими лидерами ситуацию на Украине

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРабочий обед президента РФ Владимира Путина с группой лидеров африканских государств по украинской проблематике
Рабочий обед президента РФ Владимира Путина с группой лидеров африканских государств по украинской проблематике - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Рабочий обед президента РФ Владимира Путина с группой лидеров африканских государств по украинской проблематике. Архивное фото
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что ситуацию на Украине накануне закончили обсуждать около двух часов ночи, работа со странами Африки была продуктивной.
"Мы вчера довольно поздно закончили, уже это было полвторого, около двух часов ночи по Москве. Но зато мы очень активно и, на мой взгляд, продуктивно поработали. На пользу пошло, мне кажется, и нашим двусторонним отношениям, и нашим отношениям с Африканским континентом в целом, и не в последнюю очередь благодаря Вам, уважаемый господин президент, потому что Вы принимали самое активное участие в подготовке этой встречи", - сказал он на встрече с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.
Рабочий обед В. Путина с группой лидеров африканских государств по украинской проблематике - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
Путин оценил мирные инициативы стран Африки по Украине
00:15
 
УкраинаФорум "Россия — Африка"В миреВладимир ПутинСирил РамафосаРоссияАфрика
 
 
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