https://ria.ru/20230729/putin-1887043397.html

Путин в субботу встретится с губернатором Петербурга

Путин в субботу встретится с губернатором Петербурга - РИА Новости, 29.07.2023

Путин в субботу встретится с губернатором Петербурга

Президент РФ Владимир Путин в субботу примет губернатора северной столицы Александра Беглова, а также кратко пообщается с журналистами по итогам прошедшего... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T11:54

2023-07-29T11:54

2023-07-29T13:42

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юар

буркина-фасо

мали

форум "россия — африка"

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в субботу примет губернатора северной столицы Александра Беглова, а также кратко пообщается с журналистами по итогам прошедшего саммита "Россия - Африка", сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Если позволит время, президент пообщается также с журналистами... и во второй половине дня, ближе к вечеру, запланировано еще несколько мероприятий. Президент имеет в виду принять губернатора Санкт-Петербурга Беглова, чтобы обсудить вопросы развития города", - добавил Песков.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходил 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступало информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230729/ramafosa-1887054297.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

в мире, юар, буркина-фасо, мали, форум "россия — африка"