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Путин в субботу встретится с губернатором Петербурга - РИА Новости, 29.07.2023
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11:54 29.07.2023 (обновлено: 13:42 29.07.2023)
https://ria.ru/20230729/putin-1887043397.html
Путин в субботу встретится с губернатором Петербурга
Путин в субботу встретится с губернатором Петербурга - РИА Новости, 29.07.2023
Путин в субботу встретится с губернатором Петербурга
Президент РФ Владимир Путин в субботу примет губернатора северной столицы Александра Беглова, а также кратко пообщается с журналистами по итогам прошедшего... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T11:54
2023-07-29T13:42
в мире
юар
буркина-фасо
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форум "россия — африка"
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в субботу примет губернатора северной столицы Александра Беглова, а также кратко пообщается с журналистами по итогам прошедшего саммита "Россия - Африка", сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Если позволит время, президент пообщается также с журналистами... и во второй половине дня, ближе к вечеру, запланировано еще несколько мероприятий. Президент имеет в виду принять губернатора Санкт-Петербурга Беглова, чтобы обсудить вопросы развития города", - добавил Песков.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходил 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступало информационным партнером мероприятия.
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в мире, юар, буркина-фасо, мали, форум "россия — африка"
В мире, ЮАР, Буркина-Фасо, Мали, Форум "Россия — Африка"
Путин в субботу встретится с губернатором Петербурга

Песков: Путин в субботу встретится с губернатором Петербурга Бегловым

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРабочий обед президента РФ Владимира Путина с группой лидеров африканских государств
Рабочий обед президента РФ Владимира Путина с группой лидеров африканских государств - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Рабочий обед президента РФ Владимира Путина с группой лидеров африканских государств
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в субботу примет губернатора северной столицы Александра Беглова, а также кратко пообщается с журналистами по итогам прошедшего саммита "Россия - Африка", сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Если позволит время, президент пообщается также с журналистами... и во второй половине дня, ближе к вечеру, запланировано еще несколько мероприятий. Президент имеет в виду принять губернатора Санкт-Петербурга Беглова, чтобы обсудить вопросы развития города", - добавил Песков.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходил 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступало информационным партнером мероприятия.
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