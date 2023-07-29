https://ria.ru/20230729/putin-1887043397.html
Путин в субботу встретится с губернатором Петербурга
Путин в субботу встретится с губернатором Петербурга - РИА Новости, 29.07.2023
Путин в субботу встретится с губернатором Петербурга
Президент РФ Владимир Путин в субботу примет губернатора северной столицы Александра Беглова, а также кратко пообщается с журналистами по итогам прошедшего... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T11:54
2023-07-29T11:54
2023-07-29T13:42
в мире
юар
буркина-фасо
мали
форум "россия — африка"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1d/1887036229_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f6aade1eeb3bac9eee4672d9ec85edad.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в субботу примет губернатора северной столицы Александра Беглова, а также кратко пообщается с журналистами по итогам прошедшего саммита "Россия - Африка", сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Если позволит время, президент пообщается также с журналистами... и во второй половине дня, ближе к вечеру, запланировано еще несколько мероприятий. Президент имеет в виду принять губернатора Санкт-Петербурга Беглова, чтобы обсудить вопросы развития города", - добавил Песков.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходил 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступало информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230729/ramafosa-1887054297.html
юар
буркина-фасо
мали
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1d/1887036229_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_1c2428dfb0be7a61198ef5ad9c97aa0e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, юар, буркина-фасо, мали, форум "россия — африка"
В мире, ЮАР, Буркина-Фасо, Мали, Форум "Россия — Африка"
Путин в субботу встретится с губернатором Петербурга
Песков: Путин в субботу встретится с губернатором Петербурга Бегловым