https://ria.ru/20230729/peregovory-1887112885.html

СМИ: Саудовская Аравия намерена провести переговоры по Украине без России

СМИ: Саудовская Аравия намерена провести переговоры по Украине без России - РИА Новости, 30.07.2023

СМИ: Саудовская Аравия намерена провести переговоры по Украине без России

Саудовская Аравия планирует провести в августе мирные переговоры по Украине без участия России, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов. РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-29T20:52

2023-07-29T20:52

2023-07-30T00:40

в мире

саудовская аравия

украина

джидда

цены на нефть

россия

джейк салливан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1840027221_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6459e1de1717a9191ad0e5c3d8a6b52e.jpg

ВАШИНГТОН, 29 июл — РИА Новости. Саудовская Аравия планирует провести в августе мирные переговоры по Украине без участия России, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов."Вашингтон и Европа надеются, что переговоры, которые исключают Россию, смогут привести к международной поддержке условий мира в пользу Украины. <...> По словам дипломатов, участвующих в обсуждениях, на встречу 5 и 6 августа в Джидду прибудут высокопоставленные представители до 30 стран", — говорится в материале.Как отмечается, в списке приглашенных числятся такие страны, как Индонезия, Египет, Мексика, Чили и Замбия. При этом Великобритания, Южно-Африканская Республика (ЮАР), Польша и Евросоюз уже подтвердили свое участие.По данным СМИ, Украина и западные чиновники надеются, что их усилия приведут к мирному саммиту, который пройдет позднее в этом году. Ожидается, что на нем мировые лидеры подпишутся под общими принципами урегулирования. Они также надеются, что эти принципы составят рамки будущих переговоров между Россией и Украиной в пользу Киева. Однако, как пишет газета, Москва не будет участвовать в саммите.В статье отмечается, что пока неясно, сколько стран примут участие во встрече в августе. Тем не менее ожидается прибытие представителей государств, участвовавших в переговорах по Украине в Копенгагене в июне. Также, по словам источника, знакомого с планами, возможно участие советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.Как заявили западные дипломаты, Саудовскую Аравию выбрали местом проведения переговоров отчасти в надежде убедить Китай принять в них участие, резюмировал автор материала.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам с учетом новых реалий, но Киев ввел запрет на них на законодательном уровне. Там заявляют, что мир может быть установлен только на условиях Украины и после возвращения страны к границам 1991 года.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что план, который не учитывает сегодняшние реалии с территорией России и ее новыми регионами, не может быть "мирным".

https://ria.ru/20230729/konflikt-1887061529.html

https://ria.ru/20230729/vuchich-1887064122.html

саудовская аравия

украина

джидда

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, саудовская аравия, украина, джидда, цены на нефть, россия, джейк салливан