СМИ: Саудовская Аравия намерена провести переговоры по Украине без России
WSJ: Саудовская Аравия намерена в августе провести мирные переговоры по Украине без России
© AP Photo / Nariman El-MoftyМестный житель в Эр-Рияде, Саудовская Аравия
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Местный житель в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 июл — РИА Новости. Саудовская Аравия планирует провести в августе мирные переговоры по Украине без участия России, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов.
«
"Вашингтон и Европа надеются, что переговоры, которые исключают Россию, смогут привести к международной поддержке условий мира в пользу Украины. <...> По словам дипломатов, участвующих в обсуждениях, на встречу 5 и 6 августа в Джидду прибудут высокопоставленные представители до 30 стран", — говорится в материале.
По данным СМИ, Украина и западные чиновники надеются, что их усилия приведут к мирному саммиту, который пройдет позднее в этом году. Ожидается, что на нем мировые лидеры подпишутся под общими принципами урегулирования. Они также надеются, что эти принципы составят рамки будущих переговоров между Россией и Украиной в пользу Киева. Однако, как пишет газета, Москва не будет участвовать в саммите.
В статье отмечается, что пока неясно, сколько стран примут участие во встрече в августе. Тем не менее ожидается прибытие представителей государств, участвовавших в переговорах по Украине в Копенгагене в июне. Также, по словам источника, знакомого с планами, возможно участие советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.
Как заявили западные дипломаты, Саудовскую Аравию выбрали местом проведения переговоров отчасти в надежде убедить Китай принять в них участие, резюмировал автор материала.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам с учетом новых реалий, но Киев ввел запрет на них на законодательном уровне. Там заявляют, что мир может быть установлен только на условиях Украины и после возвращения страны к границам 1991 года.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что план, который не учитывает сегодняшние реалии с территорией России и ее новыми регионами, не может быть "мирным".
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что план, который не учитывает сегодняшние реалии с территорией России и ее новыми регионами, не может быть "мирным".