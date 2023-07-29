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СМИ: Саудовская Аравия намерена провести переговоры по Украине без России - РИА Новости, 30.07.2023
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20:52 29.07.2023 (обновлено: 00:40 30.07.2023)
https://ria.ru/20230729/peregovory-1887112885.html
СМИ: Саудовская Аравия намерена провести переговоры по Украине без России
СМИ: Саудовская Аравия намерена провести переговоры по Украине без России - РИА Новости, 30.07.2023
СМИ: Саудовская Аравия намерена провести переговоры по Украине без России
Саудовская Аравия планирует провести в августе мирные переговоры по Украине без участия России, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-29T20:52
2023-07-30T00:40
в мире
саудовская аравия
украина
джидда
цены на нефть
россия
джейк салливан
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ВАШИНГТОН, 29 июл — РИА Новости. Саудовская Аравия планирует провести в августе мирные переговоры по Украине без участия России, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов.&quot;Вашингтон и Европа надеются, что переговоры, которые исключают Россию, смогут привести к международной поддержке условий мира в пользу Украины. &lt;...&gt; По словам дипломатов, участвующих в обсуждениях, на встречу 5 и 6 августа в Джидду прибудут высокопоставленные представители до 30 стран&quot;, — говорится в материале.Как отмечается, в списке приглашенных числятся такие страны, как Индонезия, Египет, Мексика, Чили и Замбия. При этом Великобритания, Южно-Африканская Республика (ЮАР), Польша и Евросоюз уже подтвердили свое участие.По данным СМИ, Украина и западные чиновники надеются, что их усилия приведут к мирному саммиту, который пройдет позднее в этом году. Ожидается, что на нем мировые лидеры подпишутся под общими принципами урегулирования. Они также надеются, что эти принципы составят рамки будущих переговоров между Россией и Украиной в пользу Киева. Однако, как пишет газета, Москва не будет участвовать в саммите.В статье отмечается, что пока неясно, сколько стран примут участие во встрече в августе. Тем не менее ожидается прибытие представителей государств, участвовавших в переговорах по Украине в Копенгагене в июне. Также, по словам источника, знакомого с планами, возможно участие советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.Как заявили западные дипломаты, Саудовскую Аравию выбрали местом проведения переговоров отчасти в надежде убедить Китай принять в них участие, резюмировал автор материала.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам с учетом новых реалий, но Киев ввел запрет на них на законодательном уровне. Там заявляют, что мир может быть установлен только на условиях Украины и после возвращения страны к границам 1991 года.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что план, который не учитывает сегодняшние реалии с территорией России и ее новыми регионами, не может быть "мирным".
https://ria.ru/20230729/konflikt-1887061529.html
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в мире, саудовская аравия, украина, джидда, цены на нефть, россия, джейк салливан
В мире, Саудовская Аравия, Украина, Джидда, Цены на нефть, Россия, Джейк Салливан
СМИ: Саудовская Аравия намерена провести переговоры по Украине без России

WSJ: Саудовская Аравия намерена в августе провести мирные переговоры по Украине без России

© AP Photo / Nariman El-MoftyМестный житель в Эр-Рияде, Саудовская Аравия
Местный житель в Эр-Рияде, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Местный житель в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 июл — РИА Новости. Саудовская Аравия планирует провести в августе мирные переговоры по Украине без участия России, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов.
«

"Вашингтон и Европа надеются, что переговоры, которые исключают Россию, смогут привести к международной поддержке условий мира в пользу Украины. <...> По словам дипломатов, участвующих в обсуждениях, на встречу 5 и 6 августа в Джидду прибудут высокопоставленные представители до 30 стран", — говорится в материале.

Как отмечается, в списке приглашенных числятся такие страны, как Индонезия, Египет, Мексика, Чили и Замбия. При этом Великобритания, Южно-Африканская Республика (ЮАР), Польша и Евросоюз уже подтвердили свое участие.
По данным СМИ, Украина и западные чиновники надеются, что их усилия приведут к мирному саммиту, который пройдет позднее в этом году. Ожидается, что на нем мировые лидеры подпишутся под общими принципами урегулирования. Они также надеются, что эти принципы составят рамки будущих переговоров между Россией и Украиной в пользу Киева. Однако, как пишет газета, Москва не будет участвовать в саммите.
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В статье отмечается, что пока неясно, сколько стран примут участие во встрече в августе. Тем не менее ожидается прибытие представителей государств, участвовавших в переговорах по Украине в Копенгагене в июне. Также, по словам источника, знакомого с планами, возможно участие советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.
Как заявили западные дипломаты, Саудовскую Аравию выбрали местом проведения переговоров отчасти в надежде убедить Китай принять в них участие, резюмировал автор материала.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам с учетом новых реалий, но Киев ввел запрет на них на законодательном уровне. Там заявляют, что мир может быть установлен только на условиях Украины и после возвращения страны к границам 1991 года.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что план, который не учитывает сегодняшние реалии с территорией России и ее новыми регионами, не может быть "мирным".
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В миреСаудовская АравияУкраинаДжиддаЦены на нефтьРоссияДжейк Салливан
 
 
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