https://ria.ru/20230729/nezavisimost-1887018969.html

Сын Патриса Лумумбы заявил, что простил убивших его отца бельгийцев

Сын Патриса Лумумбы заявил, что простил убивших его отца бельгийцев - РИА Новости, 29.07.2023

Сын Патриса Лумумбы заявил, что простил убивших его отца бельгийцев

Роланд Лумумба, сын африканского борца за независимость Патриса Лумумбы, жестоко убитого при участии бельгийских офицеров, рассказал РИА Новости, что смог... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T04:45

2023-07-29T04:45

2023-07-29T05:11

бельгия

филипп (король бельгии)

республика конго

африка

в мире

форум "россия — африка"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/25331/35/253313580_0:0:1615:908_1920x0_80_0_0_959e50768b232b4d75c59252fb72f10a.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Роланд Лумумба, сын африканского борца за независимость Патриса Лумумбы, жестоко убитого при участии бельгийских офицеров, рассказал РИА Новости, что смог простить Бельгию, но не забыть произошедшее с его отцом. Также, по его словам, получить зуб Патриса Лумумбы - единственное, что от него осталось - было сложно, семье пришлось судиться из-за него на протяжении 10 лет. Патрис Лумумба стал первым премьером Республики Конго в июне 1960 года, он выступил против внутреннего сепаратизма и вооруженной агрессии бельгийских колонизаторов. В сентябре его отстранили от власти при участии государств-метрополий, а после вывезли в Катангу и убили. По выводам специальной комиссии бельгийского парламента, Патриса Лумумбу с соратниками расстреляли катангийские солдаты под командованием бельгийских офицеров. После они закопали трупы, но на следующий день выкопали, расчленили и растворили в кислоте, а останки сожгли. В 1966 году Лумумба был официально провозглашен национальным героем Республики Конго. Власти Бельгии вернули ДРК его зуб с золотой коронкой в июне 2022 года. "Нам было не так просто получить зуб моего отца, мы около 10 лет судились с людьми, что были вовлечены в его убийство. На протяжении десяти лет шла судебная тяжба, многие из соучастников преступления умерли, в результате остался только один – полицейский, который был вовлечен в убийство Патриса Лумумбы. Для него зуб моего отца был военным трофеем, он открыто говорил об этом по телевидению, но потом начал заявлять, что на самом деле выбросил его в океан", - рассказал Лумумба-младший на саммите "Россия - Африка". После смерти того полицейского, добавил он, семья снова пошла в суд, и зуб Лумумбы в конце концов нашла дочь офицера. Роланд Лумумба рассказал, что по африканским традициям, пока тело не сожжено в соответствии с обычаями, душа не находит покоя. "У нас в Африке, когда кто-то умирает, мы считаем, что для обретения его душой спокойствия тело нужно сжечь. И если кто-то умирает вдали от дома, то мы забираем тело или хотя бы его часть – волосы, ногти", - добавил он. Простить убийц своего отца и всю Бельгию у Лумумбы, по его словам, получилось, но память о произошедшем осталась. "Мы можем простить, но не можем забыть. Нам нужно помнить и знать, что произошло", - подчеркнул он. По мнению Лумумбы-младшего, убийцы его отца не пожалели о том, что сделали. "Они не чувствовали никакого сожаления. Я не знаю, насколько нужно ненавидеть человека, чтобы так жестоко убить его – настолько, что от него не останется ничего, кроме зуба. И я не чувствую жалости к ним", - сказал он. Тем не менее, подчеркнул Роланд Лумумба, новое поколение бельгийцев уже другое: они выразили сожаление о произошедшем, о чем заявили и премьер-министр страны, и даже король Филипп. Зуб Лумумбы в результате был сожжен, как и следует по африканским традициям, 30 июня 2022 года в Киншасе - в День независимости ДРК, рассказал Лумумба-младший. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходил 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230727/natsvalyuta-1886720561.html

https://ria.ru/20230320/afrika-1859170660.html

https://ria.ru/20230729/diplomatiya-1886410796.html

бельгия

республика конго

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

бельгия, филипп (король бельгии), республика конго, африка, в мире, форум "россия — африка"