https://ria.ru/20230729/meteorit-1887117634.html

Ученый прокомментировал ситуацию с метеоритом-бумерангом

Ученый прокомментировал ситуацию с метеоритом-бумерангом - РИА Новости, 29.07.2023

Ученый прокомментировал ситуацию с метеоритом-бумерангом

Обнаружение метеорита, отколовшегося от Земли, но по прошествии какого-то времени вернувшегося на нашу планету, является уникальным событием, но не противоречит РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T22:03

2023-07-29T22:03

2023-07-29T22:05

космос - риа наука

земля

российская академия наук

франция

сахара

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Обнаружение метеорита, отколовшегося от Земли, но по прошествии какого-то времени вернувшегося на нашу планету, является уникальным событием, но не противоречит законам физики, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт. Ранее ученые из Экс-Марсельского университета во Франции сообщили об обнаружении первого метеорита-бумеранга, который откололся от Земли при столкновении с астероидом, провел какое-то время в космосе, а затем упал обратно. Метеорит NWA 13188 был обнаружен в пустыне Сахара. Его анализ показал, что он был выброшен в космос в результате столкновения с астероидом около десяти тысяч лет назад, а затем вновь упал на Землю. "Конечно, такие вещи всегда требуют очень тщательного изучения, здесь много обстоятельств, которые иногда разрушают первоначальную картину. Скорее всего, конечно, мы близки к тому, что это правда, учитывая авторитет учёных. Противоречий здесь нет, как с какими-нибудь гуманоидами", - сказал Эйсмонт. По его словам, в принципе, траектории метеорных потоков выглядят так, как будто метеориты должны каждый день бомбардировать Землю. Однако они почти все сгорают в атмосфере и не могут долететь до поверхности Земли, уточнил Эйсмонт. Известны случаи, когда к нам прилетали астероиды с Марса, добавил он. Научный сотрудник ИКИ назвал находку французских учёных интересной тем, что астероид достаточно длительное время был только под воздействием частиц околосолнечного пространства. Такой же интерес, по его словам, представляют собой и лунные породы. На земле таких пород нельзя найти потому что поверхность эволюционирует, уточнил учёный. Он напомнил о запущенном США в 70-х годах спутнике ICE (впоследствии переименованном в ISEE-3), которые провёл некоторое время в точке либрации (равновесия притяжения) L1 на расстоянии около 1,5 миллиона километров от Земли, а затем самостоятельно вернулся к нашей планете. Эйсмонт подчеркнул, что даже если искусственный объект после нескольких десятков лет вернулся к Земле, то астероид за нескольких десятков тысяч лет мог повторить такое же путешествие.

https://ria.ru/20230529/krater-1874393969.html

https://ria.ru/20230628/sputnik-1880858243.html

земля

франция

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космос - риа наука, земля, российская академия наук, франция, сахара