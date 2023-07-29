https://ria.ru/20230729/mali-1887093316.html
Мали является одним из ключевых партнеров России в регионе, заявил Путин
Мали является одним из ключевых партнеров России в регионе, заявил Путин - РИА Новости, 29.07.2023
Мали является одним из ключевых партнеров России в регионе, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что Мали является одним из ключевых партнеров России в регионе, и власти разделяют интерес вывести отношения на новый... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T17:58
2023-07-29T17:58
2023-07-29T17:58
здоровье - общество
мали
владимир путин
форум "россия — африка"
россия
африка
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Мали является одним из ключевых партнеров России в регионе, и власти разделяют интерес вывести отношения на новый уровень. "Мы рассматриваем Мали как одного из ключевых партнеров в регионе. И разделяем вашу заинтересованность в выводе отношений на качественно новый уровень", - сказал Путин на встрече с президентом переходного периода Мали. Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе саммита "Россия - Африка" подчеркнул, что Россия будет уделять особое внимание вопросу поставок продовольствия в Африку. По его словам, российская сторона готова поставить Буркина-Фасо, Мали, Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна, обеспечить бесплатную доставку. Путин также обсудил с главами африканских стран передачу им технологий в сфере сельскохозяйственного производства. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходил 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступило информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230729/mali-1887092848.html
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здоровье - общество, мали, владимир путин, форум "россия — африка", россия, африка
Здоровье - Общество, Мали, Владимир Путин, Форум "Россия — Африка", Россия, Африка
Мали является одним из ключевых партнеров России в регионе, заявил Путин
Путин: Мали является одним из ключевых партнеров России в регионе, у стран общие интересы