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Мали является одним из ключевых партнеров России в регионе, заявил Путин - РИА Новости, 29.07.2023
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17:58 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/mali-1887093316.html
Мали является одним из ключевых партнеров России в регионе, заявил Путин
Мали является одним из ключевых партнеров России в регионе, заявил Путин - РИА Новости, 29.07.2023
Мали является одним из ключевых партнеров России в регионе, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что Мали является одним из ключевых партнеров России в регионе, и власти разделяют интерес вывести отношения на новый... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T17:58
2023-07-29T17:58
здоровье - общество
мали
владимир путин
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россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Мали является одним из ключевых партнеров России в регионе, и власти разделяют интерес вывести отношения на новый уровень. "Мы рассматриваем Мали как одного из ключевых партнеров в регионе. И разделяем вашу заинтересованность в выводе отношений на качественно новый уровень", - сказал Путин на встрече с президентом переходного периода Мали. Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе саммита "Россия - Африка" подчеркнул, что Россия будет уделять особое внимание вопросу поставок продовольствия в Африку. По его словам, российская сторона готова поставить Буркина-Фасо, Мали, Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна, обеспечить бесплатную доставку. Путин также обсудил с главами африканских стран передачу им технологий в сфере сельскохозяйственного производства. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходил 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступило информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230729/mali-1887092848.html
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здоровье - общество, мали, владимир путин, форум "россия — африка", россия, африка
Здоровье - Общество, Мали, Владимир Путин, Форум "Россия — Африка", Россия, Африка
Мали является одним из ключевых партнеров России в регионе, заявил Путин

Путин: Мали является одним из ключевых партнеров России в регионе, у стран общие интересы

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент переходного периода Мали Ассими Гойта во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент переходного периода Мали Ассими Гойта во время встречи - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент РФ Владимир Путин и президент переходного периода Мали Ассими Гойта во время встречи
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Мали является одним из ключевых партнеров России в регионе, и власти разделяют интерес вывести отношения на новый уровень.
«
"Мы рассматриваем Мали как одного из ключевых партнеров в регионе. И разделяем вашу заинтересованность в выводе отношений на качественно новый уровень", - сказал Путин на встрече с президентом переходного периода Мали.
Рабочий обед В. Путина с группой лидеров африканских государств по украинской проблематике - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
Правительство России выделило два миллиона долларов на закупки для Мали
Вчера, 17:52
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе саммита "Россия - Африка" подчеркнул, что Россия будет уделять особое внимание вопросу поставок продовольствия в Африку. По его словам, российская сторона готова поставить Буркина-Фасо, Мали, Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна, обеспечить бесплатную доставку. Путин также обсудил с главами африканских стран передачу им технологий в сфере сельскохозяйственного производства.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходил 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступило информационным партнером мероприятия.
Рабочий обед президента РФ Владимира Путина с группой лидеров африканских государств по украинской проблематике - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
Мали ценит усилия Путина ради ее стабильности, заявил президент
Вчера, 17:42
 
Здоровье - ОбществоМалиВладимир ПутинФорум "Россия — Африка"РоссияАфрика
 
 
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