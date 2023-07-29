https://ria.ru/20230729/mali-1887092848.html

Правительство России выделило два миллиона долларов на закупки для Мали

Правительство России выделило два миллиона долларов на закупки для Мали - РИА Новости, 29.07.2023

Правительство России выделило два миллиона долларов на закупки для Мали

Правительство России выделило $2 млн на закупку для Мали через структуры ООН новой партии продовольствия, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T17:52

2023-07-29T17:52

2023-07-29T17:59

здоровье - общество

россия

оон

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

владимир путин

мали

санкт-петербург

форум "россия — африка"

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СТРЕЛЬНА, 29 июл - РИА Новости. Правительство России выделило $2 млн на закупку для Мали через структуры ООН новой партии продовольствия, заявил президент РФ Владимир Путин. "По мере необходимости мы стараемся тоже поддержать вашу страну и напрямую, и через соответствующие структуры ООН. Правительством России, в частности, принято решение о выделении $2 млн на закупку через ВПП ООН новой партии продовольствия для наших малийских друзей", - сказал он на встрече с президентом переходного периода Мали Ассими Гоитой.Глава российского государства также рассказал о решении увеличить количество квот для малийских студентов в вузах страны с 35 до 290. Путин обратил внимание и на то, что с марта текущего года стартовал совместный проект по добыче лития в регионе Сикаса, в котором 75% приобрела "дочка" "Росатома". "В числе других перспективных направлений - развитие горнорудной промышленности, энергетики, инфраструктуры, сельского хозяйства. Все это может быть предметом нашей совместной работы", - добавил Путин. Президент России отметил и общность подхода двух стран к международным и региональным проблемам. "Очень рассчитываем на то, что и дальше, как и сейчас, будем солидарно выступать за соблюдение международного права, сохранение центральной роли ООН", - сказал он. Путин отметил, что его собеседник принял решение остаться в Санкт-Петербурге до воскресенья и сможет понаблюдать за мероприятиями в рамках для ВМФ России.

https://ria.ru/20230729/putin-1887092603.html

https://ria.ru/20230729/mali-1887091862.html

https://ria.ru/20230729/mali-1887089826.html

россия

мали

санкт-петербург

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здоровье - общество, россия, оон, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", владимир путин, мали, санкт-петербург, форум "россия — африка"