https://ria.ru/20230729/mali-1887089826.html

Президент переходного периода Мали поблагодарил Путина за поставки зерна

Президент переходного периода Мали поблагодарил Путина за поставки зерна - РИА Новости, 29.07.2023

Президент переходного периода Мали поблагодарил Путина за поставки зерна

Президент переходного периода Мали Ассими Гоита поблагодарил российского лидера Владимира Путина за поставки зерна. РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T17:28

2023-07-29T17:28

2023-07-29T17:29

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россия

африка

владимир путин

форум "россия — африка"

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СТРЕЛЬНА, 29 июл - РИА Новости. Президент переходного периода Мали Ассими Гоита поблагодарил российского лидера Владимира Путина за поставки зерна. "Я хотел бы вас искренне поблагодарить за поставки зерна в мою страну. Это указывает на солидарность, которую ваша страна оказывает нашей стране в рамках вашего решения помочь Мали", - сказал Гоита в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Он отметил, что Мали - один из главных получателей российского зерна. "Многочисленные страны Африки, в особенности Мали, страдают от беспрецедентного давления, оказываемого на нашу страну. Но мы надеемся на партнерство с Россией. Это наш суверенный выбор", - заявил Гоита. "Малийский народ полностью и очень искренне ценит поддержку РФ, потому что в этот серьезный и трудный момент мы, наконец, видим, кто является нашими настоящими друзьями", - подчеркнул он. Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе саммита "Россия - Африка" подчеркнул, что Россия будет уделять особое внимание вопросу поставок продовольствия в Африку. По его словам, российская сторона готова поставить Буркина-Фасо, Мали, Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна, обеспечить бесплатную доставку. Путин также обсудил с главами африканских стран передачу им технологий в сфере сельскохозяйственного производства.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходил 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступило информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230729/briks-1887051588.html

https://ria.ru/20230729/mali-1886356079.html

мали

россия

африка

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мали, россия, африка, владимир путин, форум "россия — африка"