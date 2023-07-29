Рейтинг@Mail.ru
Магаданские власти призвали вернуть распределение кадров на Дальний Восток - РИА Новости, 29.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:44 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/magadan-1887020563.html
Магаданские власти призвали вернуть распределение кадров на Дальний Восток
Магаданские власти призвали вернуть распределение кадров на Дальний Восток - РИА Новости, 29.07.2023
Магаданские власти призвали вернуть распределение кадров на Дальний Восток
Вернуться к системе распределения выпускников вузов на Дальний Восток предложил губернатор Магаданской области Сергей Носов на заседании региональной думы. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T05:44
2023-07-29T05:44
дальний восток
сергей носов
сергей абрамов
магаданская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152291/20/1522912085_0:197:2941:1851_1920x0_80_0_0_38f191458cc5eeb0371706aaea084167.jpg
МАГАДАН, 29 июл - РИА Новости. Вернуться к системе распределения выпускников вузов на Дальний Восток предложил губернатор Магаданской области Сергей Носов на заседании региональной думы. "Размер подъемных в некоторых регионах уже доходит до нескольких миллионов рублей. Ничего хорошего это не даст. Качеству кадров это не поможет. Возникает большой соблазн, когда начинают искать, где лучше, выжидают, спекулируют, шантажируют. Может быть, нужно специально для Дальнего Востока иметь квоты на распределение", - цитирует Носова пресс-служба законотворческого собрания региона. Добавляется, что магаданские депутаты приняли ряд законов, которые увеличивают единовременные выплаты молодым специалистам, материально стимулируют работников в сельском хозяйстве. "Наша область успешно развивалась за счет системы распределения. Если специалист обучался за счет бюджета Российской Федерации или Магаданской области, то он безусловно должен нести какие-то обязательства. Мы не решим кадровый вопрос только за счет льготного жилья и стимулирующих выплат. Поэтому система государственного распределения должна работать на территориях, которые в ней нуждаются", - цитирует пресс-служба думы спикера регионального парламента Сергея Абрамова.
https://ria.ru/20230501/raspredelenie-1868993351.html
дальний восток
магаданская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152291/20/1522912085_106:0:2835:2047_1920x0_80_0_0_5aae2ab56ed09f5c8ac89fe171ad0359.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дальний восток, сергей носов, сергей абрамов, магаданская область, общество
Дальний Восток, Сергей Носов, Сергей Абрамов, Магаданская область, Общество
Магаданские власти призвали вернуть распределение кадров на Дальний Восток

Глава Магаданской области Носов призвал вернуться к распределению кадров на Дальний Восток

© РИА Новости / Борис Бабанов | Перейти в медиабанкМагадан
Магадан - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Борис Бабанов
Перейти в медиабанк
Магадан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 29 июл - РИА Новости. Вернуться к системе распределения выпускников вузов на Дальний Восток предложил губернатор Магаданской области Сергей Носов на заседании региональной думы.
«
"Размер подъемных в некоторых регионах уже доходит до нескольких миллионов рублей. Ничего хорошего это не даст. Качеству кадров это не поможет. Возникает большой соблазн, когда начинают искать, где лучше, выжидают, спекулируют, шантажируют. Может быть, нужно специально для Дальнего Востока иметь квоты на распределение", - цитирует Носова пресс-служба законотворческого собрания региона.
Добавляется, что магаданские депутаты приняли ряд законов, которые увеличивают единовременные выплаты молодым специалистам, материально стимулируют работников в сельском хозяйстве.
"Наша область успешно развивалась за счет системы распределения. Если специалист обучался за счет бюджета Российской Федерации или Магаданской области, то он безусловно должен нести какие-то обязательства. Мы не решим кадровый вопрос только за счет льготного жилья и стимулирующих выплат. Поэтому система государственного распределения должна работать на территориях, которые в ней нуждаются", - цитирует пресс-служба думы спикера регионального парламента Сергея Абрамова.
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
В ГД назвали проект о распределении студентов-бюджетников популизмом
1 мая, 16:48
 
Дальний ВостокСергей НосовСергей АбрамовМагаданская областьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала