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Магаданские власти призвали вернуть распределение кадров на Дальний Восток
Магаданские власти призвали вернуть распределение кадров на Дальний Восток - РИА Новости, 29.07.2023
Магаданские власти призвали вернуть распределение кадров на Дальний Восток
Вернуться к системе распределения выпускников вузов на Дальний Восток предложил губернатор Магаданской области Сергей Носов на заседании региональной думы. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T05:44
2023-07-29T05:44
2023-07-29T05:44
дальний восток
сергей носов
сергей абрамов
магаданская область
общество
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МАГАДАН, 29 июл - РИА Новости. Вернуться к системе распределения выпускников вузов на Дальний Восток предложил губернатор Магаданской области Сергей Носов на заседании региональной думы. "Размер подъемных в некоторых регионах уже доходит до нескольких миллионов рублей. Ничего хорошего это не даст. Качеству кадров это не поможет. Возникает большой соблазн, когда начинают искать, где лучше, выжидают, спекулируют, шантажируют. Может быть, нужно специально для Дальнего Востока иметь квоты на распределение", - цитирует Носова пресс-служба законотворческого собрания региона. Добавляется, что магаданские депутаты приняли ряд законов, которые увеличивают единовременные выплаты молодым специалистам, материально стимулируют работников в сельском хозяйстве. "Наша область успешно развивалась за счет системы распределения. Если специалист обучался за счет бюджета Российской Федерации или Магаданской области, то он безусловно должен нести какие-то обязательства. Мы не решим кадровый вопрос только за счет льготного жилья и стимулирующих выплат. Поэтому система государственного распределения должна работать на территориях, которые в ней нуждаются", - цитирует пресс-служба думы спикера регионального парламента Сергея Абрамова.
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дальний восток, сергей носов, сергей абрамов, магаданская область, общество
Дальний Восток, Сергей Носов, Сергей Абрамов, Магаданская область, Общество
Магаданские власти призвали вернуть распределение кадров на Дальний Восток
Глава Магаданской области Носов призвал вернуться к распределению кадров на Дальний Восток