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Сын Патриса Лумумбы рассказал о расизме во Франции - РИА Новости, 29.07.2023
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08:33 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/lumumba-1887027133.html
Сын Патриса Лумумбы рассказал о расизме во Франции
Сын Патриса Лумумбы рассказал о расизме во Франции - РИА Новости, 29.07.2023
Сын Патриса Лумумбы рассказал о расизме во Франции
Сын Патриса Лумумбы Роланд рассказал РИА Новости, что сталкивался с расизмом в Европе, в частности во Франции, и предполагает, что в России этого явления нет. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T08:33
2023-07-29T08:33
россия
франция
европа
михаил мишустин
валерий фальков
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Сын Патриса Лумумбы Роланд рассказал РИА Новости, что сталкивался с расизмом в Европе, в частности во Франции, и предполагает, что в России этого явления нет. "Я жил некоторое время в Европе и могу говорить об этом: да, я встречался с расизмом. Я учился в Париже, изучал право и в итоге стал юристом. И если говорить о расизме, я думаю, что он есть во Франции", - сказал Лумумба на саммите "Россия - Африка". Отвечая на вопрос о расизме в России, он сказал, что сомневается в существовании этого явления в РФ. "Я не жил в России, но я не слышал о расизме в ней. Даже если он существует, то я об этом не знаю. Тем не менее, Россия была одной из первых стран, что увековечила имя Патриса Лумумбы - Российский университет дружбы народов носит его имя. Я не думаю, что такую страну можно назвать расистской, этот акт увековечивания прямо говорит об этом", - добавил Роланд. Патрис Лумумба занял пост первого премьер-министра Республики Конго в июне 1960 года, незадолго до своего 35-летия. Он выступил против внутреннего сепаратизма и вооруженной агрессии бельгийских колонизаторов. В сентябре того же года Лумумба был отстранен от власти в результате заговора при поддержке государств-метрополий, перевезен в Катангу и затем убит в январе 1961 года. В 1966 году Лумумба официально провозглашен национальным героем Республики Конго. В марте 2023 года министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подписал приказ о возвращении Российскому университету дружбы народов (РУДН) имени Патриса Лумумбы, об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Университет ранее носил имя Патриса Лумумбы с 1961 по 1992 год. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходил 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступало информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230621/bezhentsy-1879689049.html
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россия, франция, европа, михаил мишустин, валерий фальков, в мире
Россия, Франция, Европа, Михаил Мишустин, Валерий Фальков, В мире
Сын Патриса Лумумбы рассказал о расизме во Франции

Сын Патриса Лумумбы рассказал о расизме во Франции, где он учился

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВид на Париж
Вид на Париж - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Сын Патриса Лумумбы Роланд рассказал РИА Новости, что сталкивался с расизмом в Европе, в частности во Франции, и предполагает, что в России этого явления нет.
"Я жил некоторое время в Европе и могу говорить об этом: да, я встречался с расизмом. Я учился в Париже, изучал право и в итоге стал юристом. И если говорить о расизме, я думаю, что он есть во Франции", - сказал Лумумба на саммите "Россия - Африка".
Отвечая на вопрос о расизме в России, он сказал, что сомневается в существовании этого явления в РФ.
"Я не жил в России, но я не слышал о расизме в ней. Даже если он существует, то я об этом не знаю. Тем не менее, Россия была одной из первых стран, что увековечила имя Патриса Лумумбы - Российский университет дружбы народов носит его имя. Я не думаю, что такую страну можно назвать расистской, этот акт увековечивания прямо говорит об этом", - добавил Роланд.
Надпись Стоп, расизм - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
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Патрис Лумумба занял пост первого премьер-министра Республики Конго в июне 1960 года, незадолго до своего 35-летия. Он выступил против внутреннего сепаратизма и вооруженной агрессии бельгийских колонизаторов. В сентябре того же года Лумумба был отстранен от власти в результате заговора при поддержке государств-метрополий, перевезен в Катангу и затем убит в январе 1961 года. В 1966 году Лумумба официально провозглашен национальным героем Республики Конго.
В марте 2023 года министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подписал приказ о возвращении Российскому университету дружбы народов (РУДН) имени Патриса Лумумбы, об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Университет ранее носил имя Патриса Лумумбы с 1961 по 1992 год.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходил 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступало информационным партнером мероприятия.
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