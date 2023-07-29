https://ria.ru/20230729/kongo-1887072889.html

Беглов предложил организовать сотрудничество со школами Республики Конго

Беглов предложил организовать сотрудничество со школами Республики Конго - РИА Новости, 29.07.2023

Беглов предложил организовать сотрудничество со школами Республики Конго

Санкт-Петербург готов сотрудничать с Республикой Конго в образовательной сфере, включая организацию в школах совместных видео-уроков и прием конголезских... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T15:23

2023-07-29T15:23

2023-07-29T15:23

республика конго

санкт-петербург

никарагуа

александр беглов

демократическая республика конго

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Санкт-Петербург готов сотрудничать с Республикой Конго в образовательной сфере, включая организацию в школах совместных видео-уроков и прием конголезских школьников на каникулах в Северной столице, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Губернатор Петербурга Александр Беглов в субботу встретился с представителями делегации Республики Конго, которая участвовала во втором саммите "Россия - Африка". "Губернатор предложил организовать сотрудничество между школами Санкт‑Петербурга и Республики Конго. В том числе проводить совместные уроки по видеосвязи и принимать конголезских школьников на каникулах в Северной столице", - говорится в сообщении. Как отмечают городские власти, эту инициативу поддержала министр высшего образования, научных исследований и технологических инноваций Республики Конго Эдит Дельфин Эмманюэль Адуки. По оценке Беглова, помимо образовательной сферы, Петербург и Республика Конго имеют широкие перспективы сотрудничества в области медицины и фармацевтики. Так, на саммите "Россия - Африка" был представлен проект биофармацевтического хаба по производству вакцин и других препаратов. Подобный проект реализуется в Никарагуа, и в ходе встречах с петербургскими специалистами представители Республики Конго выразили заинтересованность в создании такого хаба и в их стране, информируют администрация губернатора. Беглов добавил также, что Петербург заинтересован в дальнейшем продвижении продукции своих производителей на африканский рынок. Это, в частности, касается таких сфер, как энергомашиностроение и судостроение. Представители Республики Конго со своей стороны выразили интерес к взаимодействию в таких отраслях, как гидроэнергетика, ирригация и производство удобрений.

https://ria.ru/20230728/tsentry-1886988277.html

https://ria.ru/20230729/afrika-1887044331.html

республика конго

санкт-петербург

никарагуа

демократическая республика конго

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

республика конго, санкт-петербург, никарагуа, александр беглов, демократическая республика конго, в мире