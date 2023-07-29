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Ким Чен Ын устроил прием для партийно-правительственной делегации Китая

Ким Чен Ын устроил прием для партийно-правительственной делегации Китая - РИА Новости, 29.07.2023

Ким Чен Ын устроил прием для партийно-правительственной делегации Китая

Лидер КНДР Ким Чен Ын в пятницу устроил прием для партийно-правительственной делегации КНР во главе с членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T08:36

2023-07-29T08:36

2023-07-29T09:58

в мире

китай

ким чен ын

си цзиньпин

ким е чжон

всекитайское собрание народных представителей

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СЕУЛ, 29 июл – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в пятницу устроил прием для партийно-правительственной делегации КНР во главе с членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, заместителем председателя Постоянного комитета ВСНП Ли Хунчжуном, поблагодарил за послание от председателя КНР Си Цзиньпина, в ходе беседы стороны договорились продолжать развивать стратегическое сотрудничество и вместе реагировать на "сложную" международную обстановку, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Сообщается, что Ким Чен Ын провел беседу с членами делегации "в теплой атмосфере" и сфотографировался с ними на память. "Ким Чен Ын неоднократно выразил признательность за то, что уважаемый товарищ (председатель КНР – ред.) Си Цзиньпин направил партийную и правительственную делегацию… в ознаменование общей победы Кореи и Китая и личное послание с наилучшими пожеланиями", - говорится в сообщении ЦТАК. Северокорейский лидер также поблагодарил Китай за "неизменную" поддержку партии и народа КНДР, отметив, что корейский народ "навеки будет помнить и восхвалять" боевые подвиги и вклад китайских добровольцев, которые воевали вместе с народом КНДР "в одном окопе". Ким Чен Ын также порадовался тому, что статус КНР на международной арене повышается "день ото дня". "В ходе беседы были еще раз подтверждены позиции партий и правительств КНДР и Китая… инициативно реагировать на сложную международную обстановку путем тесного стратегического и тактического взаимодействия дух стран, непрерывно развивать дружбу и товарищеское сотрудничество, поднимать их на новый высокий уровень", - говорится в сообщении ЦТАК. Также в честь делегации был проведен прием, который тоже прошёл в "теплой атмосфере, полной товарищеского содружества". На нем присутствовали члены Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи Чо Ён Вон и Чхве Рён Хэ, секретари ЦК партии Ли Иль Хван и О Су Ён, министр иностранных дел Чхве Сон Хи, заведующий отделом ЦК партии Ким Сон Нам, заместитель заведующего отделом ЦК ТПК и сестра Ким Чен Ына - Ким Ё Чжон, а также руководящие работники соответствующих областей. При этом 27 июля по случаю Дня Победы в великой Отечественной освободительной войне, как в КНДР называют перемирие в Корейской войне 1950-1953 годов, был устроен государственный прием для ветеранов войны и заслуженных работников военных лет, куда также была приглашена китайская делегация и Ли Хунчжун, а также посол КНР в Северной Корее Ван Яцзюнь. В приеме также приняли участие кадры партии и правительства, в том числе члены Президиума Политбюро ЦК ТПК Ким Док Хун и Чхве Рён Хэ, ответственные работники силовых ведомств и другие.

https://ria.ru/20230728/kndr-1886761258.html

https://ria.ru/20230725/vizit-1886107986.html

китай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, ким чен ын, си цзиньпин, ким е чжон, всекитайское собрание народных представителей