Глава парламента непризнанного Карабаха ушел в отставку
Глава Национального собрания непризнанной Карабаха Товмасян ушел в отставку
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРоссийские миротворцы на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе. Архивное фото
ЕРЕВАН, 29 июл - РИА Новости. Председатель Национального собрания (парламента) непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Артур Товмасян ушел в отставку, сообщило в субботу армянское госагентство Арменпресс.
"Артур Товмасян подал в отставку с поста председателя Национального собрания", - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте агентства.
Товмасян объявил о своем намерении уйти в отставку еще 28 июля.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.