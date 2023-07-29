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Глава парламента непризнанного Карабаха ушел в отставку - РИА Новости, 29.07.2023
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11:37 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/karabakh-1887041424.html
Глава парламента непризнанного Карабаха ушел в отставку
Глава парламента непризнанного Карабаха ушел в отставку - РИА Новости, 29.07.2023
Глава парламента непризнанного Карабаха ушел в отставку
Председатель Национального собрания (парламента) непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Артур Товмасян ушел в отставку, сообщило в субботу армянское... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T11:37
2023-07-29T11:37
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ЕРЕВАН, 29 июл - РИА Новости. Председатель Национального собрания (парламента) непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Артур Товмасян ушел в отставку, сообщило в субботу армянское госагентство Арменпресс. "Артур Товмасян подал в отставку с поста председателя Национального собрания", - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте агентства. Товмасян объявил о своем намерении уйти в отставку еще 28 июля. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20230525/armeniya-1873885356.html
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В мире, Нагорный Карабах, Нагорно-Карабахская Республика, Москва
Глава парламента непризнанного Карабаха ушел в отставку

Глава Национального собрания непризнанной Карабаха Товмасян ушел в отставку

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРоссийские миротворцы на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Российские миротворцы на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 29 июл - РИА Новости. Председатель Национального собрания (парламента) непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Артур Товмасян ушел в отставку, сообщило в субботу армянское госагентство Арменпресс.
"Артур Товмасян подал в отставку с поста председателя Национального собрания", - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте агентства.
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Товмасян объявил о своем намерении уйти в отставку еще 28 июля.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
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