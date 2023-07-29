https://ria.ru/20230729/karabakh-1887041424.html

Глава парламента непризнанного Карабаха ушел в отставку

Глава парламента непризнанного Карабаха ушел в отставку - РИА Новости, 29.07.2023

Глава парламента непризнанного Карабаха ушел в отставку

Председатель Национального собрания (парламента) непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Артур Товмасян ушел в отставку, сообщило в субботу армянское... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T11:37

2023-07-29T11:37

2023-07-29T11:37

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ЕРЕВАН, 29 июл - РИА Новости. Председатель Национального собрания (парламента) непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Артур Товмасян ушел в отставку, сообщило в субботу армянское госагентство Арменпресс. "Артур Товмасян подал в отставку с поста председателя Национального собрания", - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте агентства. Товмасян объявил о своем намерении уйти в отставку еще 28 июля. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20230525/armeniya-1873885356.html

https://ria.ru/20230615/karabakh-1878221672.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, москва