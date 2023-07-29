https://ria.ru/20230729/dtp-1887085238.html

В Ленинградской области шесть детей пострадали в ДТП

В Ленинградской области шесть детей пострадали в ДТП - РИА Новости, 29.07.2023

В Ленинградской области шесть детей пострадали в ДТП

Шесть детей попали в больницу с порезами после того, как в Приозерском районе Ленинградской области пассажирская "Газель", где они ехали, задела фуру со щебнем, РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T17:03

2023-07-29T17:03

2023-07-29T17:03

происшествия

ленинградская область

россия

приозерский район

авто

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Шесть детей попали в больницу с порезами после того, как в Приозерском районе Ленинградской области пассажирская "Газель", где они ехали, задела фуру со щебнем, сообщил региональный главк МВД РФ. "Двадцать девятого июля… около 11.30 на трассе "Сортавала" в Приозерском районе Ленинградской области пассажирская "Газель" под управлением мужчины, совершая обгон фуры, груженной щебнем, не рассчитав расстояние, необходимое для обгона, зацепила ее, отчего в "Газели" лопнули стекла", - говорится в сообщении. Как уточняет полиция, в результате ДТП пострадали шестеро несовершеннолетних пассажиров "Газели", которых госпитализировали с травмами, "полученными в результате осыпавшегося стекла". По факту дорожной аварии проводится проверка.

https://ria.ru/20230729/dtp-1887062898.html

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ленинградская область

россия

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происшествия, ленинградская область, россия, приозерский район, авто