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В Ленинградской области шесть детей пострадали в ДТП - РИА Новости, 29.07.2023
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17:03 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/dtp-1887085238.html
В Ленинградской области шесть детей пострадали в ДТП
В Ленинградской области шесть детей пострадали в ДТП - РИА Новости, 29.07.2023
В Ленинградской области шесть детей пострадали в ДТП
Шесть детей попали в больницу с порезами после того, как в Приозерском районе Ленинградской области пассажирская "Газель", где они ехали, задела фуру со щебнем, РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T17:03
2023-07-29T17:03
происшествия
ленинградская область
россия
приозерский район
авто
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Шесть детей попали в больницу с порезами после того, как в Приозерском районе Ленинградской области пассажирская "Газель", где они ехали, задела фуру со щебнем, сообщил региональный главк МВД РФ. "Двадцать девятого июля… около 11.30 на трассе "Сортавала" в Приозерском районе Ленинградской области пассажирская "Газель" под управлением мужчины, совершая обгон фуры, груженной щебнем, не рассчитав расстояние, необходимое для обгона, зацепила ее, отчего в "Газели" лопнули стекла", - говорится в сообщении. Как уточняет полиция, в результате ДТП пострадали шестеро несовершеннолетних пассажиров "Газели", которых госпитализировали с травмами, "полученными в результате осыпавшегося стекла". По факту дорожной аварии проводится проверка.
https://ria.ru/20230729/dtp-1887062898.html
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ленинградская область
россия
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происшествия, ленинградская область, россия, приозерский район, авто
Происшествия, Ленинградская область, Россия, Приозерский район, Авто
В Ленинградской области шесть детей пострадали в ДТП

В Ленинградской области шесть детей попали в больницу после ДТП с фурой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Шесть детей попали в больницу с порезами после того, как в Приозерском районе Ленинградской области пассажирская "Газель", где они ехали, задела фуру со щебнем, сообщил региональный главк МВД РФ.
«
"Двадцать девятого июля… около 11.30 на трассе "Сортавала" в Приозерском районе Ленинградской области пассажирская "Газель" под управлением мужчины, совершая обгон фуры, груженной щебнем, не рассчитав расстояние, необходимое для обгона, зацепила ее, отчего в "Газели" лопнули стекла", - говорится в сообщении.
ДТП с участием трех машин на внутренней стороне 9-го километра МКАД. Кадр камеры видеонаблюдения
На внутренней стороне МКАД произошло ДТП с участием трех машин
14:21
Как уточняет полиция, в результате ДТП пострадали шестеро несовершеннолетних пассажиров "Газели", которых госпитализировали с травмами, "полученными в результате осыпавшегося стекла".
По факту дорожной аварии проводится проверка.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
В Ленинградской области в ДТП с лосем погиб человек
15:04
 
ПроисшествияЛенинградская областьРоссияПриозерский районАвто
 
 
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