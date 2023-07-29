https://ria.ru/20230729/dtp-1887085238.html
В Ленинградской области шесть детей пострадали в ДТП
В Ленинградской области шесть детей пострадали в ДТП - РИА Новости, 29.07.2023
В Ленинградской области шесть детей пострадали в ДТП
Шесть детей попали в больницу с порезами после того, как в Приозерском районе Ленинградской области пассажирская "Газель", где они ехали, задела фуру со щебнем, РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T17:03
2023-07-29T17:03
2023-07-29T17:03
происшествия
ленинградская область
россия
приозерский район
авто
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Шесть детей попали в больницу с порезами после того, как в Приозерском районе Ленинградской области пассажирская "Газель", где они ехали, задела фуру со щебнем, сообщил региональный главк МВД РФ. "Двадцать девятого июля… около 11.30 на трассе "Сортавала" в Приозерском районе Ленинградской области пассажирская "Газель" под управлением мужчины, совершая обгон фуры, груженной щебнем, не рассчитав расстояние, необходимое для обгона, зацепила ее, отчего в "Газели" лопнули стекла", - говорится в сообщении. Как уточняет полиция, в результате ДТП пострадали шестеро несовершеннолетних пассажиров "Газели", которых госпитализировали с травмами, "полученными в результате осыпавшегося стекла". По факту дорожной аварии проводится проверка.
https://ria.ru/20230729/dtp-1887062898.html
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происшествия, ленинградская область, россия, приозерский район, авто
Происшествия, Ленинградская область, Россия, Приозерский район, Авто
В Ленинградской области шесть детей пострадали в ДТП
В Ленинградской области шесть детей попали в больницу после ДТП с фурой