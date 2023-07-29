https://ria.ru/20230729/dtp-1887069541.html

В Ленинградской области в ДТП с лосем погиб человек

В Ленинградской области в ДТП с лосем погиб человек - РИА Новости, 29.07.2023

В Ленинградской области в ДТП с лосем погиб человек

Столкновение легковушки с лосем в Ленинградской области привело к гибели водителя, трое пассажиров, включая двух девочек, направлены в больницу, сообщил в... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T15:04

2023-07-29T15:04

2023-07-29T15:04

происшествия

ленинградская область

россия

волховский район

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Столкновение легковушки с лосем в Ленинградской области привело к гибели водителя, трое пассажиров, включая двух девочек, направлены в больницу, сообщил в субботу региональный главк МВД РФ в телеграм-канале ведомства. Как информирует ведомство, ДТП произошло около 00.43 мск на 108 километре автодороги "Кола" в Волховском районе Ленобласти. Как установили сотрудники полиции на месте происшествия, автомобиль Mazda CX7 под управлением 45-летнего мужчины наехал на лося, после чего съехал в лесополосу. "В результате ДТП водитель от полученных не совместимых с жизнью травм, скончался. Его пассажиры - 43-летняя женщина и несовершеннолетние девочки 14 и 7 лет госпитализированы в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении. При этом 13-летний племянник погибшего, также находившийся в машине, не пострадал. Полиция устанавливает обстоятельства дорожной аварии.

https://ria.ru/20230618/losi-1878970036.html

ленинградская область

россия

волховский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ленинградская область, россия, волховский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)