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В Ленинградской области в ДТП с лосем погиб человек - РИА Новости, 29.07.2023
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15:04 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/dtp-1887069541.html
В Ленинградской области в ДТП с лосем погиб человек
В Ленинградской области в ДТП с лосем погиб человек - РИА Новости, 29.07.2023
В Ленинградской области в ДТП с лосем погиб человек
Столкновение легковушки с лосем в Ленинградской области привело к гибели водителя, трое пассажиров, включая двух девочек, направлены в больницу, сообщил в... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T15:04
2023-07-29T15:04
происшествия
ленинградская область
россия
волховский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Столкновение легковушки с лосем в Ленинградской области привело к гибели водителя, трое пассажиров, включая двух девочек, направлены в больницу, сообщил в субботу региональный главк МВД РФ в телеграм-канале ведомства. Как информирует ведомство, ДТП произошло около 00.43 мск на 108 километре автодороги "Кола" в Волховском районе Ленобласти. Как установили сотрудники полиции на месте происшествия, автомобиль Mazda CX7 под управлением 45-летнего мужчины наехал на лося, после чего съехал в лесополосу. "В результате ДТП водитель от полученных не совместимых с жизнью травм, скончался. Его пассажиры - 43-летняя женщина и несовершеннолетние девочки 14 и 7 лет госпитализированы в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении. При этом 13-летний племянник погибшего, также находившийся в машине, не пострадал. Полиция устанавливает обстоятельства дорожной аварии.
https://ria.ru/20230618/losi-1878970036.html
ленинградская область
россия
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происшествия, ленинградская область, россия, волховский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Ленинградская область, Россия, Волховский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Ленинградской области в ДТП с лосем погиб человек

В Ленинградской области при столкновении Mazda с лосем один человек погиб, трое пострадали

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Столкновение легковушки с лосем в Ленинградской области привело к гибели водителя, трое пассажиров, включая двух девочек, направлены в больницу, сообщил в субботу региональный главк МВД РФ в телеграм-канале ведомства.
Как информирует ведомство, ДТП произошло около 00.43 мск на 108 километре автодороги "Кола" в Волховском районе Ленобласти. Как установили сотрудники полиции на месте происшествия, автомобиль Mazda CX7 под управлением 45-летнего мужчины наехал на лося, после чего съехал в лесополосу.
«
"В результате ДТП водитель от полученных не совместимых с жизнью травм, скончался. Его пассажиры - 43-летняя женщина и несовершеннолетние девочки 14 и 7 лет госпитализированы в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении.
При этом 13-летний племянник погибшего, также находившийся в машине, не пострадал. Полиция устанавливает обстоятельства дорожной аварии.
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ПроисшествияЛенинградская областьРоссияВолховский районМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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