https://ria.ru/20230729/diversiya-1887041117.html
Подозреваемый в организации диверсии на Куйбышевском НПЗ признал вину
Подозреваемый в организации диверсии на Куйбышевском НПЗ признал вину - РИА Новости, 29.07.2023
Подозреваемый в организации диверсии на Куйбышевском НПЗ признал вину
Подозреваемый в организации взрыва на территории КНПЗ в Самаре признал вину, сообщил адвокат задержанного Вячеслав Павелкин. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T11:34
2023-07-29T11:34
2023-07-29T11:45
происшествия
куйбышевский нпз
россия
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САМАРА, 29 июл – РИА Новости. Подозреваемый в организации взрыва на территории КНПЗ в Самаре признал вину, сообщил адвокат задержанного Вячеслав Павелкин."По предварительным данным, подозреваемый признал вину, раскаялся в содеянном и сотрудничает со следствием. Он был сотрудником предприятия с января 2023 года", - сообщил журналистам адвокат подозреваемого Сергея Окружко.Ранее в своем телеграм-канале глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что на Куйбышевском нефтеперерабающем заводе в Самаре в пятницу произошел взрыв, по предварительной версии, было заложено взрывное устройство, серьезных разрушений, а также пострадавших нет. Также Хинштейн сообщил, что по факту взрыва на территории КНПЗ возбуждено уголовное дело по статье о диверсии. По его словам, предполагаемый организатор взрыва задержан при попытке выехать из РФ.Куйбышевский НПЗ – одно из крупнейших нефтяных предприятий Самарской области. Завод работает с 1945 года.
https://ria.ru/20230524/belgorod-1873852140.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, куйбышевский нпз, россия
Происшествия, Куйбышевский НПЗ, Россия
Подозреваемый в организации диверсии на Куйбышевском НПЗ признал вину
Адвокат: подозреваемый в организации диверсии на Куйбышевском НПЗ полностью признал вину