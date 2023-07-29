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Подозреваемый в организации диверсии на Куйбышевском НПЗ признал вину - РИА Новости, 29.07.2023
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11:34 29.07.2023 (обновлено: 11:45 29.07.2023)
https://ria.ru/20230729/diversiya-1887041117.html
Подозреваемый в организации диверсии на Куйбышевском НПЗ признал вину
Подозреваемый в организации диверсии на Куйбышевском НПЗ признал вину - РИА Новости, 29.07.2023
Подозреваемый в организации диверсии на Куйбышевском НПЗ признал вину
Подозреваемый в организации взрыва на территории КНПЗ в Самаре признал вину, сообщил адвокат задержанного Вячеслав Павелкин. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T11:34
2023-07-29T11:45
происшествия
куйбышевский нпз
россия
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САМАРА, 29 июл – РИА Новости. Подозреваемый в организации взрыва на территории КНПЗ в Самаре признал вину, сообщил адвокат задержанного Вячеслав Павелкин."По предварительным данным, подозреваемый признал вину, раскаялся в содеянном и сотрудничает со следствием. Он был сотрудником предприятия с января 2023 года", - сообщил журналистам адвокат подозреваемого Сергея Окружко.Ранее в своем телеграм-канале глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что на Куйбышевском нефтеперерабающем заводе в Самаре в пятницу произошел взрыв, по предварительной версии, было заложено взрывное устройство, серьезных разрушений, а также пострадавших нет. Также Хинштейн сообщил, что по факту взрыва на территории КНПЗ возбуждено уголовное дело по статье о диверсии. По его словам, предполагаемый организатор взрыва задержан при попытке выехать из РФ.Куйбышевский НПЗ – одно из крупнейших нефтяных предприятий Самарской области. Завод работает с 1945 года.
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происшествия, куйбышевский нпз, россия
Происшествия, Куйбышевский НПЗ, Россия
Подозреваемый в организации диверсии на Куйбышевском НПЗ признал вину

Адвокат: подозреваемый в организации диверсии на Куйбышевском НПЗ полностью признал вину

© AP Photo / Seth WenigПолицейский держит в руках наручники
Полицейский держит в руках наручники - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© AP Photo / Seth Wenig
Полицейский держит в руках наручники. Архивное фото
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САМАРА, 29 июл – РИА Новости. Подозреваемый в организации взрыва на территории КНПЗ в Самаре признал вину, сообщил адвокат задержанного Вячеслав Павелкин.
"По предварительным данным, подозреваемый признал вину, раскаялся в содеянном и сотрудничает со следствием. Он был сотрудником предприятия с января 2023 года", - сообщил журналистам адвокат подозреваемого Сергея Окружко.
Ранее в своем телеграм-канале глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что на Куйбышевском нефтеперерабающем заводе в Самаре в пятницу произошел взрыв, по предварительной версии, было заложено взрывное устройство, серьезных разрушений, а также пострадавших нет. Также Хинштейн сообщил, что по факту взрыва на территории КНПЗ возбуждено уголовное дело по статье о диверсии. По его словам, предполагаемый организатор взрыва задержан при попытке выехать из РФ.
Куйбышевский НПЗ – одно из крупнейших нефтяных предприятий Самарской области. Завод работает с 1945 года.
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