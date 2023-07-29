https://ria.ru/20230729/briks-1887051588.html

Президент ЮАР поблагодарил Россию за помощь в организации саммита БРИКС

Президент ЮАР поблагодарил Россию за помощь в организации саммита БРИКС - РИА Новости, 29.07.2023

Президент ЮАР поблагодарил Россию за помощь в организации саммита БРИКС

Президент ЮАР Сирил Рамафоса на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным поблагодарил Россию за помощь в организации предстоящего саммита БРИКС, российские... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T12:48

2023-07-29T12:48

2023-07-29T12:48

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сергей лавров

сирил рамафоса

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным поблагодарил Россию за помощь в организации предстоящего саммита БРИКС, российские представители участвуют в его подготовке. "На уровне БРИКС мы рады вашей поддержке на фоне подготовке к саммиту… Спасибо за то, что помогаете и будете помогать", – сказал Рамафоса в ходе встречи с Путиным, трансляцию вел телеканал "Россия 24". Он отметил, что ряд российских представителей отправляются в ЮАР для помощи в подготовке саммита БРИКС. "С нетерпением ждем успешного проведения саммита", - подчеркнул президент Рамафоса. Ранее офис президента ЮАР заявил, что на саммите БРИКС, который пройдет очно в Йоханнесбурге 22-24 августа, будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин принял решение участвовать в саммите БРИКС в формате видео-конференц-связи - это будет полноценное участие. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.

https://ria.ru/20230729/yuar-1887048519.html

https://ria.ru/20230729/putin-1887048367.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, юар, россия, китай, владимир путин, сергей лавров, сирил рамафоса, брикс, форум "россия — африка"