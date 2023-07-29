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Президент ЮАР поблагодарил Россию за помощь в организации саммита БРИКС - РИА Новости, 29.07.2023
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12:48 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/briks-1887051588.html
Президент ЮАР поблагодарил Россию за помощь в организации саммита БРИКС
Президент ЮАР поблагодарил Россию за помощь в организации саммита БРИКС - РИА Новости, 29.07.2023
Президент ЮАР поблагодарил Россию за помощь в организации саммита БРИКС
Президент ЮАР Сирил Рамафоса на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным поблагодарил Россию за помощь в организации предстоящего саммита БРИКС, российские... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T12:48
2023-07-29T12:48
в мире
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китай
владимир путин
сергей лавров
сирил рамафоса
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным поблагодарил Россию за помощь в организации предстоящего саммита БРИКС, российские представители участвуют в его подготовке. "На уровне БРИКС мы рады вашей поддержке на фоне подготовке к саммиту… Спасибо за то, что помогаете и будете помогать", – сказал Рамафоса в ходе встречи с Путиным, трансляцию вел телеканал "Россия 24". Он отметил, что ряд российских представителей отправляются в ЮАР для помощи в подготовке саммита БРИКС. "С нетерпением ждем успешного проведения саммита", - подчеркнул президент Рамафоса. Ранее офис президента ЮАР заявил, что на саммите БРИКС, который пройдет очно в Йоханнесбурге 22-24 августа, будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин принял решение участвовать в саммите БРИКС в формате видео-конференц-связи - это будет полноценное участие. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
https://ria.ru/20230729/yuar-1887048519.html
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в мире, юар, россия, китай, владимир путин, сергей лавров, сирил рамафоса, брикс, форум "россия — африка"
В мире, ЮАР, Россия, Китай, Владимир Путин, Сергей Лавров, Сирил Рамафоса, БРИКС, Форум "Россия — Африка"
Президент ЮАР поблагодарил Россию за помощь в организации саммита БРИКС

Президент ЮАР Рамафоса поблагодарил Россию за помощь в организации саммита БРИКС

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент ЮАР Сирил Рамафоса во время совместного фотографирования с главами делегаций - участниками II Саммита "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге
Президент ЮАР Сирил Рамафоса во время совместного фотографирования с главами делегаций - участниками II Саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент ЮАР Сирил Рамафоса во время совместного фотографирования с главами делегаций - участниками II Саммита "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным поблагодарил Россию за помощь в организации предстоящего саммита БРИКС, российские представители участвуют в его подготовке.
"На уровне БРИКС мы рады вашей поддержке на фоне подготовке к саммиту… Спасибо за то, что помогаете и будете помогать", – сказал Рамафоса в ходе встречи с Путиным, трансляцию вел телеканал "Россия 24".
Он отметил, что ряд российских представителей отправляются в ЮАР для помощи в подготовке саммита БРИКС.
"С нетерпением ждем успешного проведения саммита", - подчеркнул президент Рамафоса.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании II Cаммита и форума Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
Отношения России и ЮАР становятся более насыщенными, заявил Путин
12:22
Ранее офис президента ЮАР заявил, что на саммите БРИКС, который пройдет очно в Йоханнесбурге 22-24 августа, будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин принял решение участвовать в саммите БРИКС в формате видео-конференц-связи - это будет полноценное участие.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
Рабочий обед президента РФ Владимира Путина с группой лидеров африканских государств по украинской проблематике - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
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В миреЮАРРоссияКитайВладимир ПутинСергей ЛавровСирил РамафосаБРИКСФорум "Россия — Африка"
 
 
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