https://ria.ru/20230729/briks-1887048931.html
Путин уверен, что саммит БРИКС пройдет на самом высоком уровне
Путин уверен, что саммит БРИКС пройдет на самом высоком уровне - РИА Новости, 29.07.2023
Путин уверен, что саммит БРИКС пройдет на самом высоком уровне
Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что саммит БРИКС пройдет на самом высоком уровне и пообещал, что Россия сделает все, чтобы поддержать ЮАР,... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T12:24
2023-07-29T12:24
2023-07-29T12:36
юар
брикс
форум "россия — африка"
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1887008012_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_3623d742e55abe0ec395448833fb2563.jpg
С. ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что саммит БРИКС пройдет на самом высоком уровне и пообещал, что Россия сделает все, чтобы поддержать ЮАР, которая председательствует в организации в этом году.В саммите БРИКС в августе глава российского государства собирается принять участие по видеосвязи"Мы тесно и конструктивно взаимодействуем в рамках этого объединения в интересах углубления стратегического партнерства всей пятерки. Уверен что встреча, которую вы сейчас готовите, пройдет на самом высоком уровне. И в этом нисколько не сомневаюсь. Все сделаем для того, чтобы вам помочь и поддержать вас", - сказал Путин на встрече с президентом ЮАР Сириллом Рамафосой.
https://ria.ru/20230726/afrika-1886493588.html
юар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1887008012_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_1f98e71fa8a7c611579388a132920a5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юар, брикс, форум "россия — африка", владимир путин, в мире
ЮАР, БРИКС, Форум "Россия — Африка", Владимир Путин, В мире
Путин уверен, что саммит БРИКС пройдет на самом высоком уровне
Путин: саммит БРИКС пройдет на высоком уровне, Россия сделает все, чтобы поддержать ЮАР