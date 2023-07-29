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Путин уверен, что саммит БРИКС пройдет на самом высоком уровне - РИА Новости, 29.07.2023
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12:24 29.07.2023 (обновлено: 12:36 29.07.2023)
https://ria.ru/20230729/briks-1887048931.html
Путин уверен, что саммит БРИКС пройдет на самом высоком уровне
Путин уверен, что саммит БРИКС пройдет на самом высоком уровне - РИА Новости, 29.07.2023
Путин уверен, что саммит БРИКС пройдет на самом высоком уровне
Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что саммит БРИКС пройдет на самом высоком уровне и пообещал, что Россия сделает все, чтобы поддержать ЮАР,... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T12:24
2023-07-29T12:36
юар
брикс
форум "россия — африка"
владимир путин
в мире
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С. ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что саммит БРИКС пройдет на самом высоком уровне и пообещал, что Россия сделает все, чтобы поддержать ЮАР, которая председательствует в организации в этом году.В саммите БРИКС в августе глава российского государства собирается принять участие по видеосвязи"Мы тесно и конструктивно взаимодействуем в рамках этого объединения в интересах углубления стратегического партнерства всей пятерки. Уверен что встреча, которую вы сейчас готовите, пройдет на самом высоком уровне. И в этом нисколько не сомневаюсь. Все сделаем для того, чтобы вам помочь и поддержать вас", - сказал Путин на встрече с президентом ЮАР Сириллом Рамафосой.
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юар, брикс, форум "россия — африка", владимир путин, в мире
ЮАР, БРИКС, Форум "Россия — Африка", Владимир Путин, В мире
Путин уверен, что саммит БРИКС пройдет на самом высоком уровне

Путин: саммит БРИКС пройдет на высоком уровне, Россия сделает все, чтобы поддержать ЮАР

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРабочий обед В. Путина с группой лидеров африканских государств по украинской проблематике
Рабочий обед В. Путина с группой лидеров африканских государств по украинской проблематике - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Рабочий обед В. Путина с группой лидеров африканских государств по украинской проблематике
Читать ria.ru в
С. ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что саммит БРИКС пройдет на самом высоком уровне и пообещал, что Россия сделает все, чтобы поддержать ЮАР, которая председательствует в организации в этом году.
В саммите БРИКС в августе глава российского государства собирается принять участие по видеосвязи
"Мы тесно и конструктивно взаимодействуем в рамках этого объединения в интересах углубления стратегического партнерства всей пятерки. Уверен что встреча, которую вы сейчас готовите, пройдет на самом высоком уровне. И в этом нисколько не сомневаюсь. Все сделаем для того, чтобы вам помочь и поддержать вас", - сказал Путин на встрече с президентом ЮАР Сириллом Рамафосой.
Встреча лидеров стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
БРИКС принесет процветание африканцам, заявила дипломат ЮАР
26 июля, 21:52
 
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