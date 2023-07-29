https://ria.ru/20230729/briks-1887048931.html

Путин уверен, что саммит БРИКС пройдет на самом высоком уровне

Путин уверен, что саммит БРИКС пройдет на самом высоком уровне - РИА Новости, 29.07.2023

Путин уверен, что саммит БРИКС пройдет на самом высоком уровне

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что саммит БРИКС пройдет на самом высоком уровне и пообещал, что Россия сделает все, чтобы поддержать ЮАР,... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T12:24

2023-07-29T12:24

2023-07-29T12:36

юар

брикс

форум "россия — африка"

владимир путин

в мире

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С. ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что саммит БРИКС пройдет на самом высоком уровне и пообещал, что Россия сделает все, чтобы поддержать ЮАР, которая председательствует в организации в этом году.В саммите БРИКС в августе глава российского государства собирается принять участие по видеосвязи"Мы тесно и конструктивно взаимодействуем в рамках этого объединения в интересах углубления стратегического партнерства всей пятерки. Уверен что встреча, которую вы сейчас готовите, пройдет на самом высоком уровне. И в этом нисколько не сомневаюсь. Все сделаем для того, чтобы вам помочь и поддержать вас", - сказал Путин на встрече с президентом ЮАР Сириллом Рамафосой.

https://ria.ru/20230726/afrika-1886493588.html

юар

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

юар, брикс, форум "россия — африка", владимир путин, в мире