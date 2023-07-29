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Разведчик сообщил о нехватке боеприпасов у ВСУ на Сватовском направлении - РИА Новости, 29.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:21 29.07.2023 (обновлено: 16:56 29.07.2023)
https://ria.ru/20230729/boepripasy-1887079677.html
Разведчик сообщил о нехватке боеприпасов у ВСУ на Сватовском направлении
Разведчик сообщил о нехватке боеприпасов у ВСУ на Сватовском направлении - РИА Новости, 29.07.2023
Разведчик сообщил о нехватке боеприпасов у ВСУ на Сватовском направлении
ВСУ столкнулись с нехваткой боеприпасов на Сватовском направлении в Донбассе, рассказал РИА Новости боец Западного военного округа с позывным Бен. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T16:21
2023-07-29T16:56
россия
киев
донбасс
владимир путин
западный военный округ (зво)
вооруженные силы украины
нато
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 29 июл — РИА Новости. ВСУ столкнулись с нехваткой боеприпасов на Сватовском направлении в Донбассе, рассказал РИА Новости боец Западного военного округа с позывным Бен."С декабря у них сократилось количество обстрелов, и все меньше и меньше (по интенсивности. — Прим. ред.). У них плановая цель сейчас — одна-две мины, если больше, то, значит, уже "птичка" (беспилотник. — Прим. ред.) висит и корректирует", — сообщил разведчик.Боец связал нехватку или экономию боеприпасов тем, что противник перекинул основные резервы на Артемовское и Запорожское направления."Нет такого количества снарядов по сравнению с тем годом, мы их "переплевываем" сейчас", — заявил Бен. Сегодня Минобороны сообщило, что российские военные продолжили развивать успех на Сватовском направлении и захватили несколько опорных пунктов ВСУ, продвижение в глубину обороны противника составило полтора километра. Кроме того, Вооруженные силы отразили все атаки превосходящих сил противника в Запорожской области.Украинское контрнаступление началось 4-5 июня на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях. Командование ВСУ бросило в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечали президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, украинские войска не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.
россия
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донбасс
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россия, киев, донбасс, владимир путин, западный военный округ (зво), вооруженные силы украины, нато, запорожская область, сергей шойгу
Россия, Киев, Донбасс, Владимир Путин, Западный военный округ (ЗВО), Вооруженные силы Украины, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Сергей Шойгу
Разведчик сообщил о нехватке боеприпасов у ВСУ на Сватовском направлении

Боец ЗВО: у ВСУ на Сватовском направлении не хватает боеприпасов

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 29 июл — РИА Новости. ВСУ столкнулись с нехваткой боеприпасов на Сватовском направлении в Донбассе, рассказал РИА Новости боец Западного военного округа с позывным Бен.
«
"С декабря у них сократилось количество обстрелов, и все меньше и меньше (по интенсивности. — Прим. ред.). У них плановая цель сейчас — одна-две мины, если больше, то, значит, уже "птичка" (беспилотник. — Прим. ред.) висит и корректирует", — сообщил разведчик.
Боец связал нехватку или экономию боеприпасов тем, что противник перекинул основные резервы на Артемовское и Запорожское направления.
"Нет такого количества снарядов по сравнению с тем годом, мы их "переплевываем" сейчас", — заявил Бен.
Сегодня Минобороны сообщило, что российские военные продолжили развивать успех на Сватовском направлении и захватили несколько опорных пунктов ВСУ, продвижение в глубину обороны противника составило полтора километра. Кроме того, Вооруженные силы отразили все атаки превосходящих сил противника в Запорожской области.
Украинское контрнаступление началось 4-5 июня на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях. Командование ВСУ бросило в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечали президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, украинские войска не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.07.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевДонбассВладимир ПутинЗападный военный округ (ЗВО)Вооруженные силы УкраиныНАТОЗапорожская областьСергей Шойгу
 
 
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