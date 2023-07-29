Разведчик сообщил о нехватке боеприпасов у ВСУ на Сватовском направлении
Боец ЗВО: у ВСУ на Сватовском направлении не хватает боеприпасов
© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ЛУГАНСК, 29 июл — РИА Новости. ВСУ столкнулись с нехваткой боеприпасов на Сватовском направлении в Донбассе, рассказал РИА Новости боец Западного военного округа с позывным Бен.
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"С декабря у них сократилось количество обстрелов, и все меньше и меньше (по интенсивности. — Прим. ред.). У них плановая цель сейчас — одна-две мины, если больше, то, значит, уже "птичка" (беспилотник. — Прим. ред.) висит и корректирует", — сообщил разведчик.
Боец связал нехватку или экономию боеприпасов тем, что противник перекинул основные резервы на Артемовское и Запорожское направления.
"Нет такого количества снарядов по сравнению с тем годом, мы их "переплевываем" сейчас", — заявил Бен.
Сегодня Минобороны сообщило, что российские военные продолжили развивать успех на Сватовском направлении и захватили несколько опорных пунктов ВСУ, продвижение в глубину обороны противника составило полтора километра. Кроме того, Вооруженные силы отразили все атаки превосходящих сил противника в Запорожской области.
Украинское контрнаступление началось 4-5 июня на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях. Командование ВСУ бросило в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечали президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, украинские войска не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.