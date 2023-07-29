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Разведчик сообщил о нехватке боеприпасов у ВСУ на Сватовском направлении

Разведчик сообщил о нехватке боеприпасов у ВСУ на Сватовском направлении - РИА Новости, 29.07.2023

Разведчик сообщил о нехватке боеприпасов у ВСУ на Сватовском направлении

ВСУ столкнулись с нехваткой боеприпасов на Сватовском направлении в Донбассе, рассказал РИА Новости боец Западного военного округа с позывным Бен. РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T16:21

2023-07-29T16:21

2023-07-29T16:56

россия

киев

донбасс

владимир путин

западный военный округ (зво)

вооруженные силы украины

нато

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 29 июл — РИА Новости. ВСУ столкнулись с нехваткой боеприпасов на Сватовском направлении в Донбассе, рассказал РИА Новости боец Западного военного округа с позывным Бен."С декабря у них сократилось количество обстрелов, и все меньше и меньше (по интенсивности. — Прим. ред.). У них плановая цель сейчас — одна-две мины, если больше, то, значит, уже "птичка" (беспилотник. — Прим. ред.) висит и корректирует", — сообщил разведчик.Боец связал нехватку или экономию боеприпасов тем, что противник перекинул основные резервы на Артемовское и Запорожское направления."Нет такого количества снарядов по сравнению с тем годом, мы их "переплевываем" сейчас", — заявил Бен. Сегодня Минобороны сообщило, что российские военные продолжили развивать успех на Сватовском направлении и захватили несколько опорных пунктов ВСУ, продвижение в глубину обороны противника составило полтора километра. Кроме того, Вооруженные силы отразили все атаки превосходящих сил противника в Запорожской области.Украинское контрнаступление началось 4-5 июня на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях. Командование ВСУ бросило в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечали президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, украинские войска не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, киев, донбасс, владимир путин, западный военный округ (зво), вооруженные силы украины, нато, запорожская область, сергей шойгу