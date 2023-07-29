https://ria.ru/20230729/bespilotnik-1887041697.html
Центр "Авангард" обучает школьников пользоваться дронами
Центр "Авангард" обучает школьников пользоваться дронами - РИА Новости, 29.07.2023
Центр "Авангард" обучает школьников пользоваться дронами
Центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" с самого начала своей работы обучает школьников пользоваться беспилотниками, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T11:39
2023-07-29T11:39
2023-07-29T11:39
общество
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
андрей воробьев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" с самого начала своей работы обучает школьников пользоваться беспилотниками, рассказала РИА Новости его директор Дарья Борисова. "Обязательно обучают, и с самого начала работы центра этот курс в программе был", - рассказала Борисова в интервью агентству на форуме "Россия - Африка", отвечая на вопрос учат ли ребят в центре использовать беспилотники. Она отметила, что стандартный сбор в центре для участников заезда длится всего пять дней, и рассказать все и научить всему "сложно, фактически невозможно", поэтому по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, в 2021 году "Авангард" разработал курс, который позволит обучить педагогов школ, работающих по предметам "Технология", "Информатика" и "Основы безопасности жизнедеятельност"и, модулю по беспилотным аппаратам. "То есть ребята с пятого - седьмого класса смогут уже изучать эту дисциплину в том или ином объеме. О чем будем говорить? Говорить о создании физического беспилотника, о его ремонте – это "Технология", о программировании – это "Информатика", о том, как пилотировать, как переносить грузы, как работать с беспилотником в рое, когда их много и прочее – это ОБЖ", - рассказала Борисова. Она подчеркнула, что, пройдя такой курс в школе и приезжая в "Авангард", в центре ребята уже будут изучать более углубленные вещи. "Там мы уже сможем говорить о противодействии, о том, что такое противодронное оружие, и как вообще анализировать поведение беспилотника, как понимать опасная ситуация или неопасная, многое и многое другое. Также еще очень важно давать нормативную базу, объяснять ребенку, что не всегда, если тебе захотелось поднять свою игрушку в воздух, это законно и правильно, что существуют определённые форматы использования беспилотных летательных аппаратов", - заявила директор центра. Борисова также отметила, что считает этот курс очень удачным и ожидает, что к обучению педагогов школ можно будет приступить в ближайшее время, и через три-четыре года школьники полностью освоят навык обращения с беспилотниками, так как сейчас знания многих остаются в "формате простейших навыков пилотирования" устройств для фотосъемки. По ее мнению, необходимо максимально унифицировать материально-техническую базу всех школ для того, чтобы учебные беспилотники везде были одинаковыми. "Это значительно облегчит задачку и для школ, и для ребят, у которых будет унифицированная программа. Поэтому планов в этом направлении очень много, и я уверена, что мы будем полезны и педагогам, и руководствам школ, и детям непосредственно", - заключила Борисова. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" прошел 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230728/bespilotnik-1886751420.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), санкт-петербург, андрей воробьев
Общество, Московская область (Подмосковье), Санкт-Петербург, Андрей Воробьев
Центр "Авангард" обучает школьников пользоваться дронами
Патриотический центр "Авангард" обучает школьников пользоваться беспилотниками
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" с самого начала своей работы обучает школьников пользоваться беспилотниками, рассказала РИА Новости его директор Дарья Борисова.
"Обязательно обучают, и с самого начала работы центра этот курс в программе был", - рассказала Борисова в интервью агентству на форуме "Россия - Африка", отвечая на вопрос учат ли ребят в центре использовать беспилотники.
Она отметила, что стандартный сбор в центре для участников заезда длится всего пять дней, и рассказать все и научить всему "сложно, фактически невозможно", поэтому по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева
, в 2021 году "Авангард" разработал курс, который позволит обучить педагогов школ, работающих по предметам "Технология", "Информатика" и "Основы безопасности жизнедеятельност"и, модулю по беспилотным аппаратам.
"То есть ребята с пятого - седьмого класса смогут уже изучать эту дисциплину в том или ином объеме. О чем будем говорить? Говорить о создании физического беспилотника, о его ремонте – это "Технология", о программировании – это "Информатика", о том, как пилотировать, как переносить грузы, как работать с беспилотником в рое, когда их много и прочее – это ОБЖ", - рассказала Борисова.
Она подчеркнула, что, пройдя такой курс в школе и приезжая в "Авангард", в центре ребята уже будут изучать более углубленные вещи.
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"Там мы уже сможем говорить о противодействии, о том, что такое противодронное оружие, и как вообще анализировать поведение беспилотника, как понимать опасная ситуация или неопасная, многое и многое другое. Также еще очень важно давать нормативную базу, объяснять ребенку, что не всегда, если тебе захотелось поднять свою игрушку в воздух, это законно и правильно, что существуют определённые форматы использования беспилотных летательных аппаратов", - заявила директор центра.
Борисова также отметила, что считает этот курс очень удачным и ожидает, что к обучению педагогов школ можно будет приступить в ближайшее время, и через три-четыре года школьники полностью освоят навык обращения с беспилотниками, так как сейчас знания многих остаются в "формате простейших навыков пилотирования" устройств для фотосъемки.
По ее мнению, необходимо максимально унифицировать материально-техническую базу всех школ для того, чтобы учебные беспилотники везде были одинаковыми.
"Это значительно облегчит задачку и для школ, и для ребят, у которых будет унифицированная программа. Поэтому планов в этом направлении очень много, и я уверена, что мы будем полезны и педагогам, и руководствам школ, и детям непосредственно", - заключила Борисова.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" прошел 27-28 июля в Санкт-Петербурге
. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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