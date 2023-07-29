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Пресс-секретарь Белого дома расхохоталась после одного вопроса о Байдене - РИА Новости, 29.07.2023
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03:46 29.07.2023 (обновлено: 14:59 29.07.2023)
https://ria.ru/20230729/bayden-1887017203.html
Пресс-секретарь Белого дома расхохоталась после одного вопроса о Байдене
Пресс-секретарь Белого дома расхохоталась после одного вопроса о Байдене - РИА Новости, 29.07.2023
Пресс-секретарь Белого дома расхохоталась после одного вопроса о Байдене
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер с усмешкой ответила на вопрос журналиста о здоровье президента Джо Байдена, соответствующие кадры опубликовал... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T03:46
2023-07-29T14:59
в мире
сша
джо байден
карин жан-пьер
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер с усмешкой ответила на вопрос журналиста о здоровье президента Джо Байдена, соответствующие кадры опубликовал телеканал Fox News.Во время брифинга один из репортеров спросил Жан-Пьер, может ли Байден дать пресс-конференцию и напрямую ответить на вопросы журналистов о своем здоровье. По его словам, "все стало бы ясно", если бы американский лидер вышел к ним на 45 минут. "Поэтому я еще раз прошу вас передать ему это, попросить его выйти и встретиться с нами", — сказал он.В ответ пресс-секретарь с улыбкой заявила, что ценит такую просьбу и благодарна за нее. "Президент, как вы знаете…" — сказала со смешком Жан-Пьер, после чего на несколько секунд замялась. Затем она вновь поблагодарила репортера, отметив, что ценит и "понимает" вопрос, как и сам Байден."Вы, ребята, хотите задать ему вопросы и дать ему возможность ответить на ваши вопросы", — повторила пресс-секретарь, после чего, однако, переключилась с темы здоровья Байдена на экономическую ситуацию в США."Я хочу сказать, что это президент, который сделал больше за первые два года, два с половиной года, чем любой другой президент, когда речь заходит об экономике, действительно дав американскому народу немного передышки. Все, что вам нужно сделать, это посмотреть на данные. Все, что вам нужно сделать, это посмотреть, как идут дела в этой стране", — резюмировала она.Байден, которому в прошлом году исполнилось 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации, оппоненты американского лидера считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.
https://ria.ru/20230728/bayden-1887000713.html
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в мире, сша, джо байден, карин жан-пьер
В мире, США, Джо Байден, Карин Жан-Пьер
Пресс-секретарь Белого дома расхохоталась после одного вопроса о Байдене

Пресс-секретарь Белого дома со смехом ответила на вопрос журналиста о здоровье Байдена

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер с усмешкой ответила на вопрос журналиста о здоровье президента Джо Байдена, соответствующие кадры опубликовал телеканал Fox News.
Во время брифинга один из репортеров спросил Жан-Пьер, может ли Байден дать пресс-конференцию и напрямую ответить на вопросы журналистов о своем здоровье. По его словам, "все стало бы ясно", если бы американский лидер вышел к ним на 45 минут. "Поэтому я еще раз прошу вас передать ему это, попросить его выйти и встретиться с нами", — сказал он.
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В ответ пресс-секретарь с улыбкой заявила, что ценит такую просьбу и благодарна за нее. "Президент, как вы знаете…" — сказала со смешком Жан-Пьер, после чего на несколько секунд замялась. Затем она вновь поблагодарила репортера, отметив, что ценит и "понимает" вопрос, как и сам Байден.
"Вы, ребята, хотите задать ему вопросы и дать ему возможность ответить на ваши вопросы", — повторила пресс-секретарь, после чего, однако, переключилась с темы здоровья Байдена на экономическую ситуацию в США.
"Я хочу сказать, что это президент, который сделал больше за первые два года, два с половиной года, чем любой другой президент, когда речь заходит об экономике, действительно дав американскому народу немного передышки. Все, что вам нужно сделать, это посмотреть на данные. Все, что вам нужно сделать, это посмотреть, как идут дела в этой стране", — резюмировала она.
Байден, которому в прошлом году исполнилось 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации, оппоненты американского лидера считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.
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