https://ria.ru/20230729/avrora-1886875960.html

Крейсер "Аврора"

Крейсер "Аврора" - РИА Новости, 29.07.2023

Крейсер "Аврора"

"Аврора" – бронепалубный крейсер 1-го ранга. РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T01:41

2023-07-29T01:41

2023-07-29T01:41

справки

безопасность

россия

ленинград

санкт-петербург

"аврора"

нахимовское военно-морское училище

центральный военно-морской музей

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"Аврора" – бронепалубный крейсер 1-го ранга. Имя "Аврора" (в древнеримской мифологии богиня утренней зари) крейсер получил в честь фрегата, защищавшего Петропавловск-Камчатский во время Крымской войны 1853-1856 годов. Крейсер "Аврора" был заложен в Санкт-Петербурге на судостроительной верфи "Новое адмиралтейство" 4 июня (23 мая по старому стилю) 1897 года, спущен на воду 24 мая (11 мая по старому стилю) 1900 года. 29 июля (16 июля по старому стилю) 1903 года крейсер вошел в состав Балтийского флота Корабль имел водоизмещение 6731 тонну (в 1917 году – 7600 тонн, с 1922 года – 7271 тонну, ныне – 5760 тонн), длину 126,8 метра, ширину 16,8 метра, осадку 6,5 метра (ныне 5,6 метра), скорость 20 узлов (37,2 километров в час), дальность плавания полным ходом 1440 миль.При его строительстве была использована сталь Александровского (ныне ПАО "Пролетарский завод") и Ижорского заводов, которая по своему механическому и химическому составу на то время была одной из лучших в мире. Своей архитектурой, размещением оборудования, компоновкой помещений, конструкцией корпуса "Аврора" существенно не отличалась от бронепалубных крейсеров своего времени. Корабль имеет три палубы – верхнюю, батарейную и броневую. По периметру броневой палубы, над ее скосами, идет платформа, обрамляющая вдоль бортов и в оконечностях ее горизонтальные участки. Еще две платформы (по одной в носовой и кормовой оконечностях) находятся в трюме. Внутреннее пространство трюма делится на отделения 13-ю поперечными переборками.Наружная обшивка корпуса со времени постройки состояла из стальных листов толщиной 10-13 миллиметров. В подводной части корпус был обшит 102-миллиметровыми тиковыми досками и поверх них – медными листами толщиной один миллиметр. Штевни отлили из бронзы. Второе дно простиралось от 22-го до 98-го шпангоута (поперечное ребро корпуса судна). Настилы палуб и платформ имели толщину от 5 до 19 миллиметров. Поверх стального настила броневой палубы были уложены броневые плиты.Крейсер имел три паровые трехцилиндровые машины тройного расширения суммарной мощностью 11 610 лошадиных сил. В трех котельных отделениях размещались 24 паровых котла. Корабельные цистерны вмещали 332 тонны пресной воды для котлов и 135 тонн для бытовых нужд. Запас воды пополнялся двумя опреснительными установками суммарной производительностью 60 тонн воды в сутки. Крейсер оснастили паровыми динамо-машинами общей мощностью 336 кВт, вырабатывавшими постоянный ток напряжением 105 В. В состав шлюпочного вооружения входили два паровых катера, по одному 18- и 16-весельному баркасу, по одному 14- и 12-весельному катеру, по два 6-весельных вельбота и яла. Они подвешивались на шлюпбалках, крепившихся к корпусу корабля. На корабле была установлена водоотливная система суммарной производительностью 2900 тонн в час, а также другие общепринятые судовые системы и устройства. Корабельные жилые помещения рассчитывались на 570 человек экипажа, а также на флагмана соединения и офицеров его штаба.Вооружение крейсера на 1903 год состояло из восьми 152-миллиметровых орудий, двадцати четырех 75-миллиметровых орудий, восьми 37-миллиметровых орудий, двух 63,5-миллиметровых десантных пушек, трех торпедных аппаратов и 150 мин (в последующем корабль неоднократно перевооружался). Экипаж состоял из 578 человек.Крейсер предназначался для ведения разведки, уничтожения торговых судов неприятеля, прикрытия линейных кораблей от атак вражеских миноносцев, для несения дозорной службы.Осенью 1903 года крейсер "Аврора" направился в составе отряда кораблей на Дальний Восток, но в связи с начавшейся Русско-японской войной (1904-1905) был возвращен в Россию из Красного моря. Судно было зачислено в состав второй Тихоокеанской эскадры, которая в сентябре 1904 года вышла на выручку осажденного японцами Порт-Артура.Крейсер "Аврора" участвовал в Цусимском сражении (1905), избежав гибели, прорвался в город Манилу (Филиппинские острова), где был интернирован американскими властями до конца войны. В 1906 году крейсер вернулся в Кронштадт и после ремонта стал учебным кораблем Морского кадетского корпуса.До начала Первой мировой войны (1914-1918) "Аврора" совершала заграничные плавания, на крейсере проходили практику гардемарины и кадеты Морского корпуса, юнги и ученики школы строевых унтер-офицеров. Во время Первой мировой войны крейсер "Аврора" прошел модернизацию и перевооружение. Боевая мощь корабля существенно повысилась. Количество 152- миллиметровых орудий главного калибра в 1915 году увеличилось с 10 до 14.В Первой мировой войне "Аврора" принимала участие в составе 2-й бригады крейсеров Балтийского флота: обеспечивала деятельность главных сил флота, несла дозорную службу, выполняла прикрытие дозоров, минных постановок и действий тральных сил, осуществляла противовоздушную оборону баз флота. Малая скорость хода препятствовала ее использованию в дальних операциях.Действия экипажа "Авроры" способствовали успешным операциям легких сил Балтийского флота против германских кораблей на Балтийском море и поддержке операций русской 12-й армии в борьбе с сухопутными силами противника на побережье Рижского залива в 1915-1916 годах.С ноября 1916 года крейсер находился на капитальном ремонте в Петрограде (с 1924 года – Ленинград, с 1991 года – Санкт-Петербург).Экипаж "Авроры" активно участвовал в революционных событиях 1917 года. 7 ноября (25 октября по старому стилю) 1917 года в 21.40 крейсер холостым выстрелом из носового орудия подал сигнал к штурму Зимнего дворца. С 1918 года "Аврора" находилась в резерве военно-морского флота, его орудия были сняты и переведены на вооружение Волжской флотилии. В конце 1922 года судно решено было восстановить в качестве учебного корабля. С 1923 года крейсер стал учебным кораблем.Крейсер обеспечивал практику курсантов военно-морских учебных заведений, а также совершил несколько заграничных плаваний, участвовал в маневрах Балтийского флота.В 1924 году "Аврора" была награждена Красным Знаменем ЦИК СССР, а в 1927 году корабль был награжден орденом Красного Знамени за революционные заслуги.С 1940 года "Аврора" швартовалась в Ораниенбауме (ныне город Ломоносов), где встретила начало Великой Отечественной войны (1941-1945) и находилась весь период обороны Ленинграда. Орудия, снятые с крейсера, использовались для усиления сухопутной обороны города. В сентябре 1941 года "Аврора" получила пробоину ниже ватерлинии и была поставлена на грунт (в затопленном состоянии находилась 950 дней). Корабль подвергался систематическим артобстрелам и бомбежкам (к январю 1944 года получил свыше 1500 пробоин), но продолжал сражаться.В июне 1944 года "Аврора" была поднята с грунта и в 1945 году отбуксирована в Ленинград для капитального ремонта, в ходе которого восстановлено вооружение, имевшееся на корабле в 1917 году.После окончания ремонта в 1948 году крейсер "Аврора" был поставлен на вечную стоянку у Петроградской набережной реки Большая Невка и до 1956 года использовался в качестве учебной базы Нахимовского военно-морского училища. Крейсер "Аврора" за время нахождения в боевом составе военного флота прошел более 100 тысяч морских миль, являлся участником трех войн.В 1950 году по инициативе офицеров учебного корабля на нем начал создаваться корабельный музей. 5 июля 1956 года согласно директиве главнокомандующего Военно-Морским Флотом на "Авроре" был создан филиал Центрального военно-морского музея (ЦВММ).Постановлением Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 года крейсер "Аврора" был включен в число памятников, охраняемых государством.В 1961 году в связи с реорганизацией Нахимовского военно-морского училища крейсер "Аврора" был передан в Ленинградскую военно-морскую базу.В 1968 году корабль был награжден вторым орденом Октябрьской Революции.В 1984-1987 годах крейсер прошел капитальный ремонт и реставрацию. Внешний вид корабля был восстановлен по состоянию на 1917 год. В реставрации "Авроры" участвовали свыше 30 промышленных предприятий и научных организаций Ленинграда. После ремонтно-восстановительных работ "Аврора" 16 августа 1987 года была возвращена на место своей стоянки.С 1 декабря 2010 года вступило в силу решение министерства обороны и главного штаба ВМФ РФ о расформировании команды корабля и замене ее на квалифицированных музейных работников. В августе 2012 года корабль вывели из состава ВМФ РФ и перевели под управление Центрального военно-морского музея.В мае 2013 года крейсер "Аврора" был возвращен в состав ВМФ. 4 июня 2013 года министром обороны РФ было утверждено техническое задание на ремонт корабля для восстановления технического состояния крейсера "Аврора" для использования его в качестве стационарного корабля-музея. Музейная экспозиция на время ремонта была демонтирована и передана на хранение в Центральный военно-морской музей.21 сентября 2014 года крейсер "Аврора" отправили на ремонт на Кронштадтский морской завод, где был проведен доковый ремонт корпуса корабля, в ходе которого заварена трещина выше ватерлинии. Крейсер оборудовали новыми системами пожаротушения и сигнализации, покрасили корпус, восстановили исторический интерьер внутренних корабельных помещений, установили новую систему видеонаблюдения. После окончания ремонта 16 июля 2016 года крейсер "Аврора" вновь занял свое место на вечной стоянке у Петроградской набережной.На крейсере-музее было увеличено количество залов экспозиции корабельного музея с шести до девяти. На обновленном корабле появились медицинский кабинет, уголок священника, кабинет офицеров, где воссозданы интерьеры начала XX века. Всего на крейсере для посетителей было создано шесть тематических блоков экспозиции. Среди тем, которые они освещают история и судьба "Авроры", служба и быт личного состава на кораблях российского флота, исторические периоды службы крейсера во время Первой мировой войны, Октябрьской революции и гражданской войны.Музейная экспозиция на борту крейсера находится в ведении управления культуры министерства обороны РФ. Торжественное открытие обновленной экспозиции на "Авроре" состоялось в День Военно-Морского флота России – 31 июля, а для посетителей музей открылся 3 августа 2016 года. Крейсер "Аврора" сегодня – это находящийся на плаву корабль, на котором работают системы и механизмы, обеспечивающие его жизнедеятельность в течение 20 суток в автономном режиме. Став кораблем-музеем, он сохранил и ряд функций действующего боевого корабля. На корабле имеется военный экипаж во главе с командиром, который обеспечивает эксплуатацию крейсера и его надлежащее техническое состояние. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, безопасность, россия, ленинград, санкт-петербург, "аврора", нахимовское военно-морское училище, центральный военно-морской музей