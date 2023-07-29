https://ria.ru/20230729/avangard-1887039259.html

В центре "Авангард" прошли обучение более ста тысяч школьников

В центре "Авангард" прошли обучение более ста тысяч школьников - РИА Новости, 29.07.2023

В центре "Авангард" прошли обучение более ста тысяч школьников

Более 100 тысяч школьников из Москвы и Московской области прошли обучение в центре военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард", рассказала РИА Новости РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T11:08

2023-07-29T11:08

2023-07-29T11:08

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Более 100 тысяч школьников из Москвы и Московской области прошли обучение в центре военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард", рассказала РИА Новости директор центра Дарья Борисова. "Мы говорим всегда, что за эти три года уже более 100 тысяч школьников, мальчиков и девочек из Москвы и Московской области, прошли сборы в "Авангарде". Но это далеко не всё количество людей, которые побывали за это время в "Авангарде". Потому что мальчики и девочки, старшеклассники проходят сборы как в очном, так и в заочном формате - дистанционном, этот формат у нас появился с открытием центра в 2020 году, когда мы были закрыты первоначально из-за пандемии, и он очень хорошо прижился", - рассказала Борисова в интервью РИА Новости на форуме "Россия - Африка". Она отметила, что центр отправляет ребятам логин и пароль от личного электронного кабинета за две недели до их фактического приезда, таким образом они готовятся к обучению, изучая теоретический материал. Это позволяет центру выделить больше часов для дополнительных практических занятий. Директор центра подчеркнула, что не только школьники проходят обучение в "Авангарде", на сборы также приезжают студенты выпускных курсов колледжей Москвы и области. "Молодые люди в возрасте от 18 лет и до - пока - 27, но это далеко не предел, потому что по закону можно и в более старшем возрасте получать среднее профессиональное образование. И таких людей на текущий момент времени уже порядка 18 тысяч за эти два года набралось - за прошлый год и за текущий", - рассказала Борисова. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" прошел 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступало информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230628/lagerya-1880819310.html

https://ria.ru/20230712/ekskursiya-1883669311.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург