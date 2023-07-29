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В центре "Авангард" прошли обучение более ста тысяч школьников - РИА Новости, 29.07.2023
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11:08 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/avangard-1887039259.html
В центре "Авангард" прошли обучение более ста тысяч школьников
В центре "Авангард" прошли обучение более ста тысяч школьников - РИА Новости, 29.07.2023
В центре "Авангард" прошли обучение более ста тысяч школьников
Более 100 тысяч школьников из Москвы и Московской области прошли обучение в центре военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард", рассказала РИА Новости РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T11:08
2023-07-29T11:08
общество
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Более 100 тысяч школьников из Москвы и Московской области прошли обучение в центре военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард", рассказала РИА Новости директор центра Дарья Борисова. "Мы говорим всегда, что за эти три года уже более 100 тысяч школьников, мальчиков и девочек из Москвы и Московской области, прошли сборы в "Авангарде". Но это далеко не всё количество людей, которые побывали за это время в "Авангарде". Потому что мальчики и девочки, старшеклассники проходят сборы как в очном, так и в заочном формате - дистанционном, этот формат у нас появился с открытием центра в 2020 году, когда мы были закрыты первоначально из-за пандемии, и он очень хорошо прижился", - рассказала Борисова в интервью РИА Новости на форуме "Россия - Африка". Она отметила, что центр отправляет ребятам логин и пароль от личного электронного кабинета за две недели до их фактического приезда, таким образом они готовятся к обучению, изучая теоретический материал. Это позволяет центру выделить больше часов для дополнительных практических занятий. Директор центра подчеркнула, что не только школьники проходят обучение в "Авангарде", на сборы также приезжают студенты выпускных курсов колледжей Москвы и области. "Молодые люди в возрасте от 18 лет и до - пока - 27, но это далеко не предел, потому что по закону можно и в более старшем возрасте получать среднее профессиональное образование. И таких людей на текущий момент времени уже порядка 18 тысяч за эти два года набралось - за прошлый год и за текущий", - рассказала Борисова. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" прошел 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступало информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230628/lagerya-1880819310.html
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Дарья Буймова
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общество, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Санкт-Петербург
В центре "Авангард" прошли обучение более ста тысяч школьников

В военно-патриотическом центре "Авангард" прошли обучение более ста тысяч школьников

© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы | Перейти в медиабанкКурсанты на построении в центре военно-патриотического воспитания "Авангард" в подмосковном парке "Патриот"
Курсанты на построении в центре военно-патриотического воспитания Авангард в подмосковном парке Патриот - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Перейти в медиабанк
Курсанты на построении в центре военно-патриотического воспитания "Авангард" в подмосковном парке "Патриот". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Более 100 тысяч школьников из Москвы и Московской области прошли обучение в центре военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард", рассказала РИА Новости директор центра Дарья Борисова.
"Мы говорим всегда, что за эти три года уже более 100 тысяч школьников, мальчиков и девочек из Москвы и Московской области, прошли сборы в "Авангарде". Но это далеко не всё количество людей, которые побывали за это время в "Авангарде". Потому что мальчики и девочки, старшеклассники проходят сборы как в очном, так и в заочном формате - дистанционном, этот формат у нас появился с открытием центра в 2020 году, когда мы были закрыты первоначально из-за пандемии, и он очень хорошо прижился", - рассказала Борисова в интервью РИА Новости на форуме "Россия - Африка".
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Она отметила, что центр отправляет ребятам логин и пароль от личного электронного кабинета за две недели до их фактического приезда, таким образом они готовятся к обучению, изучая теоретический материал. Это позволяет центру выделить больше часов для дополнительных практических занятий.
Директор центра подчеркнула, что не только школьники проходят обучение в "Авангарде", на сборы также приезжают студенты выпускных курсов колледжей Москвы и области.
«
"Молодые люди в возрасте от 18 лет и до - пока - 27, но это далеко не предел, потому что по закону можно и в более старшем возрасте получать среднее профессиональное образование. И таких людей на текущий момент времени уже порядка 18 тысяч за эти два года набралось - за прошлый год и за текущий", - рассказала Борисова.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" прошел 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступало информационным партнером мероприятия.
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