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ВС России отразили атаку ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 29.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:15 29.07.2023 (обновлено: 14:02 29.07.2023)
https://ria.ru/20230729/ataka-1887055006.html
ВС России отразили атаку ВСУ в Запорожской области
ВС России отразили атаку ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 29.07.2023
ВС России отразили атаку ВСУ в Запорожской области
ВСУ пытались атаковать в районе Старомайорского в Запорожской области, но понесли значительные потери, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий в... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T13:15
2023-07-29T14:02
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы рф
киев
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. ВСУ пытались атаковать в районе Старомайорского в Запорожской области, но понесли значительные потери, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий в Telegram-канале."На Времевском направлении, в районе населенного пункта Старомайорское, противник силами двух штурмовых бригад предпринял попытку атаковать наши позиции. Наши ребята в ходе боя откинули противника назад. Противник понес существенные человеческие потери", — написал врио главы региона.По его мнению, Киев рассчитывает занять позиции в Старомайорском, чтобы иметь преимущество для наступления в направлении Урожайного и Старомлыновки."Но их расчет никогда не учитывает, что их сил слишком мало для таких выпадов. Наша оборона крепка, а подготовка и боевой дух ребят высокий. Продолжаем бить врага!" — подчеркнул Балицкий.Минобороны накануне сообщало о попытке ВСУ атаковать на Времевском выступе возле Старомайорского. Российским военным удалось отразить удар противника и уничтожить украинскую диверсионно-разведывательную группу.Украинское контрнаступление началось 4-5 июня на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях. Командование ВСУ бросило в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечали президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, украинские войска не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.
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запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы рф, киев, безопасность, россия, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы РФ, Киев, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, НАТО
ВС России отразили атаку ВСУ в Запорожской области

ВС России отразили атаку ВСУ в районе Старомайорского в Запорожской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие на самоходной артиллерийско-минометной установке 2С9 "Нона-С"
Военнослужащие на самоходной артиллерийско-минометной установке 2С9 Нона-С - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие на самоходной артиллерийско-минометной установке 2С9 "Нона-С". Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. ВСУ пытались атаковать в районе Старомайорского в Запорожской области, но понесли значительные потери, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий в Telegram-канале.
«
"На Времевском направлении, в районе населенного пункта Старомайорское, противник силами двух штурмовых бригад предпринял попытку атаковать наши позиции. Наши ребята в ходе боя откинули противника назад. Противник понес существенные человеческие потери", — написал врио главы региона.
По его мнению, Киев рассчитывает занять позиции в Старомайорском, чтобы иметь преимущество для наступления в направлении Урожайного и Старомлыновки.
"Но их расчет никогда не учитывает, что их сил слишком мало для таких выпадов. Наша оборона крепка, а подготовка и боевой дух ребят высокий. Продолжаем бить врага!" — подчеркнул Балицкий.
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Украинское контрнаступление началось 4-5 июня на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях. Командование ВСУ бросило в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечали президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, украинские войска не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы РФКиевБезопасностьРоссияВладимир ПутинСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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