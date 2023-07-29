ВС России отразили атаку ВСУ в Запорожской области
ВС России отразили атаку ВСУ в районе Старомайорского в Запорожской области
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие на самоходной артиллерийско-минометной установке 2С9 "Нона-С"
Военнослужащие на самоходной артиллерийско-минометной установке 2С9 "Нона-С". Архивное фото
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. ВСУ пытались атаковать в районе Старомайорского в Запорожской области, но понесли значительные потери, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий в Telegram-канале.
«
"На Времевском направлении, в районе населенного пункта Старомайорское, противник силами двух штурмовых бригад предпринял попытку атаковать наши позиции. Наши ребята в ходе боя откинули противника назад. Противник понес существенные человеческие потери", — написал врио главы региона.
По его мнению, Киев рассчитывает занять позиции в Старомайорском, чтобы иметь преимущество для наступления в направлении Урожайного и Старомлыновки.
"Но их расчет никогда не учитывает, что их сил слишком мало для таких выпадов. Наша оборона крепка, а подготовка и боевой дух ребят высокий. Продолжаем бить врага!" — подчеркнул Балицкий.
Минобороны накануне сообщало о попытке ВСУ атаковать на Времевском выступе возле Старомайорского. Российским военным удалось отразить удар противника и уничтожить украинскую диверсионно-разведывательную группу.
Украинское контрнаступление началось 4-5 июня на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях. Командование ВСУ бросило в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечали президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, украинские войска не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.