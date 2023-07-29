https://ria.ru/20230729/ataka-1887055006.html

ВС России отразили атаку ВСУ в Запорожской области

ВС России отразили атаку ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 29.07.2023

ВС России отразили атаку ВСУ в Запорожской области

ВСУ пытались атаковать в районе Старомайорского в Запорожской области, но понесли значительные потери, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий в... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T13:15

2023-07-29T13:15

2023-07-29T14:02

специальная военная операция на украине

запорожская область

евгений балицкий

вооруженные силы рф

киев

безопасность

россия

владимир путин

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. ВСУ пытались атаковать в районе Старомайорского в Запорожской области, но понесли значительные потери, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий в Telegram-канале."На Времевском направлении, в районе населенного пункта Старомайорское, противник силами двух штурмовых бригад предпринял попытку атаковать наши позиции. Наши ребята в ходе боя откинули противника назад. Противник понес существенные человеческие потери", — написал врио главы региона.По его мнению, Киев рассчитывает занять позиции в Старомайорском, чтобы иметь преимущество для наступления в направлении Урожайного и Старомлыновки."Но их расчет никогда не учитывает, что их сил слишком мало для таких выпадов. Наша оборона крепка, а подготовка и боевой дух ребят высокий. Продолжаем бить врага!" — подчеркнул Балицкий.Минобороны накануне сообщало о попытке ВСУ атаковать на Времевском выступе возле Старомайорского. Российским военным удалось отразить удар противника и уничтожить украинскую диверсионно-разведывательную группу.Украинское контрнаступление началось 4-5 июня на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях. Командование ВСУ бросило в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечали президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, украинские войска не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.

https://ria.ru/20230728/spetsoperatsiya-1886856759.html

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Варвара Скокшина

запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы рф, киев, безопасность, россия, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато