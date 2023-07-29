https://ria.ru/20230729/arest-1887074911.html

Жителя Волгограда арестовали за стрельбу по машине и угрозы полицейским

Жителя Волгограда арестовали за стрельбу по машине и угрозы полицейским - РИА Новости, 29.07.2023

Жителя Волгограда арестовали за стрельбу по машине и угрозы полицейским

Пьяный житель Волгограда в ходе дорожного конфликта выстрелил в машину своего оппонента, а при задержании угрожал полицейским, суд арестовал его на 5 суток,... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T15:42

2023-07-29T15:42

2023-07-29T15:42

происшествия

авто

волгоградская область

волгоград

skoda

audi a8

skoda octavia

дзержинский район

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ВОЛГОГРАД, 29 июл - РИА Новости. Пьяный житель Волгограда в ходе дорожного конфликта выстрелил в машину своего оппонента, а при задержании угрожал полицейским, суд арестовал его на 5 суток, сообщает в субботу пресс-служба ГУМВД Волгоградской области. По информации ведомства, накануне вечером в Дзержинском районе Волгограда водитель Audi Q8 во время дорожного конфликта выстрелил в Skoda, а затем скрылся. Сотрудники ДПС задержали его через некоторое время в Центральном районе города, по информации полиции, водитель был пьян. Отмечается, что во время задержания 40-летний мужчина оскорблял и угрожал полицейским, у него изъят травматический пистолет. Задержанный был доставлен в отдел, где были составлены административные протоколы. "За неповиновение законному требованию сотрудника полиции судом водителю назначено наказание в виде 5 суток ареста. В следственные органы будут направлены собранные материалы по факту оскорбления представителя власти", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20230728/dtp-1886876618.html

волгоградская область

волгоград

дзержинский район

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