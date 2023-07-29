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Жителя Волгограда арестовали за стрельбу по машине и угрозы полицейским - РИА Новости, 29.07.2023
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15:42 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/arest-1887074911.html
Жителя Волгограда арестовали за стрельбу по машине и угрозы полицейским
Жителя Волгограда арестовали за стрельбу по машине и угрозы полицейским - РИА Новости, 29.07.2023
Жителя Волгограда арестовали за стрельбу по машине и угрозы полицейским
Пьяный житель Волгограда в ходе дорожного конфликта выстрелил в машину своего оппонента, а при задержании угрожал полицейским, суд арестовал его на 5 суток,... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T15:42
2023-07-29T15:42
происшествия
авто
волгоградская область
волгоград
skoda
audi a8
skoda octavia
дзержинский район
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ВОЛГОГРАД, 29 июл - РИА Новости. Пьяный житель Волгограда в ходе дорожного конфликта выстрелил в машину своего оппонента, а при задержании угрожал полицейским, суд арестовал его на 5 суток, сообщает в субботу пресс-служба ГУМВД Волгоградской области. По информации ведомства, накануне вечером в Дзержинском районе Волгограда водитель Audi Q8 во время дорожного конфликта выстрелил в Skoda, а затем скрылся. Сотрудники ДПС задержали его через некоторое время в Центральном районе города, по информации полиции, водитель был пьян. Отмечается, что во время задержания 40-летний мужчина оскорблял и угрожал полицейским, у него изъят травматический пистолет. Задержанный был доставлен в отдел, где были составлены административные протоколы. "За неповиновение законному требованию сотрудника полиции судом водителю назначено наказание в виде 5 суток ареста. В следственные органы будут направлены собранные материалы по факту оскорбления представителя власти", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20230728/dtp-1886876618.html
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происшествия, авто, волгоградская область, волгоград, skoda, audi a8, skoda octavia, дзержинский район
Происшествия, Авто, Волгоградская область, Волгоград, Skoda, Audi A8, Skoda Octavia, Дзержинский район
Жителя Волгограда арестовали за стрельбу по машине и угрозы полицейским

Пьяного Волгоградца арестовали на пять суток за стрельбу по машине и угрозы полицейским

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль дорожно-патрульной службы в Москве
Автомобиль дорожно-патрульной службы в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль дорожно-патрульной службы в Москве. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 29 июл - РИА Новости. Пьяный житель Волгограда в ходе дорожного конфликта выстрелил в машину своего оппонента, а при задержании угрожал полицейским, суд арестовал его на 5 суток, сообщает в субботу пресс-служба ГУМВД Волгоградской области.
По информации ведомства, накануне вечером в Дзержинском районе Волгограда водитель Audi Q8 во время дорожного конфликта выстрелил в Skoda, а затем скрылся. Сотрудники ДПС задержали его через некоторое время в Центральном районе города, по информации полиции, водитель был пьян. Отмечается, что во время задержания 40-летний мужчина оскорблял и угрожал полицейским, у него изъят травматический пистолет. Задержанный был доставлен в отдел, где были составлены административные протоколы.
© Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской областиЗадержание водителя Audi, устроившего стрельбу в Волгограде. Кадр видео
Задержание водителя Audi, устроившего стрельбу в Волгограде. Кадр видео
Задержание водителя Audi, устроившего стрельбу в Волгограде. Кадр видео
© Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области
1 из 2
© Фото : пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской областиПистолет, изъятый у водителя Audi, устроившего стрельбу в Волгограде
Пистолет, изъятый у водителя Audi, устроившего стрельбу в Волгограде
Пистолет, изъятый у водителя Audi, устроившего стрельбу в Волгограде
© Фото : пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области
2 из 2
Задержание водителя Audi, устроившего стрельбу в Волгограде. Кадр видео
© Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области
1 из 2
Пистолет, изъятый у водителя Audi, устроившего стрельбу в Волгограде
© Фото : пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области
2 из 2
«
"За неповиновение законному требованию сотрудника полиции судом водителю назначено наказание в виде 5 суток ареста. В следственные органы будут направлены собранные материалы по факту оскорбления представителя власти", - говорится в сообщении ведомства.
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