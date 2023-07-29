Жителя Волгограда арестовали за стрельбу по машине и угрозы полицейским
Пьяного Волгоградца арестовали на пять суток за стрельбу по машине и угрозы полицейским
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль дорожно-патрульной службы в Москве
Автомобиль дорожно-патрульной службы в Москве. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 29 июл - РИА Новости. Пьяный житель Волгограда в ходе дорожного конфликта выстрелил в машину своего оппонента, а при задержании угрожал полицейским, суд арестовал его на 5 суток, сообщает в субботу пресс-служба ГУМВД Волгоградской области.
По информации ведомства, накануне вечером в Дзержинском районе Волгограда водитель Audi Q8 во время дорожного конфликта выстрелил в Skoda, а затем скрылся. Сотрудники ДПС задержали его через некоторое время в Центральном районе города, по информации полиции, водитель был пьян. Отмечается, что во время задержания 40-летний мужчина оскорблял и угрожал полицейским, у него изъят травматический пистолет. Задержанный был доставлен в отдел, где были составлены административные протоколы.
© Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской областиЗадержание водителя Audi, устроившего стрельбу в Волгограде. Кадр видео
Задержание водителя Audi, устроившего стрельбу в Волгограде. Кадр видео
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© Фото : пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской областиПистолет, изъятый у водителя Audi, устроившего стрельбу в Волгограде
Пистолет, изъятый у водителя Audi, устроившего стрельбу в Волгограде
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Задержание водителя Audi, устроившего стрельбу в Волгограде. Кадр видео
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Пистолет, изъятый у водителя Audi, устроившего стрельбу в Волгограде
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"За неповиновение законному требованию сотрудника полиции судом водителю назначено наказание в виде 5 суток ареста. В следственные органы будут направлены собранные материалы по факту оскорбления представителя власти", - говорится в сообщении ведомства.