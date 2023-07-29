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Путин рассказал, как надо работать с Африкой - РИА Новости, 29.07.2023
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22:44 29.07.2023 (обновлено: 23:11 29.07.2023)
https://ria.ru/20230729/afrika-1887121569.html
Путин рассказал, как надо работать с Африкой
Путин рассказал, как надо работать с Африкой - РИА Новости, 29.07.2023
Путин рассказал, как надо работать с Африкой
Мир быстро меняется, советские наработки по Африке надо использовать, но в новом ключе, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T22:44
2023-07-29T23:11
африка
форум "россия — африка"
россия
владимир путин
индонезия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Мир быстро меняется, советские наработки по Африке надо использовать, но в новом ключе, сообщил президент РФ Владимир Путин."Те, кто занимается профессионально, в том числе и с журналистской среды - эти люди, конечно, видят, что в мире происходит. Мир быстро меняется. Вы понимаете, вот Индонезия - такой потенциал колоссальный, просто огромный потенциал. Я сейчас не говорю про Индию, про Китай. Про это все знают. Бразилия. И Африка. Там есть страны - просто лидеры", - сказал Путин на встрече с представителями СМИ.Президент уточнил, что сказать, что всё будущее за Африкой - не может."Нет. Мир многообразен. Но у Африки большой потенциал. Поэтому, конечно, мы должны использовать всё, что было наработано ещё с советских времен - эти очень добрые, доверительные отношения. И работать по-новому, конечно", - отметил он.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходил 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступило информационным партнером мероприятия. Президент России Владимир Путин заявил, что саммит прошёл на хорошем уровне и с хорошими результатами.По итогам саммита его участники согласовали основную декларацию, а также несколько тематических документов.
https://ria.ru/20230729/putin-1887123014.html
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африка, форум "россия — африка", россия, владимир путин, индонезия
Африка, Форум "Россия — Африка", Россия, Владимир Путин, Индонезия
Путин рассказал, как надо работать с Африкой

Путин: в отношениях с Африкой надо использовать советский потенциал, но работать по-новому

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании II Саммита "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании II Саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании II Саммита "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Мир быстро меняется, советские наработки по Африке надо использовать, но в новом ключе, сообщил президент РФ Владимир Путин.
«
"Те, кто занимается профессионально, в том числе и с журналистской среды - эти люди, конечно, видят, что в мире происходит. Мир быстро меняется. Вы понимаете, вот Индонезия - такой потенциал колоссальный, просто огромный потенциал. Я сейчас не говорю про Индию, про Китай. Про это все знают. Бразилия. И Африка. Там есть страны - просто лидеры", - сказал Путин на встрече с представителями СМИ.
Владимир Путин во время совместного фотографирования с главами делегаций - участниками II Саммита Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
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Президент уточнил, что сказать, что всё будущее за Африкой - не может.
«
"Нет. Мир многообразен. Но у Африки большой потенциал. Поэтому, конечно, мы должны использовать всё, что было наработано ещё с советских времен - эти очень добрые, доверительные отношения. И работать по-новому, конечно", - отметил он.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходил 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступило информационным партнером мероприятия. Президент России Владимир Путин заявил, что саммит прошёл на хорошем уровне и с хорошими результатами.
По итогам саммита его участники согласовали основную декларацию, а также несколько тематических документов.
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо во время встречи - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
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АфрикаФорум "Россия — Африка"РоссияВладимир ПутинИндонезия
 
 
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