https://ria.ru/20230729/afrika-1887121569.html

Путин рассказал, как надо работать с Африкой

Путин рассказал, как надо работать с Африкой - РИА Новости, 29.07.2023

Путин рассказал, как надо работать с Африкой

Мир быстро меняется, советские наработки по Африке надо использовать, но в новом ключе, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T22:44

2023-07-29T22:44

2023-07-29T23:11

африка

форум "россия — африка"

россия

владимир путин

индонезия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Мир быстро меняется, советские наработки по Африке надо использовать, но в новом ключе, сообщил президент РФ Владимир Путин."Те, кто занимается профессионально, в том числе и с журналистской среды - эти люди, конечно, видят, что в мире происходит. Мир быстро меняется. Вы понимаете, вот Индонезия - такой потенциал колоссальный, просто огромный потенциал. Я сейчас не говорю про Индию, про Китай. Про это все знают. Бразилия. И Африка. Там есть страны - просто лидеры", - сказал Путин на встрече с представителями СМИ.Президент уточнил, что сказать, что всё будущее за Африкой - не может."Нет. Мир многообразен. Но у Африки большой потенциал. Поэтому, конечно, мы должны использовать всё, что было наработано ещё с советских времен - эти очень добрые, доверительные отношения. И работать по-новому, конечно", - отметил он.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходил 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступило информационным партнером мероприятия. Президент России Владимир Путин заявил, что саммит прошёл на хорошем уровне и с хорошими результатами.По итогам саммита его участники согласовали основную декларацию, а также несколько тематических документов.

https://ria.ru/20230729/putin-1887123014.html

https://ria.ru/20230729/sotrudnichestvo-1887123254.html

африка

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индонезия

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африка, форум "россия — африка", россия, владимир путин, индонезия