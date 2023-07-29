Путин рассказал, как надо работать с Африкой
Путин: в отношениях с Африкой надо использовать советский потенциал, но работать по-новому
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании II Саммита "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании II Саммита "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Мир быстро меняется, советские наработки по Африке надо использовать, но в новом ключе, сообщил президент РФ Владимир Путин.
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"Те, кто занимается профессионально, в том числе и с журналистской среды - эти люди, конечно, видят, что в мире происходит. Мир быстро меняется. Вы понимаете, вот Индонезия - такой потенциал колоссальный, просто огромный потенциал. Я сейчас не говорю про Индию, про Китай. Про это все знают. Бразилия. И Африка. Там есть страны - просто лидеры", - сказал Путин на встрече с представителями СМИ.
Президент уточнил, что сказать, что всё будущее за Африкой - не может.
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"Нет. Мир многообразен. Но у Африки большой потенциал. Поэтому, конечно, мы должны использовать всё, что было наработано ещё с советских времен - эти очень добрые, доверительные отношения. И работать по-новому, конечно", - отметил он.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходил 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступило информационным партнером мероприятия. Президент России Владимир Путин заявил, что саммит прошёл на хорошем уровне и с хорошими результатами.
По итогам саммита его участники согласовали основную декларацию, а также несколько тематических документов.