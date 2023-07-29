https://ria.ru/20230729/afrika-1887052293.html

Итоги второго саммита Россия — Африка

Итоги второго саммита Россия — Африка - РИА Новости, 29.07.2023

Итоги второго саммита Россия — Африка

Второй саммит "Россия - Африка" прошел 27-28 июля в Санкт-Петербурге, несмотря на давление Запада, делегации стран континента смогли прибыть на мероприятие, а... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T12:55

2023-07-29T12:55

2023-07-29T12:55

россия

бурунди

москва

сирил рамафоса

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

форум "россия — африка"

умаро сиссоко эмбало

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Второй саммит "Россия - Африка" прошел 27-28 июля в Санкт-Петербурге, несмотря на давление Запада, делегации стран континента смогли прибыть на мероприятие, а по его итогам была принята итоговая декларация, которая затронула практически все сферы взаимного сотрудничества. Президент РФ Владимир Путин отметил, что лидеры африканских стран проявили политическую волю, независимость и интерес в развитии сотрудничества с Россией, Москва это ценит. В этой связи исследователь Института Африки РАН Никита Панин в беседе с РИА Новости заявил, что саммит продемонстрировал: Россия не изолирована, а диалог с африканскими странами развивается, несмотря на давление Запада. "Лидеры ключевых государств приехали в Санкт-Петербург, несмотря на давление… Это говорит о том, что Россия не изолирована, а диалог с Африкой выстраивается в том ключе, в котором он и выстраивался бы", - считает эксперт. Совместная декларация и план действийВажнейшим итогом саммита можно считать итоговую декларацию и план совместных действий до 2026 года. На официальной церемонии принятия этих документов Владимир Путин высоко оценил результаты взаимодействия в ходе саммита и заявил, что РФ и Африка определили основные направления дальнейшей совместной работы, наметили планы по усилению внешнеполитической координации, наращиванию торговых и инвестиционных потоков промышленной кооперации. В итоговом документе Россия и страны Африки договорились выступать против односторонних санкций, работать над их смягчением и отменой для стран континента, а также укреплять сотрудничество по борьбе с рестрикциями, которые ставят Африку под угрозу голода. Продовольственному кризису в декларации и заявлениях лидеров государств также было уделено большое внимание. Так, в итоговом документе говорится, что стороны примут совместные усилия для обеспечения на долгосрочной основе продовольственной безопасности Африки. Говоря об усилиях России по помощи африканским странам в преодолении проблемы нехватки продовольствия, эксперт Никита Панин отметил, что объем поставок за половину 2023 года практически сравнялся с уровнем всего 2022 года. "Это говорит о том, что какие-то альтернативные логистические маршруты были построены, они были найдены", - считает эксперт. В этом контексте президент России Владимир Путин заявил, что РФ продолжит поставлять странам Африки зерно как на коммерческой основе, так и безвозмездно. Его слова подтвердил и председатель Африканского союза Азали Ассумани, который подчеркнул, что российский лидер готов помочь в разрешении ситуации с зерном. Было уделено большое внимание и борьбе с терроризмом. Россия и Африка будут противодействовать распространению радикальных идей среди молодежи, а также развивать взаимодействие в сфере пресечения терроризма в рамках многосторонних форматов. Кроме того, в итоговом документе саммита говорится, что Россия и страны Африки договорились добиваться компенсации ущерба от колониальной политики, содействовать возвращению культурных ценностей. "Россия поддерживает Африку как самобытный и влиятельный центр развития, уважает суверенитет африканских стран, не навязывает никакие модели развития, политического устройства", - отметил исследователь Панин в беседе с РИА Новости. Мирная инициативаВ ходе саммита стороны обсуждали и украинскую проблематику. Так, председатель Африканского союза Азали Ассумани заявил, что на Украине необходимо добиться прекращения огня, президент России показал, что готов к диалогу, теперь нужно убедить другую сторону. После подписания итоговой декларации состоялась рабочая встреча президента РФ Владимира Путина с лидерами стран Африки по Украине, где российский лидер заявил, что Москва ценит подход африканских стран к поиску путей разрешения конфликта на Украине, а Россия готова искать пути мирного урегулирования ситуации. "Я знаю, что вы искренне стремитесь оказать возможное содействие в достижении справедливого и устойчивого разрешения конфликта, и мы, конечно, очень ценим ваш сбалансированный подход, а также то, что вы не поддержали и не поддерживаете антироссийскую риторику, антироссийскую кампанию", - отметил Путин, обращаясь к участникам встречи. Российский лидер подчеркнул, что РФ внимательно изучила предложения африканских государств по урегулированию ситуации на Украине, и выразил надежду, что африканские коллеги "хорошо понимают природу и истоки этого кризиса". В продолжение темы мирного урегулирования президент ЮАР Сирил Рамафоса подчеркнул, что все африканские страны хотят мира на Украине и имеют право призывать к нему, поскольку он влияет на все государства континента. В свою очередь, Владимир Путин отметил, что страны Запада тянут Украину в НАТО, это создает угрозу безопасности. Ранее президент Эритреи Исайяс Афеворки назвал ситуацию вокруг Украины войной, которую НАТО объявила России. Гуманитарное и экономическое сотрудничествоКроме того, в ходе двух дней саммита и форума Россия предприняла несколько шагов по укреплению отношений с африканским континентом. В частности, Владимир Путин объявил о запуске программы помощи странам Африки в сфере здравоохранения объемом 1,2 миллиарда рублей. Некоторым странам континента были выделены дополнительные квоты в российских вузах. Помимо этого, в Плане действий Форума партнерства "Россия - Африка" на 2023–2026 годы говорится, что РФ и Африка договорились создать на Африканском континенте сеть центров образования на русском языке, там также будут открыты филиалы образовательных организаций из РФ. Кроме того, стороны будут работать над внедрением русского и африканских языков в качестве изучаемых иностранных в общеобразовательных организациях. В этой связи Минобрнауки РФ подписало меморандумы о взаимопонимании в сфере высшего образования с несколькими странами Африки. О важности обучения африканцев в России заявил лидер Республики Гвинея-Бисау Умару Сиссоку Эмбало, назвавший сферу образования одним из приоритетов сотрудничества с РФ. "На саммите практически все говорили, что хотели бы развивать свои кадры в России, чтобы они потом работали в Африке. На кадры был один из упоров саммита", - отметил исследователь Панин в беседе с РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объявил и о намерении Москвы помочь странам Африки в развитии энергетики. Так, госкорпорация "Росатом" подписала с Эфиопией дорожную карту о развитии сотрудничества по мирному атому. Кроме того, Россия и Зимбабве подписали на форуме межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. Министр гидравлики, энергетики и горнодобывающей промышленности Республики Бурунди Ибрахим Увизей подчеркнул, что сотрудничество Бурунди с "Росатомом" позволит стране достичь энергетической самодостаточности, это обеспечит развитие экономики. Ранее между РФ и Бурунди было подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. "Конечно, Россия не оказывается в изоляции… Но для того, чтобы говорить об итогах экономического форума, должно пройти какое-то время. Те проекты, которые подписаны, должны получить время для реализации", - резюмировал эксперт Никита Панин. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходил 27-28 июля в Санкт-Петербурге, РИА Новости выступало информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия - Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум.

https://ria.ru/20230728/sammit-1886995804.html

https://ria.ru/20230729/putin-1887009162.html

https://ria.ru/20230729/afrika-1886995357.html

https://ria.ru/20230729/sammit-1887043598.html

https://ria.ru/20230729/afrika-1887044331.html

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Дарья Буймова

россия, бурунди, москва, сирил рамафоса, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", форум "россия — африка", умаро сиссоко эмбало, в мире