https://ria.ru/20230729/afrika-1887044331.html
Саммиты Россия — Африка будут регулярными, заявил Песков
Саммиты Россия — Африка будут регулярными, заявил Песков - РИА Новости, 29.07.2023
Саммиты Россия — Африка будут регулярными, заявил Песков
Саммиты "Россия - Африка" будут регулярными - как зафиксировано в декларации, раз в три года, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T11:59
2023-07-29T11:59
2023-07-29T12:00
россия
африка
форум "россия — африка"
в мире
дмитрий песков
санкт-петербург
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Саммиты "Россия - Африка" будут регулярными - как зафиксировано в декларации, раз в три года, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Регулярность - да… условлено раз в три года проводить такие саммиты", - сказал он журналистам.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" прошел 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230729/sammit-1887043598.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, африка, форум "россия — африка", в мире, дмитрий песков, санкт-петербург
Россия, Африка, Форум "Россия — Африка", В мире, Дмитрий Песков, Санкт-Петербург
Саммиты Россия — Африка будут регулярными, заявил Песков
Песков заявил, что саммиты Россия — Африка буду проходить раз в три года