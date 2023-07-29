https://ria.ru/20230729/afrika-1887044331.html

Саммиты Россия — Африка будут регулярными, заявил Песков

Саммиты Россия — Африка будут регулярными, заявил Песков - РИА Новости, 29.07.2023

Саммиты Россия — Африка будут регулярными, заявил Песков

Саммиты "Россия - Африка" будут регулярными - как зафиксировано в декларации, раз в три года, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T11:59

2023-07-29T11:59

2023-07-29T12:00

россия

африка

форум "россия — африка"

в мире

дмитрий песков

санкт-петербург

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Саммиты "Россия - Африка" будут регулярными - как зафиксировано в декларации, раз в три года, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Регулярность - да… условлено раз в три года проводить такие саммиты", - сказал он журналистам.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" прошел 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230729/sammit-1887043598.html

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африка

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, африка, форум "россия — африка", в мире, дмитрий песков, санкт-петербург