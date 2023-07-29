https://ria.ru/20230729/afrika-1886995357.html

Больше чем оружие: зачем Африке нужна Россия, а России — Африка

Больше чем оружие: зачем Африке нужна Россия, а России — Африка - РИА Новости, 29.07.2023

Больше чем оружие: зачем Африке нужна Россия, а России — Африка

Переворот в Нигере, произошедший в первый же день саммита Россия — Африка, относится к разряду "нарочно не придумаешь", потому что показывает: никакие ухищрения РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T08:00

2023-07-29T08:00

2023-07-29T08:07

аналитика

африка

россия

нигер

владимир путин

мохамед базум

йовери мусевени

государственный департамент сша

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Переворот в Нигере, произошедший в первый же день саммита Россия — Африка, относится к разряду "нарочно не придумаешь", потому что показывает: никакие ухищрения и пропаганда не могут перебить реальные исторические процессы.В чем символизм переворота в Ниамее? В том, что еще на этапе подготовки к саммиту Россия — Африка вокруг него развернулась серьезная геополитическая борьба: западные страны во главе с США настойчиво пытались убедить африканские государства отказаться от поездки в Санкт-Петербург или хотя бы понизить статус своих делегаций. Часть государств в итоге ограничилась отправкой министров вместо первых лиц, а девять стран из 54 не выдержали давления, решив вообще не участвовать в саммите, — и одной из них был как раз Нигер. Но в четверг президент Нигера Мохамед Базум был свергнут собственной гвардией, а на демонстрациях в столице в поддержку путчистов появилась даже пара флагов России. Естественно, никакого отношения к перевороту Россия не имела — в Ниамее нет даже нашего посольства, но тревога Запада от этого не уменьшилась. Ведь Нигер в последние годы стал важнейшим военным пунктом для Франции и США, особенно после того как Париж потерял влияние в соседних Мали и Буркина-Фасо. А где в момент переворота были их лидеры? Правильно, в Санкт-Петербурге, на встрече с Путиным.Нет, обвинять Россию в перевороте в Нигере на Западе не стали, но там беспокоятся о том, что теперь в этой стране могут оказаться уже присутствующие у соседей вагнеровцы и Россия запишет в свой актив еще одну страну французской Африки. То есть что получается? Пока Госдеп и французский МИД (а также британский, да и чиновники ЕС) обрабатывали африканских лидеров, отговаривая их от поездки в Россию, еще одна страна западного лагеря упала в русские руки, причем безо всяких усилий со стороны Путина? Нет, все куда проще: пока Запад борется с русским влиянием в Африке, однозначно прозападные правители теряют власть. Ведь Базума погубила не прорусская ориентация свергнувшего его генерала (ее нет), а то, что он был слабый и зависимый правитель. И эта слабость проявлялась в том числе в отказе от участия нигерской делегации в саммите в Санкт-Петербурге. Сильный правитель не уступил бы давлению Запада, как сделали приехавшие в Москву конголезец Дени Сассу-Нгессо или угандиец Йовери Мусевени.Их выступления на саммите были одними из самых интересных — и дело не в том, что у обоих огромный опыт управления своими странами (Сассу-Нгессо правит — с небольшим перерывом — уже более 40 лет, он еще с Брежневым встречался, а бывший партизан Мусевени руководит страной 38-й год), а в том, что они сильные самостоятельные фигуры, на них невозможно давить, их нельзя заставить отказаться от того, что им представляется важным для укрепления национального суверенитета. Как и Поль Бийя, который бессменно правит Камеруном уже 43-й год, — несмотря на все обширные связи с Францией, этот патриарх африканской политики тоже приехал в Санкт-Петербург. И эти три опытных и умных президента сидели за одним столом с молодыми лидерами Мали и Буркина-Фасо — 40-летним полковником Ассими Гойтой и 35-летним капитаном Ибрагимом Траоре, которые пришли к власти совсем недавно (у Траоре еще и год не прошел), но готовы отстаивать интересы своих стран.Выступление Траоре на саммите вообще было очень искренним. Извинившись перед старшими (причем сильно старшими, например, Бийя уже 90 лет), он заявил: "Нужно, чтобы мы, главы африканских государств, перестали вести себя как марионетки, которые скачут каждый раз, когда империалисты дергают за веревки". А закончил свое выступление капитан и вовсе революционно: "Достоинство, уважение нашим народам! Победы нашим народам! Спасибо, товарищи. Родина или смерть!"Траоре представляет бедную, но очень интересную страну: бывшая Верхняя Вольта в 80-е переименовала себя в "Родину честных людей", и тогда же в ней правил другой капитан, Томас Санкара, ставший после убийства едва ли не общеафриканской легендой из-за своей честности и заботы о простых людях. Санкара, кстати, не был ни ставленником СССР, ни коммунистом — он просто хотел обустроить свою страну на принципах справедливости, которая невозможна в том числе без борьбы с неоколониализмом, Запад ведь по-прежнему хочет контролировать африканские государства. Где-то у него это еще получается, но в целом тенденция на настоящую деколонизацию отчетливо видна — Африка использует для этого и возросшую конкуренцию за нее между мировыми державами.Китай, Турция, арабские страны, Япония, Индия, Южная Корея, Бразилия — все они проявляют громадный интерес к Африке, ее богатствам и потенциалу. Это последний континент с растущим населением, уровень потребления которого будет увеличиваться. Не говоря уже о том, что в Африке огромный дефицит практически любой инфраструктуры — энергетической, транспортной, социальной. Так что уже сейчас у Запада в Африке громадная конкуренция — тот же Китай давно вытеснил США и в торговле, в инвестициях. А Европе приходится выдерживать растущий напор богатых стран исламского мира в Африку (немалая часть которой относится к исламской умме). В этих условиях Россия возвращается в Африку — туда, где нас хорошо помнят по 1960-1980-м, и туда, где нас не было в советские годы.Зачем России Африка и зачем Африке Россия? На Западе есть четкий шаблон ответа: Россия использует Черный континент для демонстрации того, что она не находится в международной изоляции, а африканским лидерам Москва нужна в качестве поставщика оружия и для укрепления их режимов с помощью российских ЧВК. Эта нехитрая пропаганда не имеет ничего общего с реальностью — "изоляция" России и так работает только со стороны Запада, не затрагивая ни Азию, ни Латинскую Америку, а покупать оружие в современном мире можно хоть у Китая, хоть у Франции.России нужна Африка потому, что это и огромный растущий рынок для наших товаров и технологий (от зерна до АЭС), и важная сфера геополитического влияния (которое измеряется в том числе в военных базах, голосовании в ООН и так далее).А для африканцев Россия — проверенный временем партнер, который действительно отличается от Запада и в целях, и в методах, и в собственной сути. Причем отличался и в советские годы, и сейчас. Именно об этом говорил на саммите Владимир Путин: "Традиционные ценности — это основа нашей идентичности, нашего существования и нашего суверенитета. Безусловно, это то, что лежит в основе нашей государственности. <…> Это то, что, безусловно, объединяет Россию и подавляющее большинство людей, которые живут на Африканском континенте, подавляющее большинство африканских стран".Традиционные ценности — это же не только семья и религия, но и желание, умение жить своим умом, своими идеями и идеалами. И тут Россия действительно является примером для Африки, ведь она уже не раз доказывала и доказывает возможность самостоятельного развития. То есть того, о чем мечтает Африка, того, к чему она стремится.

https://ria.ru/20230728/niger-1886871053.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230728/niger-1886881075.html

https://ria.ru/20230727/zapad-1886674441.html

https://ria.ru/20230726/davlenie-1886406968.html

https://ria.ru/20230728/afrika-1886989556.html

https://ria.ru/20230728/bezopasnostyu-1886990430.html

https://ria.ru/20230728/torgovlya-1886987521.html

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аналитика, африка, россия, нигер, владимир путин, мохамед базум, йовери мусевени, государственный департамент сша, евросоюз, оон, форум "россия — африка"