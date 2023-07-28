https://ria.ru/20230728/zhuravlev-1886765880.html

В Екатеринбурге началось прощание с военкором РИА Новости Журавлевым

В Екатеринбурге началось прощание с военкором РИА Новости Журавлевым - РИА Новости, 28.07.2023

В Екатеринбурге началось прощание с военкором РИА Новости Журавлевым

В Екатеринбурге в Доме офицеров Центрального военного округа началось прощание с военным корреспондентом Ростиславом Журавлевым, сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T08:57

2023-07-28T08:57

2023-07-28T09:30

общество

екатеринбург

россия

дмитрий киселев

ростислав журавлев

владимир путин

обстрел группы журналистов в зоне сво

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл — РИА Новости. В Екатеринбурге в Доме офицеров Центрального военного округа началось прощание с военным корреспондентом Ростиславом Журавлевым, сообщил корреспондент РИА Новости.У гроба находятся мать Ростислава, его вдова и двое детей, другие близкие родственники. Проводить журналиста в последний путь пришли гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, полпред президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и председатель свердловского Союза журналистов Александр Левин."Это был ярчайший представитель нашей профессии. Конечно, сегодня горестный день, и мы здесь все по очень горькому поводу. Но, если посмотреть с другой стороны, Ростислав совершил подвиг и погиб смертью храбрых. С одной стороны, это потеря, а с другой — это и обретение, он передал таким образом силу всем нам", — сказал Киселев.Он подчеркнул, что "мы должны соответствовать тем высоким стандартам", которые Ростислав утвердил ценой своей жизни. "Мир, который наступит после войны, будет результатом и этой жертвы, и мы будем благодарны Ростиславу за этот мир", — добавил Киселев.После прощания Ростислава Журавлева похоронят с воинскими почестями на Широкореченском кладбище.Накануне Владимир Путин наградил Журавлева орденом Мужества посмертно.Ростислав Журавлев погиб 22 июля в Запорожской области в результате целенаправленного обстрела группы российских журналистов со стороны ВСУ. Ранения получили фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский, а также сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.По данным Минобороны, это был удар кассетными боеприпасами.В Кремле выразили глубокие соболезнования близким Журавлева, РИА Новости и всему журналистскому корпусу, пожелали выздоровления раненым. Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, гибель военкора — результат сознательной атаки киевского режима на журналистов.В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша также выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам Журавлева. Управление верховного комиссара ООН по правам человека призвало немедленно отказаться от использования кассетных бомб.Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что виновные понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставляет Киеву кассетные боеприпасы.Посольство России в Вашингтоне возложило ответственность за гибель Журавлева на США, которые передали Украине этот вид вооружений.

https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885702931.html

екатеринбург

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Киселев: "Ростислав совершил подвиг и погиб смертью храбрых" "Ростислав совершил подвиг и погиб смертью храбрых", заявил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Киселев. В Екатеринбурге началось прощание с журналистом Ростиславом Журавлёвым, погибшим в зоне СВО. 2023-07-28T08:57 true PT1M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, екатеринбург, россия, дмитрий киселев, ростислав журавлев, владимир путин, обстрел группы журналистов в зоне сво