https://ria.ru/20230728/zaes-1886872275.html

Глава "Росатома" заверил, что Запорожская АЭС в абсолютной безопасности

Глава "Росатома" заверил, что Запорожская АЭС в абсолютной безопасности - РИА Новости, 28.07.2023

Глава "Росатома" заверил, что Запорожская АЭС в абсолютной безопасности

Запорожская АЭС сейчас находится в абсолютно безопасном состоянии, заявил журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T15:16

2023-07-28T15:16

2023-07-28T15:38

специальная военная операция на украине

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

запорожская аэс

безопасность

алексей лихачев

форум "россия — африка"

ситуация в днр и лнр

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Запорожская АЭС сейчас находится в абсолютно безопасном состоянии, заявил журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев."Мы определяем состояние станции на сегодняшний день как абсолютно безопасное. Вчера миссия МАГАТЭ осмотрела всю территорию станции, замеряла радиационный фон, он соответствует природному", - сказал Лихачев журналистам в кулуарах форума "Россия-Африка"."Уверен, что совместными усилиями с Росгвардией и с Вооруженными силами Российской Федерации мы обеспечим безопасное существование Запорожской атомной станции", - добавил он.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230709/stantsiya-1883137651.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс, безопасность, алексей лихачев, форум "россия — африка", ситуация в днр и лнр