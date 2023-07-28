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Глава "Росатома" заверил, что Запорожская АЭС в абсолютной безопасности
Глава "Росатома" заверил, что Запорожская АЭС в абсолютной безопасности - РИА Новости, 28.07.2023
Глава "Росатома" заверил, что Запорожская АЭС в абсолютной безопасности
Запорожская АЭС сейчас находится в абсолютно безопасном состоянии, заявил журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T15:16
2023-07-28T15:16
2023-07-28T15:38
специальная военная операция на украине
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
запорожская аэс
безопасность
алексей лихачев
форум "россия — африка"
ситуация в днр и лнр
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Запорожская АЭС сейчас находится в абсолютно безопасном состоянии, заявил журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев."Мы определяем состояние станции на сегодняшний день как абсолютно безопасное. Вчера миссия МАГАТЭ осмотрела всю территорию станции, замеряла радиационный фон, он соответствует природному", - сказал Лихачев журналистам в кулуарах форума "Россия-Африка"."Уверен, что совместными усилиями с Росгвардией и с Вооруженными силами Российской Федерации мы обеспечим безопасное существование Запорожской атомной станции", - добавил он.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс, безопасность, алексей лихачев, форум "россия — африка", ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Запорожская АЭС, Безопасность, Алексей Лихачев, Форум "Россия — Африка", Ситуация в ДНР и ЛНР
Глава "Росатома" заверил, что Запорожская АЭС в абсолютной безопасности
Глава "Росатома" Лихачев: радиационный фон на Запорожской АЭС остается в норме