https://ria.ru/20230728/yuar-1886847405.html

Глава ЮАР хочет обсудить с Путиным мирную инициативу по Украине

Глава ЮАР хочет обсудить с Путиным мирную инициативу по Украине - РИА Новости, 28.07.2023

Глава ЮАР хочет обсудить с Путиным мирную инициативу по Украине

Президент ЮАР Сирил Рамафоса выразил надежду, что на встрече в пятницу лидеров африканских стран, выдвинувших ранее африканскую мирную инициативу по Украине, с... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T13:51

2023-07-28T13:51

2023-07-28T13:51

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сирил рамафоса

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса выразил надежду, что на встрече в пятницу лидеров африканских стран, выдвинувших ранее африканскую мирную инициативу по Украине, с президентом РФ Владимиром Путиным удастся обсудить выполнение ряда предложений этого мирного плана. "Твердо убеждены, что переговоры и диалог, а также приверженность Уставу ООН необходимы для мирного и справедливого решения конфликтов. Надеемся, что конструктивное взаимодействие и переговоры могут привести к окончанию текущего конфликта между Российской Федерацией и Украиной", - сказал Рамафоса, выступая в ходе саммита "РФ-Африка". Он отметил, что в ходе визита делегации африканских лидеров в Россию в середине июня "удалось обсудить ряд вопросов, которые, как нам кажется, могут привести к урегулированию конфликта". "Надеемся на дальнейшее взаимодействие с вами. А именно, сегодня вечером, надеемся рассмотреть, как можно выполнить ряд предложений", - заключил Рамафоса. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин и лидеры стран Африки в пятницу продолжат диалог по украинскому урегулированию, глава российского государства даст им исчерпывающие ответы, при этом новых предложений африканские делегации не привезли. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230727/briks-1886569661.html

https://ria.ru/20230720/initsiativa-1885264947.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, юар, украина, владимир путин, сирил рамафоса, дмитрий песков, оон, форум "россия — африка"