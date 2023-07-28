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Глава ЮАР хочет обсудить с Путиным мирную инициативу по Украине - РИА Новости, 28.07.2023
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13:51 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/yuar-1886847405.html
Глава ЮАР хочет обсудить с Путиным мирную инициативу по Украине
Глава ЮАР хочет обсудить с Путиным мирную инициативу по Украине - РИА Новости, 28.07.2023
Глава ЮАР хочет обсудить с Путиным мирную инициативу по Украине
Президент ЮАР Сирил Рамафоса выразил надежду, что на встрече в пятницу лидеров африканских стран, выдвинувших ранее африканскую мирную инициативу по Украине, с... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T13:51
2023-07-28T13:51
в мире
россия
юар
украина
владимир путин
сирил рамафоса
дмитрий песков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса выразил надежду, что на встрече в пятницу лидеров африканских стран, выдвинувших ранее африканскую мирную инициативу по Украине, с президентом РФ Владимиром Путиным удастся обсудить выполнение ряда предложений этого мирного плана. "Твердо убеждены, что переговоры и диалог, а также приверженность Уставу ООН необходимы для мирного и справедливого решения конфликтов. Надеемся, что конструктивное взаимодействие и переговоры могут привести к окончанию текущего конфликта между Российской Федерацией и Украиной", - сказал Рамафоса, выступая в ходе саммита "РФ-Африка". Он отметил, что в ходе визита делегации африканских лидеров в Россию в середине июня "удалось обсудить ряд вопросов, которые, как нам кажется, могут привести к урегулированию конфликта". "Надеемся на дальнейшее взаимодействие с вами. А именно, сегодня вечером, надеемся рассмотреть, как можно выполнить ряд предложений", - заключил Рамафоса. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин и лидеры стран Африки в пятницу продолжат диалог по украинскому урегулированию, глава российского государства даст им исчерпывающие ответы, при этом новых предложений африканские делегации не привезли. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230727/briks-1886569661.html
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в мире, россия, юар, украина, владимир путин, сирил рамафоса, дмитрий песков, оон, форум "россия — африка"
В мире, Россия, ЮАР, Украина, Владимир Путин, Сирил Рамафоса, Дмитрий Песков, ООН, Форум "Россия — Африка"
Глава ЮАР хочет обсудить с Путиным мирную инициативу по Украине

Глава ЮАР хочет обсудить с Путиным выполнение пунктов мирной инициативы по Украине

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент ЮАР Сирил Рамафоса
Президент ЮАР Сирил Рамафоса - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент ЮАР Сирил Рамафоса. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса выразил надежду, что на встрече в пятницу лидеров африканских стран, выдвинувших ранее африканскую мирную инициативу по Украине, с президентом РФ Владимиром Путиным удастся обсудить выполнение ряда предложений этого мирного плана.
"Твердо убеждены, что переговоры и диалог, а также приверженность Уставу ООН необходимы для мирного и справедливого решения конфликтов. Надеемся, что конструктивное взаимодействие и переговоры могут привести к окончанию текущего конфликта между Российской Федерацией и Украиной", - сказал Рамафоса, выступая в ходе саммита "РФ-Африка".
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Он отметил, что в ходе визита делегации африканских лидеров в Россию в середине июня "удалось обсудить ряд вопросов, которые, как нам кажется, могут привести к урегулированию конфликта".
«
"Надеемся на дальнейшее взаимодействие с вами. А именно, сегодня вечером, надеемся рассмотреть, как можно выполнить ряд предложений", - заключил Рамафоса.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин и лидеры стран Африки в пятницу продолжат диалог по украинскому урегулированию, глава российского государства даст им исчерпывающие ответы, при этом новых предложений африканские делегации не привезли.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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Страны Африки планируют обсудить с Путиным мирную инициативу по Украине
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В миреРоссияЮАРУкраинаВладимир ПутинСирил РамафосаДмитрий ПесковООНФорум "Россия — Африка"
 
 
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