https://ria.ru/20230728/yuar-1886847405.html
Глава ЮАР хочет обсудить с Путиным мирную инициативу по Украине
Глава ЮАР хочет обсудить с Путиным мирную инициативу по Украине - РИА Новости, 28.07.2023
Глава ЮАР хочет обсудить с Путиным мирную инициативу по Украине
Президент ЮАР Сирил Рамафоса выразил надежду, что на встрече в пятницу лидеров африканских стран, выдвинувших ранее африканскую мирную инициативу по Украине, с... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T13:51
2023-07-28T13:51
2023-07-28T13:51
в мире
россия
юар
украина
владимир путин
сирил рамафоса
дмитрий песков
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/11/1878886573_0:68:3095:1809_1920x0_80_0_0_c1e0654d4bbd32e13df687c2c91692a2.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса выразил надежду, что на встрече в пятницу лидеров африканских стран, выдвинувших ранее африканскую мирную инициативу по Украине, с президентом РФ Владимиром Путиным удастся обсудить выполнение ряда предложений этого мирного плана. "Твердо убеждены, что переговоры и диалог, а также приверженность Уставу ООН необходимы для мирного и справедливого решения конфликтов. Надеемся, что конструктивное взаимодействие и переговоры могут привести к окончанию текущего конфликта между Российской Федерацией и Украиной", - сказал Рамафоса, выступая в ходе саммита "РФ-Африка". Он отметил, что в ходе визита делегации африканских лидеров в Россию в середине июня "удалось обсудить ряд вопросов, которые, как нам кажется, могут привести к урегулированию конфликта". "Надеемся на дальнейшее взаимодействие с вами. А именно, сегодня вечером, надеемся рассмотреть, как можно выполнить ряд предложений", - заключил Рамафоса. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин и лидеры стран Африки в пятницу продолжат диалог по украинскому урегулированию, глава российского государства даст им исчерпывающие ответы, при этом новых предложений африканские делегации не привезли. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230727/briks-1886569661.html
https://ria.ru/20230720/initsiativa-1885264947.html
россия
юар
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/11/1878886573_14:0:2743:2047_1920x0_80_0_0_ed61631112e60255c95921e208b9e82b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, юар, украина, владимир путин, сирил рамафоса, дмитрий песков, оон, форум "россия — африка"
В мире, Россия, ЮАР, Украина, Владимир Путин, Сирил Рамафоса, Дмитрий Песков, ООН, Форум "Россия — Африка"
Глава ЮАР хочет обсудить с Путиным мирную инициативу по Украине
Глава ЮАР хочет обсудить с Путиным выполнение пунктов мирной инициативы по Украине