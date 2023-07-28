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В Ленинградской области мужчина погиб от взрыва в самодельной бане

В Ленинградской области мужчина погиб от взрыва в самодельной бане - РИА Новости, 28.07.2023

В Ленинградской области мужчина погиб от взрыва в самодельной бане

Неподалеку от озера в Ленинградской области нашли тело мужчины, погибшего, предположительно, от взрыва походной печи в самодельной бане, сообщило региональное... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T16:48

2023-07-28T16:48

2023-07-28T17:04

происшествия

ленинградская область

россия

выборг

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Неподалеку от озера в Ленинградской области нашли тело мужчины, погибшего, предположительно, от взрыва походной печи в самодельной бане, сообщило региональное следственное управление СК РФ. "Следственным отделом по городу Выборг... проводится доследственная проверка по факту обнаружения в 20 метрах от берега озера Большое Зеленодольское тела мужчины 1961 года рождения с телесными повреждениями, которые, предположительно, могли возникнуть от травматического воздействия ударной волны от разорвавшейся металлической печи, фрагменты которой находились рядом с телом", - говорится в сообщении. По предварительным данным, пострадавший самостоятельно оборудовал походную баню-палатку, где установил печь, уточняют в СУСК по Ленобласти.

https://ria.ru/20230614/gas-1878187199.html

ленинградская область

россия

выборг

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, ленинградская область, россия, выборг, следственный комитет россии (ск рф)