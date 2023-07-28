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В Ленинградской области мужчина погиб от взрыва в самодельной бане
В Ленинградской области мужчина погиб от взрыва в самодельной бане - РИА Новости, 28.07.2023
В Ленинградской области мужчина погиб от взрыва в самодельной бане
Неподалеку от озера в Ленинградской области нашли тело мужчины, погибшего, предположительно, от взрыва походной печи в самодельной бане, сообщило региональное... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T16:48
2023-07-28T16:48
2023-07-28T17:04
происшествия
ленинградская область
россия
выборг
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Неподалеку от озера в Ленинградской области нашли тело мужчины, погибшего, предположительно, от взрыва походной печи в самодельной бане, сообщило региональное следственное управление СК РФ. "Следственным отделом по городу Выборг... проводится доследственная проверка по факту обнаружения в 20 метрах от берега озера Большое Зеленодольское тела мужчины 1961 года рождения с телесными повреждениями, которые, предположительно, могли возникнуть от травматического воздействия ударной волны от разорвавшейся металлической печи, фрагменты которой находились рядом с телом", - говорится в сообщении. По предварительным данным, пострадавший самостоятельно оборудовал походную баню-палатку, где установил печь, уточняют в СУСК по Ленобласти.
https://ria.ru/20230614/gas-1878187199.html
ленинградская область
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выборг
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ленинградская область, россия, выборг, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ленинградская область, Россия, Выборг, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ленинградской области мужчина погиб от взрыва в самодельной бане
В Ленинградской области мужчина погиб, предположительно, от взрыва печи в самодельной бане